”România contează în Uniunea Europeană în măsura în care ne asumăm lucrul acesta”. Mesajul lui Dacian Cioloș pentru alegători

Europarlamentarul Dacian Cioloş a declarat sâmbătă, 1 iunie, la Cluj, că România contează în Uniunea Europeană în măsura în care şi ţara noastră îşi asumă acest lucru.

"Vreau să vă spun ca unul care a petrecut cinci ani în Parlamentul European şi, în urmă cu ceva vreme, cinci ani şi în Comisia Europeană, că, noi, România, contăm în Uniunea Europeană în măsura în care ne asumăm lucrul acesta. Şi în ultimul mandat în care noi am reprezentat România în Parlamentul European, România a contat acolo. Eu am avut privilegiul să-mi asum preşedinţia unui grup politic din Parlamentul European, cel de-al treilea grup politic din PE. Am promis că România va avea mai multă greutate la nivel european, după ce noi vom fi în Parlamentul European, şi lucrul acesta s-a întâmplat. Am promis că vom aduce fonduri europene mai multe; astăzi avem cu 30 de miliarde de euro mai mult decât fondurile europene normale, pentru că şi noi ne-am făcut treaba în Parlamentul European, pentru că am cerut aceşti bani şi pentru că am negociat pentru aceşti bani. E vorba de PNRR", a spus Dacian Cioloş.

Candidaţii REPER la alegerile europarlamentare - Dacian Cioloş, Ramona Strugariu, Dragoş Pîslaru şi Ciprian Mihali - au avut sâmbătă o întâlnire cu cetăţenii, la Cluj-Napoca.