Alegerile de la București între strategii și vot fragmentat: „Băluță (PSD) speră ca Ciucu (PNL) și Drulă (USR) să se atace între ei și să nu crească niciunul”

Consultantul politic Cristian Andrei, de la Agenția de Rating Politic - agenție de sondaje și strategie politică, a făcut o radiografie a alegerilor pentru Primăria Capitalei, punctând că fragmentarea votului și lipsa unui candidat dominant transformă scrutinul într-o loterie politică.

Potrivit analistului, strategiile candidaților principali se conturează astfel: „Alegerile și strategiile de la București, explicate pe scurt:

- Băluță (PSD) speră ca Ciucu (PNL) și Drulă (USR) să se atace între ei și să nu crească niciunul, să-și împartă voturile egal, să nu existe un singur favorit anti-PSD.

- Ciucu și Drulă speră, fiecare, ca celălalt să se dezumfle și el să rămână „unicul” candidat anti-PSD.

- Drulă speră să preia voturile lui Nicușor Dan.

- Ciucu și Băluță speră că lumea va dori pe cineva cu experiență de primar.

- Toți trei speră să nu fie asociați cu guvernarea și partidele lor.

- Toți trei speră să nu apară un al patrulea candidat cu profil independent sau anti-establishment care să-i bată pe toți, doar pentru că lumea s-a săturat și ei și-au fragmentat votul”.

Cristian Andrei explică faptul că, în prezent, votul este fragmentat, iar candidații nu reușesc să impună teme clare sau să polarizeze electoratul. Această situație creează un mediu electoral imprevizibil, unde calculele strategice și alianțele la minut pot decide rezultatul final.

„Ce e cert? Votul e fragmentat azi, nimeni nu impune o temă clară, nu avem candidați care să polarizeze. Rețeta perfectă pentru haos sau loterie”, este de părere Cristian Andrei.

Alegerile parțiale pentru Primăria Capitalei au fost stabilite pentru data de 7 decembrie.

