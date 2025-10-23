Guvernul ia astăzi decizia privind data alegerilor, care ar trebui să aibă loc în București și în alte 13 circumscripții electorale din țară

Autor: Daniel Groza
Joi, 23 Octombrie 2025, ora 11:12
122 citiri
Guvernul ia astăzi decizia privind data alegerilor, care ar trebui să aibă loc în București și în alte 13 circumscripții electorale din țară
Guvernul Bolojan decide astazi organizarea alegerilor Foto: Captură video/Facebook/Ilie Bolojan

Guvernul a stabilit data de 7 decembrie pentru alegerile la București, decizie luată în ședința coaliției de marți. Pe aceeași zi vor avea loc și alegeri parțiale în 12 circumscripții din țară, precum Buzău, Bihor, Constanța sau Maramureș.

Pentru Capitală, PSD îl are ca favorit pe Daniel Băluță, USR îl susține pe Cătălin Drulă, iar la PNL se conturează o dispută între Ciprian Ciucu și primarul interimar Stelian Bujduveanu, arată Gândul.ro

Pe lângă București, Guvernul decide și organizarea alegerilor, pe aceeași dată, și pentru funcția de președinte al Consiliului Județean Buzău și pentru funcția de primar în 12 circumscripții electorale, după cum urmează:

•Județul Bihor – Comuna Remetea

•Județul Botoșani – Comuna Mihai Eminescu

•Județul Caraș-Severin – Comuna Marga

•Județul Constanța – Comuna Dobromir, Comuna Lumina

•Județul Dâmbovița – Orașul Găești

•Județul Dolj – Comuna Sopot

•Județul Ialomița – Comuna Valea Ciorii

•Județul Iași -Comuna Vânători

•Județul Maramureș – Comuna Poienile de sub Munte, Comuna Șieu

•Județul Sibiu – Comuna Cârța

E de ajuns susținerea lui Nicușor Dan către Cătălin Drulă pentru a câștiga Capitala? „Nu este un cec în alb. Este o bătălie încărcată politic și simbolic”
E de ajuns susținerea lui Nicușor Dan către Cătălin Drulă pentru a câștiga Capitala? „Nu este un cec în alb. Este o bătălie încărcată politic și simbolic”
Alegerile pentru Primăria Capitalei au fost programate pentru 7 decembrie. Liderul USR Cătălin Drulă este unul dintre candidații deja anunțați, cu șanse de a conduce administrația...
Panică într-un mall din Capitală, după ce oamenii au simțit un miros de gaz. Zeci de persoane evacuate. Centrul comercial este situat la doar 1 km de blocul explodat din Rahova
Panică într-un mall din Capitală, după ce oamenii au simțit un miros de gaz. Zeci de persoane evacuate. Centrul comercial este situat la doar 1 km de blocul explodat din Rahova
Peste 30 de persoane au fost evacuate miercuri seară, 22 octombrie, dintr-un fast-food situat într-un mall din Capitală. Mai multe echipaje ale ISU și ale Poliției locale, precum și câteva...
#alegeri capitala, #Bucuresti, #data alegeri, #circumscriptii electorale, #guvern , #alegeri locale 2025
Parteneri Ziare.Com
Digi24.ro
Doi tineri au fost gasiti morti, in conditii suspecte, intr-o masina, in zona lacului Frumoasa din Harghita
a1.ro
Doru Octavian Dumitru, de urgenta la spital! Mesajul dureros transmis de familie, dupa ce artistul nu a putut urca pe scena: "Rugati-va"
DigiSport.ro
"Moment extrem de stanjenitor", in direct la TV! "Hai, mai intinde-te putin"

Ep. 147 - România intră în război???

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Guvernul ia astăzi decizia privind data alegerilor, care ar trebui să aibă loc în București și în alte 13 circumscripții electorale din țară
  2. Răspunsul PNL la criticile lui Grindeanu la adresa premierului Bolojan: ”Nu mor caii când vor câinii”
  3. Un consilier local USR este acuzat că ar fi agresat elevi aflați într-o excursie. Era deranjat că făceau zgomot. A fost deschis dosar penal
  4. Sorin Grindeanu, un nou atac la premierul Ilie Bolojan. Îi recomandă să guverneze cu "inima deschisă, nu doar cu sprânceana încruntată"
  5. Cum mimează instituțiile statului reducerea cheltuielilor, în timp ce românii de rând plătesc taxe mai mari. Reorganizarea Ministerului Agriculturii, blocată de zece luni
  6. Pericol pentru Coaliție. Bolojan, lovit de un nou test dur: „Un candidat independent ar putea răsturna calculele în București”
  7. Amenințările lui Grindeanu la adresa premierului. „PSD face un joc dublu. Obiectivul este ca Ilie Bolojan să eșueze”
  8. Surpriza alegerilor din București. La ce să ne uităm în sondaje: „Se poate schimba raportul de forțe”
  9. E de ajuns susținerea lui Nicușor Dan către Cătălin Drulă pentru a câștiga Capitala? „Nu este un cec în alb. Este o bătălie încărcată politic și simbolic”
  10. De la Palatul Victoria, la Buzău. Marcel Ciolacu vrea să candideze la șefia Consiliului Județean