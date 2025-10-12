Critici dure în coaliție, pentru faptul că nu sunt organizate alegeri în București. „Este un abuz în serviciu”

Preşedintele USR, Dominic Fritz, a declarat duminică seară, 12 octombrie, că este îngrijorător faptul că nu sunt organizate alegeri pentru funcţia de primar general al Capitalei şi consideră că acestea ar trebui să fie programate pentru finalul lunii noiembrie. Fritz mai spune că este abuz în serviciu refuzul de a organiza aceste alegeri.

”În Bucureşti am avut alegeri, la fel ca peste tot în ţară, în iunie 2024. La aceste alegeri pentru primar, nici candidatul PSD, nici candidatul PNL nu au câştigat. Atunci a câştigat, după cum ştim, Nicuşor Dan susţinut de USR”, a declarat Dominic Fritz, duminică seară, la Digi24.

Liderul USR a criticat lipsa organizării de alegeri în Bucureşti.

”Un astfel de eşec electoral este ceva extrem de îngrijorător şi, de aceea, insistăm să avem alegeri cât de repede posibil. Asta înseamnă încă din această toamnă, adică la sfârşitul lui noiembrie. Şi orice fel de discuţie, condiţionare, este antidemocratic şi este, să o spunem pe şleau, ilegal. Este un abuz în serviciu să nu vrei să organizezi alegeri, deşi este obligaţia ta legală”, a precizat Fritz.

Termenul legal în care ar fi trebuit organizate alegeri pentru primar general al Capitalei a expirat la începutul lunii septembrie.

Coaliţia nu a decis încă data la care se va organiza scrutinul – în această toamnă sau în primăvară, iar la ultima şedinţă nu s-a ajuns la un consens pe această temă.

