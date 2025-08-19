Alegerile pentru primarul Bucureștiului se vor organiza „raportat la cum va arăta economia României”. „Ne vom trezi că dăm Capitala pe mâna unui extremist”

Marti, 19 August 2025, ora 21:11
Alegerile pentru primarul Bucureștiului se vor organiza „raportat la cum va arăta economia României”. „Ne vom trezi că dăm Capitala pe mâna unui extremist”
Nicușor Dan, fostul primar general al Capitalei FOTO Facebook/Nicușor Dan

Primarul interimar al Capitalei Stelian Bujduveanu nu exclude posibilitatea unei candidaturi la alegerile pentru Primăria București, însă a precizat că acest lucru nu a fost discutat în interiorul partidului, întrucât nu s-a luat de către Guvern decizia organizării scrutinului.

Bujduveanu avertizează, însă, că există riscul ca un ”extremist” să câștige alegerile, dacă partidele pro-occidentale fragmentează votul.

“În primul rând, singurul care poate hotărî când va fi data alegerilor este Guvernul României. Decizia pe care o va lua la momentul la care are toate datele pe masă, raportat la discuțiile din coaliție (...) raportat la cum va arăta economia României, costurile de organizare a alegerilor, economia României la nivel de toamnă-iarnă când se vehiculează și, în funcție de aceste aspecte, cu siguranță, Guvernul va lua o decizie”, a declarat, marți seară, la B1 TV Stelian Bujduveanu.

Acesta a asigurat că Primăria funcționează ”și va funcționa în continuare foarte, foarte bine pe repararea de țevi, schimbarea liniilor de tramvai”.

Bujduveanu a precizat că în interiorul PNL nu s-a discutat încă despre alegerile de la București și eventualii candidați.

“În primul rând, noi n-am avut gândire internă în partid, n-am avut o discuție aplicată în partid despre acest scenariu. După ce Guvernul va hotărî când va fi data alegerilor, cu siguranță, toți cei care își doresc și care au ceva de zis pentru orașul acesta sunt liberi să-și anunțe candidatura. Orice mecanism de departajare, având în vedere că nu avem alegeri în două tururi, e binevenit. Ce se întâmplă, în România? Dacă fragmentăm dreapta, cum am făcut-o în ultimii 20 de ani, ne vom trezi că dăm Capitala pe mâna unui extremist”, a mai declarat primarul general interimar.

Potrivit acestuia, ”există riscul” ca alegerile să fie câștigate de un candidat din opoziție, ”pentru că alegerile vor fi o supapă pentru măsurile guvernamentale care nu sunt populare, dar sunt necesare”.

”Cam toate partidele care sunt pe partea pro-europeană, toate fac parte din arcul de guvernare. În momentul în care vei avea alegeri și nu gestionezi foarte bine problema pe comunicare și n-ai un candidat care să fii sigur că poate, în primul rând, să facă ceva pentru orașul acesta, că doar dacă facem alegeri că cineva nu are loc de muncă, să-mi fie cu iertare, atunci cred că iar vom fi taxați de bucureșteni. Scopul nostru este să găsim acel om care poate duce Capitala în direcția corectă, așa cum a lăsat-o președintele României și cum este acum și 2 – să nu riscăm să o dăm pe mâna unui extremist din cauza suprapunerii efectelor guvernamentale”, a mai declarat Bujduveanu.

Acesta a precizat că ”cea mai mare îngrijorare este că, dacă noi acum vorbim despre nume, fără să avem data alegerilor, nu facem altceva decât să punem benzină pe foc”.

Întrebat dacă va candida, Bujduveanu a afirmat: ”Nu exclud și vă spun de ce. De 10 ani, activitatea mea pe care o desfășor e la Primăria Capitalei. Consider că sunt lucruri bune care pot fi continuate și lucruri și mai bune care pot fi făcute.”

