Ce șanse are Babis să ajungă premier al Cehiei și ce înseamnă asta pentru Europa. Autoproclamatul trumpist „este un om de afaceri pragmatic”

Secțiile de votare s-au redeschis sâmbătă în Republica Cehă, în a doua zi a alegerilor parlamentare pe care fostul prim-ministru Andrej Babis ar putea să le câștige, dar fără a avea certitudinea că va putea obține o majoritate.

La 71 de ani, miliardarul născut în Slovacia își propune să preia din nou frâiele țării pe care a condus-o între 2017 și 2021, promițând mai multă justiție socială și să se ocupe mai întâi de cehi, iar apoi de ucraineni.

Alegerile se desfășoară pe parcursul a două zile în această țară din Europa Centrală, membră a UE și a NATO, iar secțiile de votare, care s-au închis vineri la ora 20:00 GMT, vor primi din nou alegătorii sâmbătă, între orele 06:00 GMT și 12:00 GMT. Rezultatele sunt așteptate în cursul serii.

Agenția națională de presă CTK a estimat că participarea a fost mai mare decât în 2021 pentru această primă zi de vot, care trebuie să acopere 200 de locuri. Aceasta a fost de 65,43% acum patru ani, la închiderea secțiilor de votare.

Cu aproximativ 30% din intențiile de vot, mișcarea ANO („Acțiunea cetățenilor nemulțumiți”, „DA” în cehă) a lui Babis devansează coaliția guvernamentală de centru-dreapta „Împreună” a lui Petr Fiala (20%).

Până în prezent, țara cu 10,9 milioane de locuitori susține Kievul în fața invaziei ruse.

De asemenea, a primit peste 500.000 de refugiați ucraineni, dintre care 300.000 încă locuiesc acolo. Acest lucru alimentează reproșurile multor alegători la adresa guvernului lui Petr Fiala, pe care îl consideră că a neglijat populația cehă.

La depunerea buletinului de vot la Ostrava (est), Babis a calificat votul drept un duel între el și Fiala. „Nimic nu este sigur, încă nu am câștigat”, a declarat el.

Fiala, un fost profesor de științe politice în vârstă de 61 de ani, care a votat la Brno, al doilea oraș ceh ca mărime, a estimat că votul va „decide dacă ne îndreptăm spre trecut sau spre viitor, dacă drumul nostru va fi spre est sau spre vest”.

Magdalena Servitova, o alegătoare în vârstă de 50 de ani, a făcut apel să „nu întoarcem spatele Ucrainei”. „Nu vreau ca partidele rasiste sau extremiste să preia puterea”, a adăugat bibliotecara.

Vaclav Nikl, în vârstă de 65 de ani, șofer în Praga, speră la „o viață mai bună decât cea de acum”.

Formate în 2021, executivul lui Fiala include și partidul centrist STAN (aproximativ 12% în sondaje), în timp ce Partidul Piratelor, creditat cu 9%, l-a părăsit în 2024.

Cu toate acestea, chiar și împreună, aceste formațiuni au puține șanse să găsească din nou o majoritate stabilă.

Rețele pro-ruse

Adversarii săi îi reproșează lui Andrej Babis că confundă interesele Republicii Cehe cu cele ale grupului său chimic și alimentar.

Al șaptelea cel mai bogat om din țară, potrivit Forbes, cu o avere de 3,9 miliarde de dolari, el urmează să fie judecat pentru fraudă cu subvenții europene.

Printre potențialii aliați ai acestui autoproclamat „trumpist” se numără mișcarea de extremă dreapta SPD, creditată cu 12% din voturi, precum și o listă numită „Vocea automobilistilor” și o coaliție de stânga radicală, care nu sunt sigure că vor depăși pragul de 5%.

Președintele Republicii, Petr Pavel, fost șef al forțelor NATO și pro-european, a lăsat să se înțeleagă că ar putea avea dificultăți în numirea lui Babis, cofondator împreună cu Orban al grupului parlamentar eurosceptic „Patrioții pentru Europa”, în funcția de prim-ministru.

Însă Josef Mlejnek, de la Universitatea Carolină, a declarat pentru AFP că nu se așteaptă la „o schimbare fundamentală” în cazul în care Babis ar câștiga. „Este un om de afaceri pragmatic și singurul lucru care contează pentru el este să recâștige puterea”.

Campania a stârnit însă interesul rețelelor pro-ruse. Centrul ceh de cercetare a riscurilor online a semnalat o activitate intensificată pe TikTok, cu conținut favorabil partidelor antisistem.

Comisia Europeană a organizat joi „o reuniune de urgență cu TikTok” pe această temă, a declarat vineri un purtător de cuvânt.

„Astăzi vedem că, aparent, autoritățile cehe sunt mulțumite de faptul că TikTok a eliminat mai mulți boți”, a spus el.

În plus, potrivit unui raport al organizației de verificare a faptelor American Sunlight Project publicat vineri, SPD a cheltuit în ultimii ani mii de dolari pe reclame fără mențiunile legale necesare pe Meta, adică de zece ori mai mult decât formațiunile lui Babis și Fiala.

