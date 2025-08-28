Război politic pentru Primăria București: Șansele primului partid din sondaje. „Bucureștiul rămâne un oraș care votează dreapta”

Alegerile pentru Primăria Capitalei se transformă din nou într-un spectacol al strategiilor contradictorii și al disputelor între partide. După ce anul trecut scena politică a fost marcată de confuzia legată de desemnarea și apoi retragerea unui candidat, unele partide ba candidau împreună, ba fiecare pe cont propriu, situația se repetă și acum, cu efecte similare: slăbirea credibilității partidelor tradiționale și consolidarea percepției că interesele de culise ale fiecărei formațiuni primează. Întârzierea stabilirii unei date certe pentru scrutin a reaprins schimbul de replici între PSD și USR, fiecare acuzându-se de jocuri politice și calcule ascunse.

Liderul USR, Cătălin Drulă, a insistat că nu PSD stabilește calendarul, ci legea, și a amintit că atât președintele Nicușor Dan, cât și premierul Ilie Bolojan au vehiculat luna noiembrie drept termen pentru alegerea primarului general.

În replică, Sorin Grindeanu, liderul interimar al PSD, a evitat să ofere garanții privind o decizie rapidă, avertizând că graba ar putea „arunca în aer scena politică”. Totodată, social-democrații transmit că o candidatură comună PNL–USR la București ar risca să zguduie actuala coaliție de guvernare, în timp ce opoziția îi acuză de amânări calculate, menite să câștige timp pentru negocieri subterane și repoziționări strategice.

Potrivit primelor sondaje care au măsurat șansele unor posibili candidați pentru cea mai mare primărie din țară, Daniel Băluță de la PSD ar fi cel mai votat, însă acesta nu și-a anunțat candidatura.

Analistul politic Alexandru Coita, consultant de strategie și expert în relații internaționale și afaceri europene, a explicat într-o analiză pentru Ziare.com că miza alegerilor pentru Primăria Municipiului București ar putea declanșa tensiuni atât între palate, cât și între principalele partide de la guvernare. Acesta amintește că în București se votează spre dreapta. La alegerile din 2024, Nicușor Dan, candidat independent, a reușit să devanseze partidele tradiționale PNL și PSD și să câștige fotoliul de primar cu 42,81% din voturile exprimate de bucureșteni.

Reamintim că la alegerile din 2024, lupta pentru Primăria Generală a fost polarizată în totalitate. În ciuda susținerii inițiale pe care atât PSD cât și PNL au oferit-o medicului Cătălin Cîrstoiu, pe data de 22 aprilie 2024, PSD și PNL i-au retras sprijinul, astfel că acesta și-a retras candidatura, iar cele două partide au mers separat cu propriii candidați, Sebastian Burduja din partea PNL și Gabriela Firea din partea PSD, care au pierdut.

Cine va intra în cursa pentru București

Alexandru Coita a punctat faptul că președintele Nicușor Dan a lăsat să se înțeleagă că îl sprijină pe Cătălin Drulă, de la USR, gest pe care unele voci l-au considerat „o depășire a atribuțiilor constituționale”. În același timp, în interiorul PNL se discută despre susținerea unei alte variante, precum Ciprian Ciucu, liberal considerat apropiat de Ilie Bolojan.

„Un subiect de care s-a tot discutat și se va discuta din ce în ce mai mult constituie alegerile pentru Primăria Capitalei, unde la fel s-a speculat destul de mult pe tema unei potențiale rupturi între premier și președintele țării, în condițiile în care domnul Nicușor Dan a semnalat destul de transparent faptul că îl susține pe Cătălin Drulă, fost președinte al USR și fost ministru al Transporturilor, la Primăria Capitalei, ceea ce unele voci au văzut ca fiind chiar o depășire a atribuțiilor constituționale, dar asta e o chestiune de paranteză și se discuta destul de insistent faptul că domnul Bolojan ar prefera un alt candidat, cum ar fi domnul Ciprian Ciucu, actualul primar de la sectorul 6 de care se știe că e destul de apropiat”, a menționat Alexandru Coita pentru Ziare.com.

„Exclus să avem o soluție comună PNL, USR, PSD”

Analistul Alexandru Coita este de părere că, în lipsa unei strategii comune pe partea dreptei, Capitala ar putea deveni scena unei competiții imprevizibile în care calculele politice clasice s-ar putea răsturna. Inclusiv un candidat suveranist puternic este luat în calcul.

„Până la urmă rămâne de văzut dacă se va merge cu o soluție comună, din punctul meu de vedere este exclus să avem o soluție comună PNL, USR, PSD. Cumva, cei din PSD, indiferent de baletul pe care-l fac acum cu amânarea alegerilor locale, până la urmă vor trebui să se alinieze la startul acestei campanii și am văzut inclusiv că doamna Gabriela Firea a declarat că ar fi dispusă să intre din nou în lupta pentru Primăria Capitalei. Desigur că șansele lor sunt reduse în contextul în care Bucureștiul rămâne un oraș care votează dreapta și care cel puțin la ultimele alegeri a arătat că este într-o proporție foarte mare alături de Nicușor Dan.

Legat de PNL și USR, aici rămâne de văzut dacă vor merge pe o variantă comună, pentru că dacă se va fragmenta votul între domnul Drulă și un alt candidat, poate domnul Ciucu, poate chiar anualul primar general interimar, domnul Bujduveanu, în cazul de față este posibil ca acest bazin electoral consistent al forțelor de dreapta să se fragmenteze suficient încât să permită unui alt candidat, fie că vorbim chiar de PSD, fie, de ce nu, un alt candidat suveranist, care să vină pe turnantă și să producă o surpriză. Aici e o chestiune care urmează să o vedem”, a spus Alexandru Coita pentru Ziare.com.

