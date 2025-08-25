„Război” între Nicușor Dan și Ilie Bolojan: „Dacă vor candida și Ciucu și Drulă, conflictul PNL-USR riscă să rupă coaliția”

Relația dintre președintele Nicușor Dan și premierul Ilie Bolojan este marcată de răceală în ultimul timp. Unii analiști politici atribuie tensiunile deciziei premierului de a majora TVA, în ciuda opoziției exprimate de președinte, în timp ce alții le pun pe seama viitorului scrutin pentru Primăria Capitalei.

În acest context, alegerile locale ar putea aduce un conflict între PNL și USR, de la care o parte a electoratului de dreapta așteaptă o alianță politică pentru Capitală. Ciprian Ciucu mizează pe experiența celor cinci ani la Primăria Sectorului 6, dar nu are sprijinul președintelui și nici al întregului PNL. De cealaltă parte, Cătălin Drulă se bazează pe electoratul USR și pe susținerea voalată a lui Nicușor Dan, însă este dezavantajat de sondaje și de opoziția fermă a liberalilor și social-democraților.

Analistul politic și expertul în comunicare Cristian Roșu a remarcat, într-o analiză pentru Ziare.com, distanțarea tot mai evidentă dintre Nicușor Dan și Ilie Bolojan și, în consecință, dintre USR-PNL, diferende care ar putea avea consecințe asupra stabilității coaliției de guvernare.

„Între președinte și premier nu este acea relație pe care votanții și-au dorit-o”

Potrivit lui Cristian Roșu, relația dintre președinte și premier nu se ridică la nivelul așteptărilor electoratului, iar acest dezechilibru se reflectă și în planul politic. Situația devine și mai tensionată odată cu posibilele candidaturi pentru alegerile de la București. Pe de o parte, Cătălin Drulă afirmă constant că este susținut de Nicușor Dan, iar pe de altă parte, Ciprian Ciucu, lider liberal, ar beneficia de sprijinul lui Ilie Bolojan. „Între președinte și premier nu este acea relație pe care votanții și-au dorit-o. Dacă ne uităm, Nicușor Dan pare complet absent din scena publică, chiar dacă el are diferite acțiuni, nu este deloc implicat în guvernare, nici măcar cu opinii, păreri, sugestii și așa mai departe. Aici, cel mai probabil, președintele se distanțează ușor de Ilie Bolojan, care în momentul de față ia foarte multe măsuri neplăcute pentru public, pentru redresarea economiei. Dacă ne uităm, inclusiv cei doi candidați pentru locale, adică domnul Drulă, care spune de câte ori este întrebat că este susținut de Nicușor Dan, pe partea cealaltă, domnul Ciucu, care este în conducerea PNL și susținut, nu știm cât de puternic, de Ilie Bolojan”, a punctat Cristian Roșu în analiza sa pentru Ziare.com.

Ads

„Dacă vor candida și Ciucu și Drulă, conflictul PNL-USR va fi atât de mare încât sunt șanse să nu mai continue coaliția în forma actuală”

Scenariul în care atât Cătălin Drulă, cât și Ciprian Ciucu ar intra în cursa electorală riscă să genereze o confruntare directă între PNL și USR, cu efecte majore asupra coaliției de guvernare, consideră analistul Cristian Roșu.

„Dacă la aceste alegeri, indiferent când vor fi ele, că vor fi anul ăsta sau anul viitor, vor candida și Drulă și Ciucu, conflictul PNL-USR va fi atât de mare, din punctul meu de vedere, încât sunt șanse mari ca coaliția să nu mai continue în forma actuală”, a mai spus Cristian Roșu pentru Ziare.com.

Ads