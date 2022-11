Joe Biden, primele declarații despre rezultatele alegerilor pentru Congresul SUA VIDEO

Președintele SUA, Joe Biden, susține un discurs miercuri seară, 9 noiembrie, despre primele rezultate la alegerile pentru Congresul SUA.

”A fost o zi bună pentru democrație, a fost o zi bună pentru America”, a spus liderul de la Casa Albă la începutul discursului.

Biden a mai spus că ”a fost o noapte bună pentru democrați, în pofida faptului că au fost unii democrați de bună calitate care nu au câștigat”:

”Orice loc pierdut în Congres este dureros.

Am avut o participare record, ceea ce reprezintă un test pentru poporul american”.

”Votul oamenilor a arătat că democrația e ceea ce suntem.

Nu știu încă toate rezultatele.

Deși presa a prezis un mare val roșu, asta nu s-a întâmplat. Am pierdut câteva locuri din Camera Reprezentanților.

Le mulțumesc tinerilor care au votat într-un număr istoric, așa cum au făcut și acum doi ani”, a mai spus Biden.

Liderul de la Casa Albă a mai vorbit despre munca sa de până acum pentru depășirea pandemiei, reconstruirea infrastructurii în America și combaterea inflației.

”Abia suntem la început”, a spus el.

Înaintea discursului, programat în jurul orei 23:00 (ora României), liderul de la Casa Albă a postat un videoclip.

”Eu și comandantul am stat până târziu aseară, chemând unii dintre marii noștri câștigători ai alegerilor. Aștept cu nerăbdare munca pe care o vom face împreună”, a transmis Biden.

Commander and I burnt the midnight oil last night calling some of our great election winners.

I’m looking forward to the work we’ll do together. pic.twitter.com/fhXRCAP0nW