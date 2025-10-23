Surpriza alegerilor din București. La ce să ne uităm în sondaje: „Se poate schimba raportul de forțe”

Autor: Alexandru Negrici
Joi, 23 Octombrie 2025, ora 04:01
299 citiri
Surpriza alegerilor din București. La ce să ne uităm în sondaje: „Se poate schimba raportul de forțe”
Ștampile de vot FOTO Hepta

Ziare.com a luat legătura cu politologul Cristian Pîrvulescu, decan al Facultății de Științe Politice din cadrul SNSPA, pentru a ne explica dacă sondajele de opinie ar putea fi mai relevante având în vedere perioada scurtă de organizare a scrutinului sau încă mai e loc de surprize.

„Sondajele rămân instrumente relative — metodologia și rezultatele lor sunt adesea contestabile. Erorile pot fi mari din cauza ipotezei privind prezența la vot, iar o participare scăzută poate schimba raportul de forțe. Bucureștiul e oricum predispus la „candidaturi-surpriză”, care pot răsturna calculele în ultimele săptămâni, mai ales dacă baza partizană nu este mobilizată”, transmis politologul.

Cristian Pîrvulescu a precizat că susținerea lui Nicușor Dan pentru un anumit candidat poate conta, dar este foarte posibil să nu își poată permite o implicare directă în campania electorală.

„O eventuală susținere explicită din partea lui Nicușor Dan ar putea conta pentru electoratul urban educat, dar i-ar diminua imaginea de independență care i-a adus capital politic. În același timp, președintele, aflat deja la începutul unei curbe descendente de încredere, nu își poate permite să riște o implicare directă într-o campanie locală cu miză simbolică mare”, a relatat acesta.

Referitor la decizia pe ultima sută de metri a Coaliției de a organiza scrutinul anul acesta, politologul a transmis că sincronizarea a avut legătură mai degrabă cu oportunismul.

„Executivul a profitat de o conjunctură politică favorabilă. Decizia are un calcul strategic — să fixeze calendarul electoral într-o perioadă mai controlabilă, înainte ca tensiunile economice și sociale să crească și ca influențele externe, inclusiv cele asociate războiului hibrid, să se amplifice”, a conchis acesta.

Daniel Băluță, primarul PSD al Sectorului 4, conduce în cel mai recent sondaj pentru Primăria Generală a Capitalei, cu 25%, potrivit unui studiu CURS publicat duminică, 19 octombrie 2025. Pe locul al doilea, la egalitate, se situează Cătălin Drulă (USR) și Ciprian Ciucu (PNL), fiecare cu 18%.

Sondajul a fost realizat de Centrul de Sociologie Urbană și Regională (CURS) între 8 și 17 octombrie 2025, pe un eșantion de 1.072 de locuitori ai Bucureștiului; marja de eroare este ±3%, la un nivel de încredere de 95%.

