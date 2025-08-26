Bătălia pentru Capitală: „Există o luptă între Ciucu și Drulă. Amândoi folosesc PSD-ul și pe Băluță pentru a se război”

Se intensifică bătălia pentru alegerile din Capitală. Lupta a început cu sondajele de opinie care arată favoriții momentului pentru Primăria Bucureștiului. Actualul primar al Sectorului 4, social-democratul Daniel Băluță, ar obține 24% din voturi dacă duminica viitoare ar avea loc alegerile pentru Primăria Generală a Capitalei, potrivit unui sondaj CURS publicat duminică. Pe locul al doilea s-ar situa Cătălin Drulă (USR), cu 20%, urmat de Cristian Popescu Piedone (PUSL) și Ciprian Ciucu (PNL), ambii cu câte 11%.

La scurt timp după apariția sondajului CURS, PNL a prezentat propria cercetare realizată de INSCOP Research, care îl confirmă tot pe Daniel Băluță drept favorit pentru fotoliul de primar general, însă pe locul al doilea ar fi liberalul Ciprian Ciucu. Acest sondaj îl plasează pe prima poziție pe Daniel Băluță de la PSD, cu 26%, urmat de Ciprian Ciucu de la PNL, cu 23,8%.

Separat, directorul INSCOP, Remus Ștefureac, a explicat, într-o postare pe Facebook, faptul că pentru a evalua corect un sondaj de opinie trebuie luate în calcul câteva repere clare: mărimea eșantionului, istoricul institutului în predicții confirmate electoral, precizarea entității care a comandat cercetarea și reputația celui care o realizează. „Restul sunt povești, mistificări costisitoare așa cum au fost și cele care au provocat valuri de dezinformări la alegerile recente de anul trecut și din acest an. Valabil pentru sondaje reprezentative la nivel național sau la nivelul municipiului București”, a precizat Remus Ștefureac.

În acest context al sondajelor publicate la interval de doar câteva ore, analistul politic și expertul în comunicare Cristian Roșu a analizat, într-un dialog cu Ziare.com, rezultatele celor două cercetări și în ce măsură ar putea doar un partid, fără o alianță politică, să obțină cea mai mare primărie din România. Expertul este de părere că tensiunea reală nu este între PSD-PNL și opoziție, ci între două figuri din dreapta.

„PSD-ul nu a anunțat candidat, iar Daniel Băluță n-a anunțat că vrea să candideze”

Bătălia pentru București devine tensionată, iar jocurile politice par să se desfășoare mai degrabă între liderii dreptei decât între taberele clasice de stânga și dreapta. Analistul Cristian Roșu consideră că în acest moment se conturează o competiție directă între doi lideri din zona dreptei: Ciprian Ciucu (PNL) și Cătălin Drulă (USR), în care PSD și primarul Daniel Băluță sunt folosiți ca „arme de război politic”.

„Cele două sondaje au apărut prea repede, adică a apărut primul sondaj și după aia PNL-ul a simțit nevoia să publice un al doilea sondaj, ceea ce e un pic ciudat, a fost prea rapid. În al doilea rând, inclusiv ordinea candidaților pare ilogică. Dacă analizăm cele două sondaje, vedem că Nicușor Dan e foarte apreciat în ambele sondaje și că USR e foarte sus în ambele sondaje și, totuși, acești oameni care îl apreciază pe Nicușor Dan și USR-ul l-ar vota pe Băluță. Naște niște semne de întrebare.

Din punctul meu de vedere, există o luptă între domnul Ciucu și domnul Drulă. Și în cheia asta trebuie să vedem lucrurile. Amândoi folosesc PSD-ul și pe Băluță pentru a se război pentru că PSD-ul nu a anunțat candidat, iar Daniel Băluță n-a anunțat că vrea să candideze”, a spus Cristian Roșu pentru Ziare.com.

„Dacă alegerile sunt acum, dreapta are o șansă mai mare, dacă alegerile vor fi anul viitor, șansele dreptei scad”

O altă necunoscută care complică scenariul politic este lipsa unei date oficiale pentru alegerile locale din Capitală. Potrivit lui Cristian Roșu, momentul organizării scrutinului poate influența rezultatul.

„Nu avem un candidat nici la AUR, nici la PSD. De-aia e greu să vorbim concret. Plus, nu avem o dată a alegerilor. E foarte important dacă alegerile vor fi anul ăsta sau vor fi în februarie, martie, anul viitor. Pentru că, dacă alegerile sunt acum, dreapta are o șansă mai mare, dacă alegerile vor fi anul viitor, șansele dreptei scad”, a menționat Cristian Roșu în analiza sa pentru Ziare.com.

