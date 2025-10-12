Critici dure în coaliție, pentru faptul că nu sunt organizate alegeri în București. „Este un abuz în serviciu”

Autor: Catalina Sirbu
Duminica, 12 Octombrie 2025, ora 23:14
175 citiri
Critici dure în coaliție, pentru faptul că nu sunt organizate alegeri în București. „Este un abuz în serviciu”
Liderii partidelor din coaliția de guvernare - FOTO Senatul României, arhivă

Preşedintele USR, Dominic Fritz, a declarat duminică seară, 12 octombrie, că este îngrijorător faptul că nu sunt organizate alegeri pentru funcţia de primar general al Capitalei şi consideră că acestea ar trebui să fie programate pentru finalul lunii noiembrie. Fritz mai spune că este abuz în serviciu refuzul de a organiza aceste alegeri.

”În Bucureşti am avut alegeri, la fel ca peste tot în ţară, în iunie 2024. La aceste alegeri pentru primar, nici candidatul PSD, nici candidatul PNL nu au câştigat. Atunci a câştigat, după cum ştim, Nicuşor Dan susţinut de USR”, a declarat Dominic Fritz, duminică seară, la Digi24.

Liderul USR a criticat lipsa organizării de alegeri în Bucureşti.

”Un astfel de eşec electoral este ceva extrem de îngrijorător şi, de aceea, insistăm să avem alegeri cât de repede posibil. Asta înseamnă încă din această toamnă, adică la sfârşitul lui noiembrie. Şi orice fel de discuţie, condiţionare, este antidemocratic şi este, să o spunem pe şleau, ilegal. Este un abuz în serviciu să nu vrei să organizezi alegeri, deşi este obligaţia ta legală”, a precizat Fritz.

Termenul legal în care ar fi trebuit organizate alegeri pentru primar general al Capitalei a expirat la începutul lunii septembrie.

Coaliţia nu a decis încă data la care se va organiza scrutinul – în această toamnă sau în primăvară, iar la ultima şedinţă nu s-a ajuns la un consens pe această temă.

Va avea loc mâine ședința Coaliției? Dominic Fritz: „Eu știu că se ține, am biletul de avion”
Va avea loc mâine ședința Coaliției? Dominic Fritz: „Eu știu că se ține, am biletul de avion”
Președintele USR, Dominic Fritz, a declarat că, din informațiile sale, ședința Coaliției ar urma să aibă loc mâine, deși există zvonuri privind o posibilă amânare. „Nu pot să...
Actualul primar general interimar al Capitalei spune că are dreptul să fie edil „plin”. „Cred că ar fi benefic candidatul să fie din partea coaliţiei”
Actualul primar general interimar al Capitalei spune că are dreptul să fie edil „plin”. „Cred că ar fi benefic candidatul să fie din partea coaliţiei”
Primarul general interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a declarat că, după zece ani în administraţie, are dreptul de a se gândi că ar putea fi primar ales al Bucureştiului. Bujduveanu....
#alegeri Bucuresti, #primar Bucuresti, #lege, #dominic fritz , #stiri politice
Parteneri Ziare.Com
Digi24.ro
Mobilizare in Bucuresti si Ilfov: De ce a chemat MApN rezervistii la instructie si evaluare
a1.ro
Cand va avea loc inmormantarea Marinelei Chelaru. Unde a fost depus sicriul cu trupul neinsufletit al actritei
ObservatorNews.ro
Jobul de viitor, cautat de tot mai multi tineri. Salariile ajung si la 12.000 de lei

Ep. 140 - Ministrul Apărării vrea ca Armata să...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Critici dure în coaliție, pentru faptul că nu sunt organizate alegeri în București. „Este un abuz în serviciu”
  2. Nicușor Dan sau Ilie Bolojan, cu cine este mai „compatibil” Sorin Grindeanu. „Arată și o abilitate politică”
  3. Grindeanu: ”Nu înseamnă că, de fiecare dată când Curtea Constituțională respinge câte o lege, trebuie să pice Guvernul”
  4. România, de 35 de ani fără un partid adevărat de stânga. „Cei mulți” nu sunt reprezentați, iar extrema dreaptă profită de asta
  5. Restructurările de la stat, scandal nesfârșit în coaliția de guvernare. „Nu e reformă ceea ce se propune, sunt concedieri în masă, când dai oameni afară”
  6. Sorin Grindeanu anunță că PSD „va repara măsurile excesive” ale Guvernului de a impune CASS pentru anumite categorii. „Unele dintre ele sunt extreme”
  7. Alexandru Nazare, despre partidele de guvernământ: „Nu este ușor în această coaliție, cu PSD pe de-o parte, care are solicitări, cu USR pe de cealaltă parte”
  8. Cele mai mari îngrijorări ale lui Ilie Bolojan. „Am ocupat toate funcțiile posibile”
  9. „Urzeala” coaliției de guvernare: Motivul pentru care a fost anulată următoarea ședință. „Sub ameninţarea directă de către PSD”
  10. Actualul primar general interimar al Capitalei spune că are dreptul să fie edil „plin”. „Cred că ar fi benefic candidatul să fie din partea coaliţiei”