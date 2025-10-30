De ce nu are încă Simion candidat la Capitală: „AUR este în acest moment șantajat prin candidatura Ancăi Alexandrescu”

AUR nu a desemnat până acum un candidat la Primăria Capitalei, deși celelalte partide mari și-au anunțat deja intențiile pentru alegerile din 7 decembrie. În jurul acestei amânări strategice s-au conturat mai multe ipoteze: va face George Simion o mutare surpriză, mizând pe un candidat independent din afara partidului? Ori există, mai degrabă, o înțelegere tacită prin care AUR evită să încurce calculele PSD alături de care ar putea guverna la un moment dat? Situația pare, de fapt, mult mai complicată, iar explicația ține de o tensiune internă generată de candidatura Ancăi Alexandrescu.

Liderii suveraniști nu își asumă o candidatură directă. Probabil că ar fi vrut să repete scenariul de la alegerile locale anterioare, atunci când au trimis în competiție un candidat discret, fără notorietate, pentru a nu risca expunerea conducerii partidului. Strategia avea sens pentru că la acel moment AUR era încă într-un proces de consolidare, iar George Simion evita orice confruntare care ar fi putut produce o înfrângere pe care să o deconteze în partid.

Analistul George Rîpă, consultant politic și CEO la Right Politics, a comentat, într-o analiză pentru Ziare.com, lipsa desemnării unui candidat din partea partidului condus de George Simion. Analistul consideră că AUR este șantajat prin candidatura Ancăi Alexandrescu.

Candidatura care blochează AUR

Consultantul politic George Rîpă este de părere că intrarea Ancăi Alexandrescu în cursa pentru Primăria Capitalei a schimbat complet calculele interne ale AUR.

„AUR este în acest moment șantajat prin candidatura Ancăi Alexandrescu. Marii lideri ai partidului nu își asumă o candidatură și ar fi vrut probabil să arunce în luptă, la fel cum au făcut anul trecut, un personaj politic șters, care să nu încurce lucrurile. Acum, însă, odată cu candidatura doamnei Alexandrescu, se văd obligați să se încoloneze în spatele ei. Astfel, transmit public că au o relație de subordonare față de un post TV și față de un jurnalist care le-a confiscat discursul”, a opinat George Rîpă pentru Ziare.com.

Alternativele AUR: risc sau capitulare?

Potrivit analistului George Rîpă, partidul are opțiunea să vină cu un candidat propriu, însă orice mișcare ar declanșa o ofensivă mediatică continuă din partea postului Realitatea TV.

„Alternativa pentru ei ar fi să vină totuși cu un candidat, însă în acel moment ar risca o ofensivă mediatică continuă împotriva lor din partea postului Realitatea TV. Ar fi un război din care ar pierde chiar și dacă ar ieși învingători. Prin urmare, vor înghiți în sec și, ca orice partid care promovează noutatea, vor susține la primăria capitalei o persoană apropiată de Adrian Năstase, Victor Ponta, Sorin Grindeanu, Liviu Dragnea și alți lideri politici „noi”, suveraniști”, a spus George Rîpă pentru Ziare.com.

