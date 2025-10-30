Competitorii cei mai puternici la București: „Sperietoarea va fi fie PSD, fie candidatul sau candidații suveraniști”

Au fost anunțați principalii candidați pentru Primăria Capitalei, iar potrivit celor mai recente sondaje, primii trei se află la valori extrem de apropiate, diferențele situându-se în marja de eroare statistică. Această configurație indică o competiție electorală strânsă și dificil de anticipat, în care orice mișcare greșită de campanie sau schimbare de percepție publică poate înclina balanța decisiv. Într-un asemenea context, tema „votului util” revine în prim-planul dezbaterii publice și devine, din nou, una dintre cheile de interpretare ale comportamentului electoral al bucureștenilor.

Discuția despre votul util este cu atât mai relevantă pe partea dreaptă a politicii, unde fragmentarea electoratului și competiția între candidați cu profiluri similare riscă să dilueze șansele generale ale taberei non-PSD. În mod tradițional, alegătorii de dreapta, în special cei din zona urbană, sunt mai predispuși la un calcul rațional al utilității votului, căutând să sprijine candidatul cu cele mai mari șanse de a învinge, chiar și în detrimentul preferințelor inițiale. În același timp, dinamica alegerilor din București este marcată de această dată de o serie de factori suplimentari: performanțele administrative ale actualilor edili de sector, imaginea publică a liderilor de partid, dar și polarizarea discursului politic la nivel național.

În acest peisaj complex, observatorii politici analizează pe cine va viza, concret, votul util în scrutinul acesta și dacă se va coagula electoratul reformist în jurul unui candidat perceput drept „cu șanse reale” sau divizarea preferințelor va menține incertitudinea până în ultima clipă. Mai mult, în contextul ascensiunii mișcărilor suveraniste în unele regiuni ale țării, se pune problema dacă și Bucureștiul ar putea fi afectat de această tendință ori dacă, dimpotrivă, electoratul Capitalei, tradițional pro-european și orientat către valori urbane, va rămâne imun la mesajele anti-sistem și populiste.

Analistul politic Mihail-Valentin Cernea - lector universitar la Academia de Studii Economice și membru al Centrului de Cercetare în Etică Aplicată al Universității din București a explicat modul în care percepțiile despre utilitatea votului pot redesena raporturile de forțe în Capitală și de ce curentul suveranist are șanse minime de a prinde rădăcini într-un oraș care, istoric, a mizat pe alte virtuți.

„Presiunea de a vota util se va manifesta mai ales pe dreapta”

Analistul politic Mihail-Valentin Cernea consideră că, potrivit sondajelor de opinie actuale, electoratul de dreapta și cel reformist va resimți cel mai puternic nevoia unui „vot util” în actuala competiție electorală de la București.

„Votul util în această tură de alegeri va viza electoratele de dreapta și pe cel reformist. La cum arată sondajele în momentul de față, pare-se că presiunea de a vota util va fi pusă mai degrabă asupra electoratelor lui Cătălin Drulă și al Anei Ciceală în favoarea lui Ciprian Ciucu, dar acest lucru se poate schimba în funcție de tendințele arătate de alte sondaje viitoare. Sperietoarea va fi fie PSD, fie candidatul sau candidații suveraniști”, a expus Mihail-Valentin Cernea pentru Ziare.com.

Suveraniștii, fără șanse reale în Capitală

Analistul Mihail-Valentin Cernea nu crede în ipoteza unei ascensiuni a curentului suveranist în Capitală și remarcă faptul că profilul electoratului urban și rezultatele anterioare nu indică o deschidere semnificativă spre această zonă ideologică. În opinia expertului, candidații principali ai partidelor mari pornesc cu un avantaj datorită vizibilității și performanțelor administrative anterioare.

„E greu de crezut că există o șansă pentru curentul suveranist în București din doua motive: primul este istoricul votului bucureștean la alegerile din ultimul an; al doilea este faptul că partidele care compun coaliția de guvernare prezintă, dacă e să fiu sincer, candidați puternici la alegerile pentru Primăria Capitalei. Daniel Băluță este un primar PSD cu rezultate reale în sectorul 4, puternic validat electoral, Ciprian Ciucu la fel în cazul PNL, iar Cătălin Drulă este unul din membrii marcanți și populari ai USR, remarcabil în postul de ministru al Transporturilor, dar care, din păcate pentru el, nu beneficiază de o campanie bună în acest moment”, a punctat Mihail-Valentin Cernea într-o analiză pentru Ziare.com.

