Câștigătorul alegerilor din Cehia confirmă posibila alianță cu extrema-dreaptă. Babiš: „Ucraina nu este pregătită pentru UE”

Miliardarul Andrej Babiš, al cărui partid a ieșit în frunte sâmbătă, 4 octombrie, în alegerile legislative din Republica Cehă, a ținut să-i asigure pe alegători de sentimentele sale pro-europene, după o întâlnire cu președintele Petr Pavel duminică dimineață, pentru a începe discuțiile privind viitorul guvern.

„Am discutat despre rezultatele alegerilor și despre imaginea noastră în cadrul NATO și al UE. Văd informații negative care circulă în străinătate și cred că este nedrept”, a declarat Babiș, fost prim-ministru în 2017-2021, adăugând că dorește ca „Europa să funcționeze bine”.

Cu 34,51% din voturi, sau 80 din cele 200 locuri din parlament, conform rezultatelor finale, partidul său, ANO (Acțiunea cetățenilor nemulțumiți), nu are majoritate, dar Babiș a afirmat că intenționează să guverneze singur țara central-europeană cu 10,9 milioane de locuitori, membră a NATO și a Uniunii Europene.

„Avem 108 locuri cu Motoriștii (dreapta, 6,8%, 13 locuri) și SPD (Partidul libertății și democrației directe, extremă dreapta, 7,8% din voturi, 15 locuri), aceeași poziție de plecare ca și guvernul actual. Nu este preferința noastră, dar asta este ceea ce e posibil”, a explicat Babiș duminică.

Intervievat seara de media publică ucraineană Suspilne, Babiș a menționat și că Praga nu va renunța la sprijinul său pentru Kiev. „Ajutăm Ucraina prin intermediul UE, care ajută Ucraina (…) și așa vom continua să ajutăm”, a spus el.

El a mai notat că Ucraina „nu este pregătită pentru UE”, subliniind: „Trebuie mai întâi să punem capăt războiului”.

Potrivit observatorilor, revenirea sa la putere ar putea însemna o apropiere de Ungaria și Slovacia, care au refuzat orice ajutor militar Ucrainei și blochează sancțiunile împotriva Rusiei.

