E de ajuns susținerea lui Nicușor Dan către Cătălin Drulă pentru a câștiga Capitala? „Nu este un cec în alb. Este o bătălie încărcată politic și simbolic”

Alegerile pentru Primăria Capitalei au fost programate pentru 7 decembrie. Liderul USR Cătălin Drulă este unul dintre candidații deja anunțați, cu șanse de a conduce administrația generală de la București. El se promovează deja de ceva timp și a început discuțiile cu oamenii, mizând pe o formulă atipică: respinge sondajele care îl creditează cu doar 18% și se bazează pe susținerea actualului președinte, Nicușor Dan.

Cătălin Drulă afirmă că are „sprijinul concret” al acestuia și că Nicușor Dan își dorește ca el să fie următorul primar general. Într-un gest simbolic, cei doi au apărut împreună într-o imagine publică, singura de acest fel cu președintele și un candidat.

Observatorii politicii de la noi analizează dacă poate această strategie să convingă electoratul bucureștean, același care l-a ales de două ori pe Nicușor Dan la Capitală.

Politologul prof. univ. dr. Sergiu Mișcoiu, de la Facultatea de Studii Europene, Universitatea Babeș-Bolyai, a analizat pentru Ziare.com implicațiile acestei strategii electorale. Potrivit analistului, bazarea pe susținerea lui Nicușor Dan nu pot garanta succesul.

„Susținerea fostului primar este importantă, dar nu e un cec în alb”

Profesorul Sergiu Mișcoiu spune că alegerile pentru Primăria Capitalei nu sunt doar o competiție administrativă, ci o confruntare politică de prim rang, cu o încărcătură simbolică puternică. Analistul consideră că o asemenea susținere este considerabilă, însă fără garanții.

„Nu, nu este de ajuns deloc, fiindcă această bătălie este una încărcată politic și simbolic. Susținerea fostului primar este importantă, însă ea nu poate valora ca un cec în alb”, a punctat Sergiu Mișcoiu într-un interviu pentru Ziare.com.

Un adversar redutabil: Ciprian Ciucu

Politologul este de părere că situația este complicată pentru Cătălin Drulă chiar și cu sprijinul președintelui întrucât are un contracandidat de luat în seamă.

„Mai mult decât atât, dacă domnul Drulă s-ar fi confruntat din partea Partidului Național-Liberal cu un personaj care să nu aibă tracțiune electorală, cum a fost Sebastian Burduja, atunci am fi avut o legitimitate a acestei strategii. Dar Ciprian Ciucu este un adversar redutabil și are o zestre de voturi cu care treacă de la primăria sa de sector. Este greu de crezut că un asemenea demers va fi suficient pentru ca domnul Drulă să fie asigurat că ocupă prima poziție în acest clasament”, a spus Sergiu Mișcoiu pentru Ziare.com.

