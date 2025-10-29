Votul „util” în București s-ar putea să nu funcționeze, de data aceasta: „Zona anti-PSD are suficienți candidați încât să vedem aici o canibalizare”

Au fost desemnați candidații principali pentru Primăria Capitalei, iar primii trei din sondaje se află, potrivit datelor recente, aproape la același nivel de intenție de vot. Într-un context politic fragmentat, cu o societate polarizată și o competiție strânsă între reprezentanții „dreptei” și ai „stângii”, revine inevitabil întrebarea: vom vorbi din nou despre „vot util” la București? Cine ar putea beneficia de o astfel de alegere strategică și în ce măsură electoratul va fi dispus să voteze un candidat cu șanse contra unuia agreat, dar fără vizibilitate în sondaje?

Analistul politic George Rîpă, CEO la Right Politics, explică pentru Ziare.com de ce, în opinia sa, nu vom asista la un vot util, ci mai degrabă la o canibalizare între candidații care împart același bazin electoral.

„Societatea și clasa politică sunt atât de divizate încât mi-e greu să cred că vom asista la un vot util”

Consultantul politic George Rîpă consideră că alegerile pentru Primăria Capitalei se vor desfășura într-un climat divizat, fără o mobilizare pentru un „ vot util”, așa cum s-a întâmplat în anumite cicluri electorale anterioare.

„Societatea și clasa politică sunt atât de divizate încât mi-e greu să cred că vom asista la un vot util. Va conta mobilizarea propriei baze electorale și campania negativă, asumată sau nu, care se va duce atât în media clasică dar mai ales pe rețelele de socializare”, a comentat George Rîpă într-un interviu pentru Ziare.com.

Candidații cu cele mai mari șanse: primarii în funcție

Analistul politic punctează că, în actualul context, primarii de sector în funcție pornesc cu un avantaj. Vizibilitatea administrativă, rețelele locale și resursele de campanie le conferă acestora un start solid în competiția pentru Capitală. George Rîpă indică și fragmentarea accentuată din așa-numita „zonă anti-PSD”.

„În mod evident, candidații cu cele mai mari șanse sunt primarii de sector în funcție. Zona anti-PSD, pe care media o numește incorect, de multe ori „dreapta”, are suficienți candidați încât să vedem aici o canibalizare, precum în 2016. Avem Ciucu, Drulă, Gheorghe, Ciceală, candidați destul de diferiți unul de celălalt din punct de vedere doctrinar, dar care împart același mare bazin electoral, bazinul anti-PSD, majoritar de altfel în București”, a menționat George Rîpă pentru Ziare.com.

Stânga politică, vulnerabilizată de propriile candidaturi

Pe de altă parte, și zona stângii pare afectată de fragmentare. Potrivit lui George Rîpă, Daniel Băluță, candidatul principal al stângii, va pierde voturi către Anca Alexandrescu, care candidează independent.

„La rândul lui, candidatul stângii, Daniel Băluță, va pierde voturi către candidatul Anca Alexandrescu, care prin intrarea în cursă îi vulnerabilizează candidatura. În același timp, vedeta TV dă un șah la AUR, care se vede astăzi în poziția aproape obligatorie de a-i acorda sprijinul politic. AUR s-a pus singur în situația de a fi șantajat pentru că strategia partidului a fost greșită, au ajuns dependenți de un singur post de știri. Nu doar că nu vom avea un vot util, dar deja preconizez că cele mai dure atacuri vor veni exact de la candidații care împart același electorat”, a mai spus George Rîpă pentru Ziare.com.

