Alegerile de la București între strategii și vot fragmentat: „Băluță (PSD) speră ca Ciucu (PNL) și Drulă (USR) să se atace între ei și să nu crească niciunul”

Autor: Monica Vasilescu
Vineri, 24 Octombrie 2025, ora 12:59
59 citiri
Alegerile de la București între strategii și vot fragmentat: „Băluță (PSD) speră ca Ciucu (PNL) și Drulă (USR) să se atace între ei și să nu crească niciunul”
Cristian Andrei, consultant politic Agenția de Rating Politic - FOTO Cristian Andrei (arhivă personală)

Consultantul politic Cristian Andrei, de la Agenția de Rating Politic - agenție de sondaje și strategie politică, a făcut o radiografie a alegerilor pentru Primăria Capitalei, punctând că fragmentarea votului și lipsa unui candidat dominant transformă scrutinul într-o loterie politică.

Potrivit analistului, strategiile candidaților principali se conturează astfel: „Alegerile și strategiile de la București, explicate pe scurt:

- Băluță (PSD) speră ca Ciucu (PNL) și Drulă (USR) să se atace între ei și să nu crească niciunul, să-și împartă voturile egal, să nu existe un singur favorit anti-PSD.

- Ciucu și Drulă speră, fiecare, ca celălalt să se dezumfle și el să rămână „unicul” candidat anti-PSD.

- Drulă speră să preia voturile lui Nicușor Dan.

- Ciucu și Băluță speră că lumea va dori pe cineva cu experiență de primar.

- Toți trei speră să nu fie asociați cu guvernarea și partidele lor.

- Toți trei speră să nu apară un al patrulea candidat cu profil independent sau anti-establishment care să-i bată pe toți, doar pentru că lumea s-a săturat și ei și-au fragmentat votul”.

Cristian Andrei explică faptul că, în prezent, votul este fragmentat, iar candidații nu reușesc să impună teme clare sau să polarizeze electoratul. Această situație creează un mediu electoral imprevizibil, unde calculele strategice și alianțele la minut pot decide rezultatul final.

„Ce e cert? Votul e fragmentat azi, nimeni nu impune o temă clară, nu avem candidați care să polarizeze. Rețeta perfectă pentru haos sau loterie”, este de părere Cristian Andrei.

Alegerile parțiale pentru Primăria Capitalei au fost stabilite pentru data de 7 decembrie.

E de ajuns susținerea lui Nicușor Dan către Cătălin Drulă pentru a câștiga Capitala? „Nu este un cec în alb. Este o bătălie încărcată politic și simbolic”
E de ajuns susținerea lui Nicușor Dan către Cătălin Drulă pentru a câștiga Capitala? „Nu este un cec în alb. Este o bătălie încărcată politic și simbolic”
Alegerile pentru Primăria Capitalei au fost programate pentru 7 decembrie. Liderul USR Cătălin Drulă este unul dintre candidații deja anunțați, cu șanse de a conduce administrația...
Candidat „pe sub radar” la Capitală. Șansele ca suveraniștii să câștige cea mai mare primărie dacă se fragmentează votul
Candidat „pe sub radar” la Capitală. Șansele ca suveraniștii să câștige cea mai mare primărie dacă se fragmentează votul
Alegerile pentru Primăria Capitalei au fost programate pentru 7 decembrie, iar analizele politice relevă mai multe scenarii interesante pentru scaunul celei mai mari administrații publice locale...
#alegeri capitala, #strategii, #vot, #Daniel Baluta, #ciprian ciucu, #catalin drula usr , #alegeri primaria bucuresti 2025
Parteneri Ziare.Com
Digi24.ro
Scandal urias in armata: "Ne-am inrolat sa aparam tara, nu sa fim agresate sexual de colegi"
a1.ro
Cum arata Catedrala Manturirii Neamului la interior, dupa ce a fost pregatita pentru sfintirea de duminica, 26 octombrie
DigiSport.ro
FOTO UEFA a publicat doua imagini cu iubita lui Lamine Yamal si a declansat nebunia

Ep. 147 - România intră în război???

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Alegerile de la București între strategii și vot fragmentat: „Băluță (PSD) speră ca Ciucu (PNL) și Drulă (USR) să se atace între ei și să nu crească niciunul”
  2. Nicușor Dan a contestat la CCR legea reorganizării administrației centrale. Curtea va analiza legalitatea pe 12 noiembrie
  3. Sorin Grindeanu, proiect paralel pe reforma pensiilor speciale: întâlnire cu cei mai importanți actori din Justiție, fără Ilie Bolojan
  4. Cristian Ghinea (USR), atac dur la adresa magistraților: „Justiție europeană pe dracu. Un CSM mai jegos ca sindicat decât orice sindicat pesedist”
  5. Marcel Ciolacu intră în cursa electorală. Fostul premier candidează la alegerile din 7 decembrie
  6. CSAT-ul pe care-l vrea Nicușor Dan. Temele ce vor fi discutate, potrivit surselor politice
  7. Lider PSD, nou atac la Ilie Bolojan: „Eroul salvator nu înțelege cum funcționează piața financiară”
  8. Pe ce s-a bazat PNL când a decis să meargă cu Ciprian Ciucu la Capitală. Pe ce loc este primarul Sectorului 6 în opțiunile de vot SONDAJ
  9. Nicușor Dan are un preferat pentru Primăria Capitalei. „Bineînțeles că am o preferinţă” VIDEO
  10. Un fost ministru vede foarte probabilă o alianță PSD - AUR. „Patrihoții sunt cei care urlă „nu ne vindem țara” - ca să o jefuiască ei”