Miercuri, 01 Octombrie 2025, ora 12:15
Dosarul alegerilor anulate: există proba implicării Rusiei

România are dovada implicării Rusiei în răspândirea dezinformărilor din campania de anul trecut. Nicușor Dan își va informa mâine omologii europeni. Președintele crede că Moldova va adera în trei ani la UE.

Președintele României își va informa omologii europeni despre noile dovezi care certifică în alegerile prezidențiale din România de anul trecut implicarea Rusiei.

Nicușor Dan va participa la summitul informal al Consiliului European care începe mâine, 1 octombrie, la Copenhaga, și va continua cu reuniunea Comunității Politice Europene. Acolo le va prezenta liderilor prezenți raportul Parchetului General de la București.

Există, în acest moment, probe noi și clare ale interferenței rusești în răspândirea dezinformărilor, a apreciat președintele, într-o conferință de presă susținută în această după-amiază la Timișoara. ”Au fost mai multe site-uri unde au fost folosite firme de publicitate din Rusia. Este un fapt dezvăluit de Parchetul General”, a punctat președintele Dan.

Acesta a adăugat că, la finalul anului trecut, ”pentru societatea românească era ceva nou să vorbim despre interferența rusă în procesul electoral și despre dezinformare sistematică. Acum, lucrul acesta este recunoscut”.

Rusia vrea regimuri prietene sau țări destabilizate

Șeful statului a acuzat Rusia că ”duce un război hibrid în Europa, inclusiv în România, cu două obiective: de a influența pentru a avea o conducere prietenoasă, iar dacă nu reușește, să amplifice temerile societății și să destabilizeze țările”.

Demnitarul a evocat ”diferite rapoarte ale unor țări europene care spun că pentru ei este un nivel de evidență” în acest sens.

”Nu avem în momentul de față imaginea completă. Probabil ne mai trebuie câteva luni”. Dar ”față de noiembrie 2024 avem mult mai multe elemente, și de context, și specifice”, a declarat președintele Dan, care a lăudat raportul prezentat de procurorul general și a precizat că a citit întregul dosar. ”Când voi avea imaginea completă voi ieși public”, a completat Nicușor Dan.

”Noi aveam pe componentă finanțare externă o probă, acel milion de euro de la Peșchir (investitorul în criptomonede arestat preventiv sub acuzația că ar fi plătit mai mulți influenceri care să îl promoveze pe candidatul Călin Georgescu - n.red.). Pe componenta de destabilizare aveam componenta pe gruparea Potra (fost luptător în Legiunea Străină și mercenar în solda unor dictatori africani, dat în urmărire internațională și arestat de curând în Dubai - n.red.). Nu aveam o dovadă că Rusia a interferat cu publicitatea în campania electorală” iar aceasta, a precizat șeful statului, a venit odată cu raportul Parchetului General.

România prinsă pe picior greșit, Moldova prevenită

România a fost 'prinsă pe picior greșit' din cauza amplorii și vitezei tehnologice a operațiunii desfășurate în favoarea lui Călin Georgescu, a declarat, tot astăzi, președintele Dan. Moldova a reușit să se apere mai bine decât România la provocări cel puțin identice pentru că ”a fost prevenită” iar ”acolo unde au simțit că nu au resurse, au cerut ajutorul țărilor europene și l-au primit”, a spus demnitarul de la Cotroceni.

Dan a vorbit despre ”ce ar fi însemnat ca Rusia să poată să își completeze, să își aducă, să schimbe trupele pe care le are în Transnistria. Ce presiune ar fi fost asta și pe Moldova și pe România și pe Ucraina". Acesta ar fi fost de fapt motivul pentru care Rusia a investit în campania din Republica Moldova.

”Cu o lună și jumătate - două înainte, autoritățile au văzut că rețele importante fuseseră penetrate de către cineva, se suspectează Rusia. A fost o cursă contra-cronometru ca infrastructura de bază pentru alegeri să fie repusă în funcțiune'.

Pariul lui Dan: Moldova, în trei ani în UE

Nicușor Dan a participat, la Timișoara, la o conferință pe teme de securitate europeană, unde a prognozat că Republica Moldova va fi membră a Uniunii Europene în trei ani.

”Sunt convins, aș paria că în trei ani de acum Moldova va fi membră a Uniunii Europene (...) Administrația și mare parte din cetățeni susțin parcursul european, Moldova va face tot ce ține de ea ca să intre în Uniunea Europeană. Pe de altă parte, în UE există unanimitate pentru ca Moldova să intre, dacă îndeplinește condițiile”.

Președintele a transmis că specialiștii din România vor lucra cu autoritățile din Republica Moldova pe subiecte legate de aderare și fonduri europene.

