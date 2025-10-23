E de ajuns susținerea lui Nicușor Dan către Cătălin Drulă pentru a câștiga Capitala? „Nu este un cec în alb. Este o bătălie încărcată politic și simbolic”

Autor: Monica Vasilescu
Joi, 23 Octombrie 2025, ora 03:32
85 citiri
E de ajuns susținerea lui Nicușor Dan către Cătălin Drulă pentru a câștiga Capitala? „Nu este un cec în alb. Este o bătălie încărcată politic și simbolic”
Nicușor Dan și Cătălin Drulă FOTO: Facebook/Cătălin Drulă

Alegerile pentru Primăria Capitalei au fost programate pentru 7 decembrie. Liderul USR Cătălin Drulă este unul dintre candidații deja anunțați, cu șanse de a conduce administrația generală de la București. El se promovează deja de ceva timp și a început discuțiile cu oamenii, mizând pe o formulă atipică: respinge sondajele care îl creditează cu doar 18% și se bazează pe susținerea actualului președinte, Nicușor Dan.

Cătălin Drulă afirmă că are „sprijinul concret” al acestuia și că Nicușor Dan își dorește ca el să fie următorul primar general. Într-un gest simbolic, cei doi au apărut împreună într-o imagine publică, singura de acest fel cu președintele și un candidat.

Observatorii politicii de la noi analizează dacă poate această strategie să convingă electoratul bucureștean, același care l-a ales de două ori pe Nicușor Dan la Capitală.

Politologul prof. univ. dr. Sergiu Mișcoiu, de la Facultatea de Studii Europene, Universitatea Babeș-Bolyai, a analizat pentru Ziare.com implicațiile acestei strategii electorale. Potrivit analistului, bazarea pe susținerea lui Nicușor Dan nu pot garanta succesul.

„Susținerea fostului primar este importantă, dar nu e un cec în alb”

Profesorul Sergiu Mișcoiu spune că alegerile pentru Primăria Capitalei nu sunt doar o competiție administrativă, ci o confruntare politică de prim rang, cu o încărcătură simbolică puternică. Analistul consideră că o asemenea susținere este considerabilă, însă fără garanții.

„Nu, nu este de ajuns deloc, fiindcă această bătălie este una încărcată politic și simbolic. Susținerea fostului primar este importantă, însă ea nu poate valora ca un cec în alb”, a punctat Sergiu Mișcoiu într-un interviu pentru Ziare.com.

Un adversar redutabil: Ciprian Ciucu

Politologul este de părere că situația este complicată pentru Cătălin Drulă chiar și cu sprijinul președintelui întrucât are un contracandidat de luat în seamă.

„Mai mult decât atât, dacă domnul Drulă s-ar fi confruntat din partea Partidului Național-Liberal cu un personaj care să nu aibă tracțiune electorală, cum a fost Sebastian Burduja, atunci am fi avut o legitimitate a acestei strategii. Dar Ciprian Ciucu este un adversar redutabil și are o zestre de voturi cu care treacă de la primăria sa de sector. Este greu de crezut că un asemenea demers va fi suficient pentru ca domnul Drulă să fie asigurat că ocupă prima poziție în acest clasament”, a spus Sergiu Mișcoiu pentru Ziare.com.

Pericol suveranist la Capitală. „Candidata independentă Anca Alexandrescu, susținută de opoziția naționalistă, are șanse să obțină cel mai mare număr de voturi”
Pericol suveranist la Capitală. „Candidata independentă Anca Alexandrescu, susținută de opoziția naționalistă, are șanse să obțină cel mai mare număr de voturi”
Alegerile pentru Primăria Capitalei au fost stabilite pentru 7 decembrie 2025, iar analiza politică a momentului arată o competiție complexă, marcată de tensiuni în interiorul coaliției de...
Influențe PSD la CCR. Analist: „Partidul Social Democrat are legături la cel mai înalt nivel în sistemul de justiție. De acolo pleacă informații”
Influențe PSD la CCR. Analist: „Partidul Social Democrat are legături la cel mai înalt nivel în sistemul de justiție. De acolo pleacă informații”
Reforma pensiilor magistraților, una dintre cele mai importante inițiative ale Guvernului condus de Ilie Bolojan, a devenit subiectul unei dispute politice puternice între partidele din...
#alegeri capitala, #catalin drula usr, #sergiu miscoiu, #Nicusor Dan, #alegeri , #alegeri primaria bucuresti 2025
Parteneri Ziare.Com
Digi24.ro
Seful Armatei Romane: "Ne pregatim ca pentru un razboi". Declaratiile lui Gheorghita Vlad privind trimiterea de trupe in Ucraina
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
ObservatorNews.ro
"Oferta" primita de locatarii blocului din Rahova: devin chiriasi pana isi cumpara iar apartamentul

Ep. 147 - România intră în război???

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. E de ajuns susținerea lui Nicușor Dan către Cătălin Drulă pentru a câștiga Capitala? „Nu este un cec în alb. Este o bătălie încărcată politic și simbolic”
  2. De la Palatul Victoria, la Buzău. Marcel Ciolacu vrea să candideze la șefia Consiliului Județean
  3. Lia Olguța Vasilescu îi amenință cu soțul pe șefii de filiale PSD care nu-și ating target-ul electoral: "Habar nu au ce o să li se întâmple cu Claudiu"
  4. Daniel Băluță anunță că va candida la alegerile pentru Primăria Capitale: "Sunt convins că acest lucru se va întâmpla". Care e singura condiție care mai trebuie îndeplinită
  5. Sebastian Burduja îi liniștește pe PNL-iști: "Nu voi candida. Partidul are opțiuni foarte bune, putem să dăm un primar liberal pentru București"
  6. Influențe PSD la CCR. Analist: „Partidul Social Democrat are legături la cel mai înalt nivel în sistemul de justiție. De acolo pleacă informații”
  7. Raluca Turcan îi cere lui Grindeanu să spună de la ce "surse" a aflat că CCR pica și pe fond legea pensiilor magistraților. "Asta arată cât de adâncă e influența PSD în sistem"
  8. Pericol suveranist la Capitală. „Candidata independentă Anca Alexandrescu, susținută de opoziția naționalistă, are șanse să obțină cel mai mare număr de voturi”
  9. Sorin Grindeanu, atacuri în serie la adresa tuturor: "Domni sau doamne care fac politică pe trotinetă; alții care cred că să guvernezi înseamnă să transmiți pe TikTok"
  10. PSD își critică din nou dur partenerii de Coaliție și avertizează: "Am tăcut destul. Nu vrem să facem reforme sub șantaj"