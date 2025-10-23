Guvernul ia astăzi decizia privind data alegerilor, care ar trebui să aibă loc în București și în alte 13 circumscripții electorale din țară

Guvernul a stabilit data de 7 decembrie pentru alegerile la București, decizie luată în ședința coaliției de marți. Pe aceeași zi vor avea loc și alegeri parțiale în 12 circumscripții din țară, precum Buzău, Bihor, Constanța sau Maramureș.

Pentru Capitală, PSD îl are ca favorit pe Daniel Băluță, USR îl susține pe Cătălin Drulă, iar la PNL se conturează o dispută între Ciprian Ciucu și primarul interimar Stelian Bujduveanu, arată Gândul.ro

Pe lângă București, Guvernul decide și organizarea alegerilor, pe aceeași dată, și pentru funcția de președinte al Consiliului Județean Buzău și pentru funcția de primar în 12 circumscripții electorale, după cum urmează:

•Județul Bihor – Comuna Remetea

•Județul Botoșani – Comuna Mihai Eminescu

•Județul Caraș-Severin – Comuna Marga

•Județul Constanța – Comuna Dobromir, Comuna Lumina

•Județul Dâmbovița – Orașul Găești

•Județul Dolj – Comuna Sopot

•Județul Ialomița – Comuna Valea Ciorii

•Județul Iași -Comuna Vânători

•Județul Maramureș – Comuna Poienile de sub Munte, Comuna Șieu

•Județul Sibiu – Comuna Cârța

