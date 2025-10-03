De ce nu se organizează alegeri la Capitală - Bolojan: „A forța lucrurile n-ar face decât să tensioneze și mai mult situația din coaliție” VIDEO

Premierul Ilie Bolojan a susținut vineri, 3 octombrie, o conferință de presă pentru bilanțul a 100 de zile de guvernare, în cadrul căreia a vorbit și despre organizarea alegerilor pentru Primăria Capitalei. Prim-ministrul a spus că este necesară o poziție comună în coaliție și că forțarea alegerilor fără consens ar putea agrava tensiunile politice.

Premierul a explicat că un primar ales are autoritatea conferită de votul a zeci de mii sau sute de mii de cetățeni, în timp ce un primar interimar nu dispune de același nivel de legitimitate.

„Chiar dacă eu personal consider că alegerile ar trebui organizate cât mai repede, în așa fel încât să fim în spiritul legii și să avem un primar cu un mandat stabil în capitală, pentru că întotdeauna un interimar, indiferent unde este el, nu are autoritatea unui primar care are zeci de mii sau sute de mii de voturi în cazul Bucureștiului în spate. Dar aici, v-am spus, e o problemă de realitate politică și dacă nu se va ajunge la un acord, a forța lucrurile n-ar face decât să tensioneze și mai mult situația din coaliție. Ceea ce nu cred că ar fi bine.”, a declarat Ilie Bolojan.

Necesitatea unei poziții comune

Ilie Bolojan a precizat că decizia privind alegerile depinde de găsirea unui candidat comun sau de stabilirea unei date agreate de toate partidele din coaliție. „Așteptăm să se ajungă la o poziție comună pe această problemă. Cred că este bine că, în afara problemelor pe care le avem, legate de susținerea unor astfel de proiecte mari, din care unele nu sunt populare, știți foarte bine acest lucru, și asta rezultă și din întrebările pe care mi le puneți, dacă se mai introduce și un factor suplimentar de tensiune, există riscul ca lucrurile să se complice și mai mult”, a adăugat premierul.

