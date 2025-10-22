Pericol suveranist la Capitală. „Candidata independentă Anca Alexandrescu, susținută de opoziția naționalistă, are șanse să obțină cel mai mare număr de voturi”

Alegerile pentru Primăria Capitalei au fost stabilite pentru 7 decembrie 2025, iar analiza politică a momentului arată o competiție complexă, marcată de tensiuni în interiorul coaliției de guvernare și de spectrul deloc de neglijat al populismului suveranist. Scaunul celei mai mari administrații publice locale din țară este miza unei confruntări care depășește nivelul local și anticipează posibile realinieri în partide.

Observatorii scenei politice indică faptul că pericolul suveranist nu este deloc o ipoteză marginală chiar dacă vorbim despre Capitala țării, aici unde populismul prinde mai greu. Însă, așa cum s-a întâmplat în cazul alegerilor prezidențiale anulate, o fragmentare a votului între partidele tradiționale ar putea crea teren fertil pentru un candidat suveranist capabil să capitalizeze frustrările electoratului și lipsa de coerență a celor aflați la putere.

În prezent, PSD, PNL și USR - partenerii din coaliția guvernamentală nu reușesc să ajungă la un consens privind susținerea unui candidat comun pentru București. În locul unei strategii coordonate, politica lor este dominată de negocieri tensionate, șantaj politic și calcule de imagine. Sunt presiuni din partea PSD pentru a bloca o alianță electorală între PNL și USR, în timp ce liberalii acuză social-democrații că forțează controlul asupra Capitalei în detrimentul stabilității guvernării.

În același timp, liderii PSD cer garanții scrise că niciunul dintre candidații PNL sau USR nu va renunța „strategic” la cursă înainte de scrutin, acuzând un posibil joc de manipulare electorală menit să deruteze electoratul și să reconfigureze balanța de putere în ultimul moment. Pe fondul acestor dispute, riscul de fragmentare a votului devine tot mai evident, iar experții arată că un astfel de context ar putea favoriza apariția unei surprize.

Politologul Prof. univ. dr. Sergiu Mișcoiu, cadru didactic la Facultatea de Studii Europene, Universitatea Babeș-Bolyai, a punctat, într-un dialog cu Ziare.com, faptul că împărțirea voturilor ar putea deschide calea unei victorii pentru curentul suveranist, care se hrănește electoral din fragmentarea taberei guvernamentale.

Întârzierea scrutinului, o bilă neagră

Potrivit politologului, simpla discuție despre posibilitatea amânării scrutinului pentru anul următor „a dat apă la moară” celor care acuză sistemul politic că funcționează prin aranjamente de culise.

„În primul rând trebuie spus că și această joacă politicianistă cu determinarea momentului alegerilor a fost una care nu a făcut deloc servicii coaliție de guvernare. Până la urmă, bucureștenii ca orice alți cetățeni din România au dreptul legal să aibă un primar ales. Există termene legale care decurg în mod natural și cu care nu ar trebui să ne jucăm. Și, deci, tergiversarea aceasta, inclusiv perspectiva de a duce alegerile în anul viitor, care era vehiculată anterior, nu au făcut decât să dea apă la moară celor care spuneau că, iată, sistemul s-a pus de acord să se aranjeze pentru aceste alegeri”, a expus Sergiu Mișcoiu pentru Ziare.com.

3 candidați separați, dar din aceeași coaliție – o strategie riscantă

Sergiu Mișcoiu consideră că intenția PSD de a merge cu un candidat propriu pentru conducerea Bucureștiului, în paralel cu PNL și USR, chiar dacă cele trei partide formează o coaliție la guvernare ar putea fi în dauna formațiunilor tradiționale.

„La fel de dăunătoare este și propunerea care vine tot din partea PSD, de a merge cu candidați separați pentru conducerea Bucureștiului și, mai mult, propunerea care vine în direcția următoare: acești candidați nu ar trebui să se atace prea tare în campania electorală, tocmai fiindcă ei sunt parte din aceeași coaliție și să nu zguduie prea tare coaliția. Asta înseamnă un fel de: bine ați revenit în 2024, când domnii Ciucă și Ciolacu au făcut parcă un blat pentru președinția României pe lângă toate celelalte tipuri de alegeri din acel an. Electoratul va fi extrem de nemulțumit”, a menționat Sergiu Mișcoiu pentru Ziare.com.

Pericolul suveranist și posibilitatea unui candidat populist victorios

În condițiile în care coaliția guvernamentală ar putea merge în campanie cu trei candidați, fiecare având șanse apropiate, profesorul Sergiu Mișcoiu remarcă riscul unei victorii populiste.

„Și, da, sigur, dacă va exista competiție cu trei candidați din partea coaliției, cu șanse relativ egale, matematic există șanse ca doamna Alexandrescu, care înțelegem că este candidata independentă susținută de opoziția naționalistă, să aibă cel mai mare număr de voturi, îi ajungă să aibă și cu 200 sau 300 de voturi mai mult decât următorii candidați, să fie toți într-o zonă de 20% și în felul acesta să câștige primăria”, a adăugat Sergiu Mișcoiu într-o analiză pentru Ziare.com.

