Candidat „pe sub radar” la Capitală. Șansele ca suveraniștii să câștige cea mai mare primărie dacă se fragmentează votul

Autor: Monica Vasilescu
Marti, 21 Octombrie 2025, ora 18:48
Alegeri Primăria Capitalei - FOTO Hepta

Alegerile pentru Primăria Capitalei au fost programate pentru 7 decembrie, iar analizele politice relevă mai multe scenarii interesante pentru scaunul celei mai mari administrații publice locale din țară. Observatorii politicii analizează dacă ar putea apărea vreun candidat „pe sub radar”, așa cum s-a întâmplat la alegerile prezidențiale anulate.

Un alt punct central îl reprezintă posibilitatea ca suveraniștii să câștige cea mai importantă primărie dacă partidele de la guvernare își mențin candidați proprii și fragmentează votul. În prezent, membrii coaliției de guvernare nu au un consens politic și se mai și șantajează reciproc. PSD folosește presiunea politică pentru a bloca un candidat comun USR-PNL și dacă cele două formațiuni aleg un candidat unic, coaliția riscă să se rupă. În plus, reprezentanții PSD vor garanții scrise că niciunul dintre candidații PNL și USR nu vor renunța, într-un joc de manipulare, la candidatură înainte de scrutin.

Strategul de imagine Radu Turcescu, expert în comunicare politică și specialist în managementul crizelor, a explicat pentru Ziare.com actualul context electoral și jocurile partidelor în cursa pentru Primăria Capitalei.

Șansele suveraniștilor, slabe

Întrebat dacă ar putea exista vreun candidat „pe sub radar”, așa cum s-a întâmplat la prezidențiale sau dacă pot suveraniștii să câștige cea mai mare primărie în cazul în care partidele de la guvernare vor avea candidați proprii și se fragmentează votul, Radu Turcescu a spus că șansele sunt mici. Consultantul este de părere că partidele ar putea să acorde mai multă atenție proiectelor și programelor pe care le prezintă alegătorilor și să nu neglijeze relația cu propriul electorat. Expertul punctează și asupra faptului că negocierile și discuțiile din spatele ușilor închise nu mai sunt percepute pozitiv de public.

⁠„Rămâne de văzut, deși sunt slabe șanse. Poate că partidele ar trebui să fie puțin mai atente la proiectele politice, la programele cu care vin în fața oamenilor și să nu uite de relația cu propriul electorat. Nu știu cât de bine mai sunt văzute negocierile și discuțiile din spatele ușilor închise”, a opinat Radu Turcescu pentru Ziare.com.

„Băluță și Ciucu pornesc favoriți”

În privința candidaților cu cele mai mari șanse, consultantul politic consideră că Daniel Băluță și Ciprian Ciucu pornesc cu un avantaj semnificativ.

„Legat de candidații cu cele mai mari șanse, domnii Băluță și Ciucu pornesc favoriți, în special datorită experienței de la primăriile de sector, aspect ce contează foarte mult pentru bucureșteni”, a spus Radu Turcescu pentru Ziare.com.

Alegeri în Capitală. Pe ce fobie mizează PSD - „Dacă se află pe buletinul de vot și Ciucu, și Drulă, USR e condamnat la irelevanță”
Alegeri în Capitală. Pe ce fobie mizează PSD - „Dacă se află pe buletinul de vot și Ciucu, și Drulă, USR e condamnat la irelevanță”
Alegerile pentru Primăria Capitalei generează tot mai multe reacții publice pe măsură ce data organizării lor se apropie. Actualul primar al Sectorului 4, Daniel Băluță (PSD), conduce în...
Scenariul în care pleacă Ilie Bolojan, mai plauzibil: „PSD nu va ieși de la guvernare. Va încerca să negocieze fie schimbarea premierului, fie o restructurare a coaliției”
Scenariul în care pleacă Ilie Bolojan, mai plauzibil: „PSD nu va ieși de la guvernare. Va încerca să negocieze fie schimbarea premierului, fie o restructurare a coaliției”
În coaliția de guvernare PSD–PNL–USR–UDMR și reprezentanții minorităților, tensiunile au atins un nou nivel. Disputele dintre premierul Ilie Bolojan și unii dintre liderii PSD s-au...
#alegeri capitala, #candidat, #suveranisti, #vot, #PSD, #PNL, #coalitie, #USR , #alegeri primaria bucuresti 2025
