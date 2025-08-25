Ar putea fi viitorul primar al Bucureștiului dintr-un partid extremist? Analist: „Sunt șanse să câștige AUR Capitala”

Ultimele sondaje pentru Primăria Capitalei arată un peisaj electoral extrem de fragmentat, cu un favorit care nu se distanțează considerabil de locul doi. Daniel Băluță, actualul primar al Sectorului 4, este în prezent primul în sondaje, cu procente vehiculate între 24-26%. Dacă pe partea stângă PSD rămâne prudent și încă nu a anunțat un nume pentru aceste alegeri, pe partea dreaptă competiția riscă să devină sufocată: Ciprian Ciucu, Cătălin Drulă și alți potențiali candidați își dispută același bazin electoral.

În acest context, analiștii avertizează că marele câștigător ar putea fi un jucător-surpriză: AUR. Deși la ultimele alegeri locale partidul condus de George Simion a obținut doar 3% în București, scorul formațiunii a crescut semnificativ la prezidențiale, iar tendința pare ascendentă. Nemulțumirea față de guvernarea actuală, în care PSD, PNL și USR sunt la putere, poate alimenta opțiunile protestatare, iar AUR se poziționează ca alternativa „anti-sistem”. Într-o Capitală obișnuită să sancționeze partidele tradiționale prin voturi de protest, chiar și un scor de 20-25% ar putea deveni suficient pentru ca partidul suveranist să fie competitiv, mai ales dacă alți actori politici nu reușesc să coaguleze alianțe solide. În aceste condiții, alegerile locale din București se anunță a fi printre cele mai complicate din ultimii ani, cu un spectru politic extrem de fragmentat.

Ads

Analistul politic Cristian Roșu, expert în comunicare, a expus, într-o analiză pentru Ziare.com, scenariul în care un partid extremist precum AUR ar putea câștiga Primăria Generală a Capitalei.

Poate un partid să câștige Capitala sau e nevoie de o alianță, având în vedere actuala situație a partidelor tradiționale?

Întrebat dacă un partid singur sau doar o alianță ar putea învinge la București, Cristian Roșu a explicat că șansele cresc pentru AUR pe fondul unei drepte foarte divizate. „Dacă lucrurile vor fi foarte fracționate pe partea dreaptă, adică vom avea și Ana Ciceală, vom avea și Ciucu, vom avea și Drulă și mai sunt câțiva candidați mai mici pe partea dreaptă, iar PSD-ul nu va avea un candidat foarte bun, sunt șanse să câștige AUR Capitala. Gândiți-vă ce scoruri a luat AUR în Capitală la ultimele alegeri și vedem dacă este suficient. Adică dacă scot între 20 și 25%. Iar pe fondul guvernării Bolojan, în care toate celelalte partide sunt angrenate în această guvernare, fiindcă vorbim de PSD, PNL, USR sau UDMR, sigur UDMR aici e irelevant, ne dăm seama că AUR ar putea avea o șansă în condițiile în care fiecare din celelalte partide, plus o grămadă de independenți, vor candida”, a spus Cristian Roșu pentru Ziare.com.

Ads

Cine ar putea fi candidatul AUR?

Deocamdată, partidul condus de George Simion nu și-a anunțat candidatul oficial pentru București. Potrivit lui Cristian Roșu, numele Ancăi Alexandrescu este vehiculat ca posibilă variantă independentă, însă ea poate avea sprijinul AUR. „E greu de spus, nici ei nu au anunțat un candidat. Se vehiculează ca independentă Anca Alexandrescu. Am înțeles că nu din partea AUR, ci independent, dar cu susținere”, a opinat Cristian Roșu pentru Ziare.com.

Ads