Ar putea fi viitorul primar al Bucureștiului dintr-un partid extremist? Analist: „Sunt șanse să câștige AUR Capitala”

Autor: Monica Vasilescu
Luni, 25 August 2025, ora 22:50
734 citiri
Ar putea fi viitorul primar al Bucureștiului dintr-un partid extremist? Analist: „Sunt șanse să câștige AUR Capitala”
George Simion, președintele AUR FOTO Hepta

Ultimele sondaje pentru Primăria Capitalei arată un peisaj electoral extrem de fragmentat, cu un favorit care nu se distanțează considerabil de locul doi. Daniel Băluță, actualul primar al Sectorului 4, este în prezent primul în sondaje, cu procente vehiculate între 24-26%. Dacă pe partea stângă PSD rămâne prudent și încă nu a anunțat un nume pentru aceste alegeri, pe partea dreaptă competiția riscă să devină sufocată: Ciprian Ciucu, Cătălin Drulă și alți potențiali candidați își dispută același bazin electoral.

În acest context, analiștii avertizează că marele câștigător ar putea fi un jucător-surpriză: AUR. Deși la ultimele alegeri locale partidul condus de George Simion a obținut doar 3% în București, scorul formațiunii a crescut semnificativ la prezidențiale, iar tendința pare ascendentă. Nemulțumirea față de guvernarea actuală, în care PSD, PNL și USR sunt la putere, poate alimenta opțiunile protestatare, iar AUR se poziționează ca alternativa „anti-sistem”. Într-o Capitală obișnuită să sancționeze partidele tradiționale prin voturi de protest, chiar și un scor de 20-25% ar putea deveni suficient pentru ca partidul suveranist să fie competitiv, mai ales dacă alți actori politici nu reușesc să coaguleze alianțe solide. În aceste condiții, alegerile locale din București se anunță a fi printre cele mai complicate din ultimii ani, cu un spectru politic extrem de fragmentat.

Analistul politic Cristian Roșu, expert în comunicare, a expus, într-o analiză pentru Ziare.com, scenariul în care un partid extremist precum AUR ar putea câștiga Primăria Generală a Capitalei.

Poate un partid să câștige Capitala sau e nevoie de o alianță, având în vedere actuala situație a partidelor tradiționale?

Întrebat dacă un partid singur sau doar o alianță ar putea învinge la București, Cristian Roșu a explicat că șansele cresc pentru AUR pe fondul unei drepte foarte divizate. „Dacă lucrurile vor fi foarte fracționate pe partea dreaptă, adică vom avea și Ana Ciceală, vom avea și Ciucu, vom avea și Drulă și mai sunt câțiva candidați mai mici pe partea dreaptă, iar PSD-ul nu va avea un candidat foarte bun, sunt șanse să câștige AUR Capitala. Gândiți-vă ce scoruri a luat AUR în Capitală la ultimele alegeri și vedem dacă este suficient. Adică dacă scot între 20 și 25%. Iar pe fondul guvernării Bolojan, în care toate celelalte partide sunt angrenate în această guvernare, fiindcă vorbim de PSD, PNL, USR sau UDMR, sigur UDMR aici e irelevant, ne dăm seama că AUR ar putea avea o șansă în condițiile în care fiecare din celelalte partide, plus o grămadă de independenți, vor candida”, a spus Cristian Roșu pentru Ziare.com.

Cine ar putea fi candidatul AUR?

Deocamdată, partidul condus de George Simion nu și-a anunțat candidatul oficial pentru București. Potrivit lui Cristian Roșu, numele Ancăi Alexandrescu este vehiculat ca posibilă variantă independentă, însă ea poate avea sprijinul AUR. „E greu de spus, nici ei nu au anunțat un candidat. Se vehiculează ca independentă Anca Alexandrescu. Am înțeles că nu din partea AUR, ci independent, dar cu susținere”, a opinat Cristian Roșu pentru Ziare.com.

Ce vrea Călin Georgescu. „Pe măsură ce se strâng problemele penale, își dorește revenirea în politică”. Ce șanse are să fie premier într-o construcție AUR-PSD? ANALIZĂ
Ce vrea Călin Georgescu. „Pe măsură ce se strâng problemele penale, își dorește revenirea în politică”. Ce șanse are să fie premier într-o construcție AUR-PSD? ANALIZĂ
După ce în luna mai anunțase că se retrage din viața politică, Călin Georgescu revine tot mai vizibil în spațiul public, stârnind discuții și controverse legate de o posibilă numire...
De ce alegerile pentru Primăria București de anul acesta sunt unele atipice. Provocările, dar și posibilele avantaje pe care le-ar avea viitorul primar general
De ce alegerile pentru Primăria București de anul acesta sunt unele atipice. Provocările, dar și posibilele avantaje pe care le-ar avea viitorul primar general
Viitoarele alegeri pentru Primăria Capitalei, pentru care partidele deja se încălzesc în contre pe marginea candidaturilor, sunt unele atipice în contextul în care acestea au loc după ce...
#alegeri capitala, #aur, #sondaje, #extremist, #primar, #partide , #alegeri primaria bucuresti 2025
Parteneri Ziare.Com
Digi24.ro
Reactia lui Donald Trump dupa ce Vladimir Putin a bombardat o fabrica americana din Ucraina
a1.ro
Rezultate Loto azi, 24 august 2025. Numerele castigatoare duminica la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc si Noroc Plus
DigiSport.ro
N-a stat la discutii: decizia luata de CFR Cluj in privinta lui Louis Munteanu

Ep. 119 - Iohannis are de dat 4,7 MILIOANE de...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Ce vrea Călin Georgescu. „Pe măsură ce se strâng problemele penale, își dorește revenirea în politică”. Ce șanse are să fie premier într-o construcție AUR-PSD? ANALIZĂ
  2. Ar putea fi viitorul primar al Bucureștiului dintr-un partid extremist? Analist: „Sunt șanse să câștige AUR Capitala”
  3. De ce alegerile pentru Primăria București de anul acesta sunt unele atipice. Provocările, dar și posibilele avantaje pe care le-ar avea viitorul primar general
  4. De ce a decis PSD brusc că revine la ședințele de coaliție și ce rol a avut ultimele sondaje de opinie: „Încep să viseze la victorie, la recuperări electorale”
  5. Ședința Coaliției, cu PSD revenit la masă, este bazată pe "respect reciproc", susține Ciprian Ciucu. "Nu ca pe vremea lui Marcel Ciolacu. Era o hăhăială acolo"
  6. Simion îl imită pe președintele polonez Nawrocki și îi atacă pe refugiații ucraineni. "Românii sărăcesc pe zi ce trece, în timp ce ucrainenii își păstrează privilegiile"
  7. „Război” între Nicușor Dan și Ilie Bolojan: „Dacă vor candida și Ciucu și Drulă, conflictul PNL-USR riscă să rupă coaliția”
  8. Alegerile pentru Primăria Capitalei nu ar trebui organizate în noiembrie, avertizează Daniel Băluță. "Românii se gândesc acum la creșterea costurilor de trai" SURSE
  9. Zelenski i-a mulțumit lui Nicușor Dan. "Ucraina prețuiește livrările României de echipament defensiv"
  10. Nou scandal între social-democrați și USR. Liderul senatorilor PSD: ”Hai că s-a umflat tărâța-n Drulău!”