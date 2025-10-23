PSD propune candidați separați la București pentru a proteja coaliția. „Bine ați revenit în 2024, când domnii Ciucă și Ciolacu au făcut parca un blat”

Alegerile pentru Primăria Capitalei, programate pentru 7 decembrie, aduc în prim-plan tensiuni majore în coaliția de guvernare. Analizele politice arată că situația din Capitală este departe de a fi clară, iar membrii coaliției nu au reușit să ajungă la un consens politic. PSD pare că folosește presiunea și șantajul politic pentru a împiedica PNL și USR să desemneze un candidat unic.

Social-democrații spun că dacă cele două formațiuni mai apropiate doctrinar decid să meargă împreună cu un candidat comun, coaliția guvernamentală riscă să se rupă, iar tensiunile interne ar putea avea efecte asupra stabilității executive. Mai mult, reprezentanții PSD ar solicita garanții scrise că niciunul dintre candidații PNL și USR nu se va retrage înainte de scrutin astfel încât să transforme procesul electoral într-un joc de manipulare și calcule politice.

Politologul prof. univ. dr. Sergiu Mișcoiu, de la Facultatea de Studii Europene a Universității Babeș-Bolyai a remarcat, într-o analiză pentru Ziare.com, că propunerea PSD de a merge pe candidaturi separate pentru București și de a evita atacurile reciproce în campanie este nefavorabilă.

„Să nu zguduie prea tare coaliția”

Analistul spune că propunerea PSD de a avea candidaturi separate este nocivă. La fel și sugestia ca acești candidați să nu se confrunte prea agresiv în campanie pentru a nu destabiliza alianța.

„La fel de dăunătoare este și propunerea care vine tot din partea PSD, de a merge cu candidați separați pentru conducerea Bucureștiului și, mai mult, propunerea care vine în direcția următoare: acești candidați nu ar trebui să se atace prea tare în campania electorală, tocmai fiindcă ei sunt parte din aceeași coaliție și să nu zguduie prea tare coaliția”, a punctat Sergiu Mișcoiu pentru Ziare.com.

„Electoratul va fi extrem de nemulțumit”

Profesorul Sergiu Mișcoiu amintește că strategia PSD de a insista asupra candidaturilor separate ar putea duce la o reeditare a înțelegerilor dintre foștii lideri Marcel Ciolacu și Nicolae Ciucă din 2024, atunci când PNL și PSD au evitat confruntările directe în mai multe competiții electorale.

„Asta înseamnă un fel de: bine ați revenit în 2024, când domnii Ciucă și Ciolacu au făcut parca un blat pentru președinția României pe lângă toate celelalte tipuri de alegeri din acel an. Electoratul va fi extrem de nemulțumit”, a spus Sergiu Mișcoiu pentru Ziare.com.

