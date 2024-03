De ce Bulgaria își menține echilibrul în ciuda schimbărilor politice drastice: ”Au avut o rigoare fiscală și economică extrem de dură”

Bulgaria se îndreaptă spre al șaselea rând de alegeri anticipate după ce s-a ajuns săptămâna trecută la un nou impas politic. Spre deosebire de situații similare în România, niciuna dintre formațiunile politice din Bulgaria nu a vrut să facă parte dintr-o nouă Coaliție.

Partidul populist ITN a refuzat mandatul de formare a guvernului, cu puțin timp înainte de o rotativă guvernamentală. Partidul de centru-dreapta GERB şi fostul său partener de coaliţie “Noi continuăm schimbarea (PP)” au declarat că nu pot forma un nou guvern, în ciuda acordului prin care era prevăzută o „rotativă” guvernamentală.

Ziare.com a stat de vorba cu analistul de politică externă Miroslav Tașcu Stavre, care spune că indiferent de schimbările de putere din Bulgaria, guvernarea a urmărit un plan care depășește interesele de partid.

“Bulgaria a avut un plan de țară, o busolă, și indiferent de forma care a guvernat obiectivele strategice ale Bulgariei au rămas aceleași. Ei au fost extrem de constanți cu privire la zona euro, este adevărat că, după criza prin care am trecut și noi în anii ‘90, ei au avut o rigoare fiscală și economică extrem de dură. Au legat inițial leva de marca germană, apoi de euro, și cumva chiar dacă obiectivul asumat, de intrare în zona euro nu se materializa la timp, nu au renunțat la el”.

Argumentele aduse de partidul care a refuzat rotativa țin de voința cetățenilor și exercitarea dreptului democratic, spun liderii ITN.

“Alegerile sunt cea mai înaltă formă de democraţie, vom mai ţine acest dosar pentru câteva secunde şi vi-l vom returna gol, cu un mandat neîndeplinit", i-a spus, lui Radev, Ivailo Valcev, vicepreşedintele grupului parlamentar al ITN, în cadrul unei întâlniri.

Rotativa guvernamentală, aceeași situație două reacții diferite

Aceleași argumente nu se aplică, însă, în România, unde, în numele stabilității economice, s-a realizat o formă de guvernământ care să reușească o rotativă.

“Tind cumva să vă dau dreptate cu privință la coerența politicilor și a unui plan de țară indiferent de formula guvernamentală. La noi, din păcate, sau ceea ce observăm, este că lucrul acesta s-a întâmplat doar într-un context de criză. Nu este o strategie care să ne aducă și mai multă stabilitate politică, ci este un mod foarte confortabil de guvernare pentru două mari partide. Care au reușit să își asigure și la nivel local, nu doar parlamentar, majoritatea. Vor acapara practic întregul spectru politic.

Cei care studiază științe politice numesc modelul acesta ‘dominant’. Aici este o Alianță dominantă”, spune analistul de politică externă.

Pe de altă parte, în Bulgaria economia subterană sau corupția sunt probleme care sunt punctate de forurile internaționale ca fiind mai grave decât în România, chiar cele mai grave din statele membre.

Ratingurile de țară și planurile naționale de dezvoltare ar trebui să fie prioritare pentru guvernul României, punctează analistul. În privința deciziilor luate de liderii din România, acestea nu au fost impuse ‘per se’ de Uniunea Europeană sau alte foruri, cerința fiind doar stabilitate economică și o guvernare coerentă. La capitolele deficit bugetar și colectare de taxe și impozite, Bulgaria a înregistrat progrese, în timp ce România are venituri fiscale la bugete de 27% din PIB. Bulgaria, cu cote de impozitare mai mici, adună venituri fiscale de 32% din PIB.

“Bulgaria pare, cel puțin din statistici, că este mai aproape de a-și fi îndeplinit o parte din obiective, sau în orice caz, nu schimbă traseul în funcție de venirea la putere a unei formațiuni politice sau a alteia. Uniunea Europeană nu îți spune să faci ceva sau să nu faci ceva, singurii care fac sunt politicienii, cei aleși, reprezentanții sunt suverani până la urmă. Dar, pe de altă parte UE îți dă, dar nu îți bagă în traistă.

Dacă am depășit unele condiționalități foarte greu MCV (Mecanismul de Verificare și Cooperare), acum nu există o condiționare. Cei care fac Planul Național de Dezvoltare și pun în aplicare la nivel local sunt actualii români”, spune specialistul.

Instituțiile responsabile cu monitorizarea bunei guvernări nu sunt, însă, de ignorat atunci când vine vorba despre partea financiară în care România sau Bulgaria au parte atât de avantaje, cât și de responsabilități ca membri UE.

“Da, vine Banca Mondială, Fondul Monetar Internațional sau OECD (Organizația de Cooperare Economică și Dezvoltare) și îți arată în față o oglindă, și îți spune: Oameni buni, dacă continuați să mergeți în ritmul acesta, aveți o problemă.

Mă uitam pe niște statistici legate de România, cea mai mare inflație din UE. În ciuda faptului că nu am avut-o cea mai mare la începutul crizei. Nu știu cum am reușit, prin măsurile politicienilor sau sunt și alți factori, să avem 7% inflație”, mai precizează Tașcu Stavre.

Comparativ cu Bulgaria, care are o inflație de 4%, indicele este mai mare în Austria (4,3%), Slovacia (4,4%), Polonia (4,5%), Croația (4,8%), Estonia (5,0%) și România (7,3%). Totuși, stabilitatea este un punct cheie al aderării la zona euro, iar media ar trebui să se situeze în jur de 2%.

Deficitul bugetar are și consecințe pentru țara noastră, România nu are alte soluții de finanțare rapidă decât împrumuturile, dacă se încearcă evitarea de creșteri de taxe. Ori dobânzile ar putea fi din ce în ce mai mari dacă nu se reglează problema deficitului bugetar.

“Politicienii, când avem investiții cu fonduri europene se duc și taie panglica, că e Podul de la Brăila, un alt kilometru de autostradă, își asumă reușitele, iar când este vorba este vorba despre asumare este mult mai ușor să arunci pisica și să spui, nu ne lasă UE. Nu știm ce se întâmplă cu PNRR.

Acolo sunt niște bani care trebuie cheltuiți în patru ani, fără amânări, ca la fonduri de coeziune. Sunt foarte mirat, suntem la jumătatea perioadei și rata de absorbție este foarte mică. Vom fi capabili să facem aceste investiții?”, spune analistul.

Aderarea la zona euro. România a uitat de acest deziderat

Ambele țări și-au exprimat intenția de a adera la zona euro, doar că vecinii țării noastre pun termene din jumătate în jumătate de an, în timp ce în România nu s-a mai redeschis subiectul în atenția publică. Bulgaria are ca plan să treacă la zona euro cu o amânare de un an și șase luni față de planul inițial. Țara vecină a anunțat că termenul la care euro va deveni monedă oficială este la jumătatea anului 2025.

“Cumva aș întreba, deloc sarcastic, noi avem vreun plan de țară cu privire la intrarea în zona euro? Pentru că nu am mai auzit din partea guvernatorului Băncii Naționale nimic de chestiunea asta. Bulgaria seamănă, din păcate, foarte mult cu România.

Există o discrepanță între Sofia și alte zone, porturile de la Marea Neagră, și restul populației. Ne-am bătut pe ultimele locuri în privința acestor euroregiuni. Ba noi eram pe ultimul loc, ba Bulgaria”, concluzionează Miroslav Tașcu Stavre.

