Dosarul privind anularea alegerilor, la Copenhaga. „Lumea trebuie să înțeleagă ce personaj sinistru a fost Călin Georgescu”

Președintele României, Nicușor Dan, a prezentat în cadrul reuniunii Comunității Politice Europene de la Copenhaga materialul realizat de Procurorul General al României privind dezinformarea rusă în cadrul alegerilor prezidențiale anulate din decembrie 2024. Documentul, solicitat de mai mulți lideri europeni prezenți la eveniment, descrie în detaliu rețeaua rusă de influență, mecanismele prin care a acționat și modul în care au fost folosite site-uri pentru a răspândi propagandă și a încerca destabilizarea procesului democratic din România.

Președintele spune că demersul nu este doar o clarificare a evenimentelor interne, ci și o contribuție la dezbaterea europeană privind apărarea democrației în fața atacurilor hibride.

Potrivit președintelui, dosarul prezentat la Copenhaga explică un mecanism complex de manipulare: „Sunt site-uri pe diferite teme, aparent benigne, cum ar fi spiritualitatea, pentru care Parchetul a dovedit că publicitatea a fost făcută de firme din Rusia. Acestea trimit la clone de site-uri respectabile. Acest mecanism este descris în document”.

Expertul în securitate națională și fost consilier prezidențial, Iulian Fota, a comentat pentru Ziare.com demersul președintelui Nicușor Dan, considerând că prezentarea dosarului la nivel european legitimează demersurile autorităților de la București și oferă aliaților și partenerilor un tablou mai clar asupra destabilizării politice din România.

Analistul este de părere că efortul de informare trebuie să continue, inclusiv printr-o documentare amplă și transparentă, pentru a arăta întregii lumi cum s-a ajuns la anularea alegerilor.

„Aș publica o carte cu toate elementele. Să nu mai aibă cineva impresia că nu s-a respectat democrația”

Iulian Fota consideră că demersul lui Nicușor Dan este unul necesar și extrem de important pentru credibilitatea democratică a țării. Fostul consilier prezidențial menționează că nu există încă o înțelegere clară, la nivel internațional, asupra cauzelor care au dus la anularea scrutinului, iar acest lucru lasă loc speculațiilor.

„Foarte bine a făcut. Nu știu ce conține dosarul. Presupun că sunt informațiile oferite de autorități. Președintele a făcut declarații vis-a-vis de ce știe. Dar e foarte bine că s-a dus și prezintă cazul pentru că trebuia făcută chestia asta mai demult și ar fi trebuit continuat efortul de informare a opiniei publice despre ce s-a întâmplat în România. Eu aș publica o carte cu toate elementele astea. Cu declarațiile lui Georgescu, ca lumea să înțeleagă și personajul și ce s-a întâmplat în România, să nu mai aibă cineva impresia că nu s-a respectat democrația, că ce s-a întâmplat în România a fost neconstituțional. Deci e foarte bine ce a făcut”, a opinat Iulian Fota pentru Ziare.com.

„Lumea să înțeleagă ce personaj sinistru a fost Călin Georgescu”

Călin Georgescu, descris de analistul politic Iulian Fota drept „un personaj sinistru”, care a beneficiat de propaganda care a dus la anularea alegerilor din România, ar trebui să fie mai bine descris la nivel public.

„Nu există încă o cunoaștere detaliată a ce s-a întâmplat în România și asta nu e bine pentru că permite specularea momentelor noiembrie, decembrie și ce a mai urmat. Deci, România va trebui să continue să informeze opinia publică internațională, aliați, parteneri, prieteni despre ce s-a întâmplat. Și, repet, eu aș merge până la a publica o carte detaliată cu tot, inclusiv lucruri din care lumea să înțeleagă ce personaj sinistru a fost Călin Georgescu”, a expus Iulian Fota în analiza sa pentru Ziare.com.

Întârzieri și lipsa de explicații

Întrebat de ce autoritățile au întârziat atât de mult să prezinte aceste clarificări, Iulian Fota a spus că nu are o explicație concretă.

„Asta nu știu. Aici n-am o explicație. Eu am propus chestia asta de prin aprilie, mai, când mi-am dat seama că lumea încă avea nevoie de niște elemente să înțeleagă ce s-a întâmplat exact. Implicarea rusă, la vremea aia, nu era foarte bine documentată, deși instinctual știam, dar aveam nevoie de elementele acestea”, a conchis Iulian Fota pentru Ziare.com.

