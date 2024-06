Scurt bilanț al europarlamentarilor români în mandatul 2019-2024. Ce legi au reușit reprezentanții României să ducă la bun sfârșit

În urma comasării celor două sesiuni de alegeri politice de duminică, locale și europarlamentare, campania electorală pentru cele din urmă pare să se fi plasat sub radarul mediatic.

Una din cele mai mari probleme când vine vorba despre alegerea următorilor reprezentanți ai României la Bruxelles este însă faptul că munca și portofoliul europarlamentarilor români nu este cunoscută îndeaproape în afara afilierii lor politice cu partidele naționale. În definitiv, este deosebit de complexă o evaluare exhaustivă în acest sens, întrucât în decurs de 5 ani, munca de zi cu zi a reprezentanților unei țări în Executivul European este aproape imposibil de cuantificat matematic.

Ziare.com a selectat unul din puținele criterii metodice care ar putea să ofere o idee mai clară a bilanțului ultimilor cinci ani: proiectele legislative care au fost inițiate de raportori români și duse la bun sfârșit sub tutela acestora.

Folosind platforma Legislative Observatory a Parlamentului European, am izolat proiectele legislative coordonate de raportori români și am grupat datele în trei categorii, corespunzătoare celor trei partide europene din care fac parte europarlamentari români: Partidul Popular European (PPE), Alianța Progresistă a Socialiștilor și Democraților (S&D) și Renew Europe.

Care este rolul unui raportor în Parlamentul European

În cadrul Parlamentul European, un raportor este un europarlamentar desemnat de o comisie parlamentară pentru a elabora rapoarte pe un anumit subiect legislativ. Acesta trebuie să colaboreze îndeaproape cu alți membri ai comisiei, cunoscuți ca raportori din umbră, reprezentând diferitele grupuri politice, pentru a ajunge la un consens asupra textului final al raportului. Participă la negocieri și întâlniri cu Consiliul UE și Comisia Europeană pentru a asigura sprijinul necesar adoptării propunerii legislative, prezintă raportul în fața comisiei parlamentare și, ulterior, în plenul Parlamentului European, unde trebuie să apere propunerile și amendamentele incluse în raport, jucând practic un rol central în concretizarea demersului legislativ.

Ads

Partidului Popular European. Reprezentanții României din Partidul Național Liberal (PNL)

Din cei 182 de europarlamentari aparținând PPE în ultimul mandat, 24.23% din efectivul Parlamentului European, 14 europarlamentari au fost români, aparținând Partidului Național Liberal. Printre europarlamentarii PNL care au reprezentat România mandatul 2019 - 2024 se numără Rareș Bogdan, Adina Vălean (care este și comisar european pentru transporturi) și Siegfried Mureșan.

Unul din cei mai activi europarlamentari din PNL pare însă să fi fost Cristian Bușoi, care figurează ca raportor pe trei proiecte de lege care au trecut în Parlament în ultimul mandat:

Programul EU4Health – Potrivit briefingului oficial este vorba despre un regulamentul pentru programul de sănătate al UE pentru perioada 2021-2027. Anunțat ca parte a instrumentului de recuperare Next Generation EU (NGEU), programul EU4Health și-a propus îmbunătățirea pregătirii UE pentru amenințările majore transfrontaliere la adresa sănătății și creșterea rezilienței sistemelor de sănătate. Programul EU4Health are un buget inițial propus de 10,4 miliarde de euro, redus în urma negocierilor la 5,1 miliarde de euro. Regulamentul (UE) 2021/522 a intrat în vigoare pe 27 martie 2021 și se aplică retroactiv de la 1 ianuarie 2021. Nicolae Ștefănuță, europarlamentar Renew (USR-PLUS, independent din 2023) a fost de asemenea raportor de opinie din Comisia de Buget pentru EU4Health.

Ads

Regulamentul privind Taxe și comisioane datorate Agenției Europene pentru Medicamente (EMA) – Obiectivul principal al regulamentului este de a asigura o bază financiară solidă pentru operațiunile Agenției Europene pentru Medicamente (EMA), contribuind astfel la protecția sănătății publice și a sănătății animalelor. Regulamentul stabilește taxe și comisioane bazate pe costuri care vor fi percepute de EMA, precum și remunerații pentru autoritățile competente ale statelor membre pentru serviciile prestate. Taxele trebuie să fie uniforme la nivelul Uniunii Europene și proporționale cu activitatea desfășurată pentru obținerea și gestionarea autorizațiilor de comercializare.

Nou regulament UE privind stocarea gazelor – este vorba despre regulamentul care impune statelor membre să: umple cel puțin 80% din capacitatea de stocare până la 1 noiembrie 2022 (ajungând la 90% în anii următori); să efectueze certificarea tuturor operatorilor de sisteme de stocare a gazelor; și să ofere o reducere tarifară de 100% la punctele de intrare și ieșire în depozitele de gaze. Comisia a propus ca acest regulament urgent să fie adoptat printr-o procedură accelerată de către Parlament și Consiliu, astfel încât să poată intra în vigoare în vara anului 2022.

Ads

Europarlamentarul PPE din partea PNL Siegfried Mureșan a fost implicat în două proiecte importante alături de Dragoș Pîslaru de la Renew Europe (USR-PLUS/REPER), amândoi în calitate de co-raportori din partea Comisiei pentru Afaceri Economice și Monetare:

Capitolele din REPowerEU legate de redresare și reziliență – această parte a proiectului de mai mare anvergură REPowerEU s-a axat pe întărirea independenței energetice a Uniunii Europene și pe accelerarea tranziției către surse de energie regenerabilă, reducând astfel dependența de combustibilii fosili. Aceste capitole includ măsuri și investiții specifice care vizează creșterea eficienței energetice, diversificarea surselor de energie și dezvoltarea infrastructurii necesare pentru integrarea energiei verzi în rețelele europene.

Facilitarea pentru Redresare și Reziliență – este vorba despre regulamentul de alocare a 672,5 miliarde de euro sub formă de împrumuturi și granturi începând cu anul 2020 pentru a ajuta la atenuarea consecințelor pandemiei în întreaga UE și pentru a face economiile blocului comunitar mai durabile. Regulamentul setează practic etapele și obiectivele contractării fondurilor. Corina Crețu (din S&D, respectiv PSD) raportor din partea Comisiei de Dezvoltare Regională s-a aflat de asemenea printre europarlamentarii români implicați în proiect.

Ads

Menționăm aici că europarlamentarul Siegfried Mureșan a negociat cu reprezentanții Consiliului UE și Comisia Europeană și Bugetul Uniunii Europene pentru anul 2024.

Grupul Alianței Progresiste a Socialiștilor și Democraților (S&D). Reprezentanții României din Partidul Social-Democrat (PSD)

S&D ocupă 20,51% din locurile din Parlamentul European, cu 154 de europarlamentari. Partidul Social Democrat (PSD) reprezintă România în cadrul acestui grup cu 10 europarlamentari. Europarlamentarii PSD, printre care se numără Claudiu Manda, Carmen Avram și Victor Negrescu, sunt membri ai S&D.

Europarlamentara Maria Grapini din cadrul S&D/PSD a fost raportor din partea Comisiei pentru Piața Internă și Protecția Consumatorului pentru Măsurile specifice pentru vehiculele de categorie L la sfârșitul seriei în răspuns la izbucnirea COVID-19 - Obiectivul principal al propunerii este de a modifica dispozițiile Regulamentului (UE) nr. 168/2013 pentru a permite ca vehiculele conforme cu un tip de vehicul a cărui omologare de tip UE și-a pierdut valabilitatea la 1 ianuarie 2021 să poată fi puse pe piață, înmatriculate sau date în folosință ca vehicule la sfârșit de serie până la 31 decembrie 2021. Potrivit actului legislativ, numărul de vehicule care beneficiază de aceste măsuri specifice la sfârșitul seriei nu ar trebui să depășească numărul de vehicule de categorie L Euro 4 care erau în stoc la 15 martie 2020.

Ads

Europarlamentarul S&D/PSD Dan Nica a fost raportor pentru EU chips act - Asigurarea aprovizionării cu semiconductori a Europei – un act destinat să consolideze lanțul de aprovizionare cu cipuri din UE. Propunerea este structurată pe trei piloni, care au fost păstrați de colegislatori: pilonul 1 pentru a spori capacitatea tehnologică și inovația la scară largă în ecosistemul de cipuri al UE; pilonul 2 pentru a îmbunătăți securitatea aprovizionării în UE; și pilonul 3 pentru a crea un mecanism de monitorizare și de răspuns la crize. potrivit briefingului de pe Legislative Observatory. În cazul unor crize de aprovizionare, Comisia ar avea permisiunea să implementeze solicitarea de informații de la companii, cererea ca firmele să accepte și să prioritizeze comenzi de produse relevante pentru criză și realizarea de achiziții comune în numele statelor membre.

Europarlamentara S&D/PSD Rovana Plumb a fost raportor din partea Comisiei pentru Transport și Turism pentru Sisteme inteligente de transport rutier – o serie de modificări la regulile existente ale UE privind implementarea sistemelor inteligente de transport (ITS) în transportul rutier. Obiectivul propunerii a fost extinderea domeniului de aplicare al regulilor existente ale UE pentru a acoperi noile și emergentele provocări și pentru a face serviciile esențiale ITS obligatorii în întreaga UE. Propunerea a urmărit rezolvarea problemelor legate de lipsa de interoperabilitate și continuitate a aplicațiilor și serviciilor existente, dar și de nivelul scăzut de disponibilitate și partajare a datelor care susțin serviciile ITS, arată briefingul actului normativ.

Grupul Renew Europe. Reprezentanții fostului USR-PLUS, actual REPER și USR

În cadrul Parlamentului European, Renew Europe este al treilea cel mai important partid, cu un număr de 108 membri, adică 14,38% din totalul legislativului. Alianța 2020 USR-PLUS, în prezent preponderent formată din membri USR și REPER, este reprezentată în grupul Renew Europe cu 8 europarlamentari. Dacian Cioloș, fost prim-ministru al României, a fost și unul dintre liderii proeminenți ai acestui grup, iar printre ceilalți europarlamentari USR-PLUS din Renew se numără Cristian Ghinea și Dragoș Pîslaru.

Pe lângă proiectele în care a fost numit mai sus, europarlamentarul Renew/REPER Dragoș Pîslaru a fost raportor în diferite comisii ale Parlamentului European pentru Instrumentul de Suport Tehnic pentru 'Next Generation EU' (din care fac parte Planurile Naționale pentru Redresare și Reziliență) – este vorba despre suportul tehnic necesar pentru ca țările membre să-și consolideze capacitatea instituțională și administrativă în proiectarea și implementarea reformelor 'Next Generation EU', proiect menit să sprijine statele membre să pregătească și să implementeze planuri de redresare și reziliență, și să realizeze reforme și investiții legate de tranzițiile verde și digitală. Modelat pe baza unui instrument propus de Comisie în 2018, Instrumentul de Suport Tehnic a înlocuit Programul de Suport pentru Reformele Structurale, care a ajutat la implementarea a peste 1.000 de proiecte de reformă în statele membre din 2017 și are un buget de 864 de milioane de euro pentru perioada 2021-2027, în contrast cu bugetul de 222,8 milioane de euro al Programului de Suport pentru Reformele Structurale pentru perioada 2017-2020, potrivit briefingului oficial.

Europarlamentarul Renew/REPER Alin Mituța a fost raportor pentru Măsurile pentru reducerea costului implementării rețelelor de comunicații electronice gigabit - regulamentul propus urmărește să faciliteze și să stimuleze extinderea rețelelor de foarte mare capacitate prin promovarea utilizării comune a infrastructurii fizice existente și prin permiterea unei implementări mai eficiente a noii infrastructuri fizice, astfel încât aceste rețele să poată fi extinse mai rapid și la un cost mai mic. Scopul său este de a consolida și armoniza drepturile și obligațiile aplicabile în întreaga Uniune pentru a accelera extinderea rețelelor de foarte mare capacitate și coordonarea intersectorială, inclusiv rețelele de bază și rețelele wireless de mare viteză de generație următoare, cu performanțe cel puțin echivalente cu cele ale 5G.

În acest context trebuie să îl menționăm și pe europarlamentarul Renew/REPER Dragoș Tudorache, care a fost co-raportor din partea Comisiei de Libertăți Civile și a condus către publicarea oficială la finalul lunii mai a acestui an a AI Act, prima Lege privind inteligenţa artificială, un regulament convenit în decembrie 2023 cu statele membre și care își propune să garanteze siguranţa şi să protejeze drepturile fundamentale, democraţia, statul de drept şi sustenabilitatea mediului în faţa sistemelor de IA cu grad ridicat de risc. Actul legislativ vizează şi să încurajeze inovaţia şi să asigure un rol de lider în domeniu pentru Europa. Regulamentul impune obligaţii în cazul inteligenţei artificiale, în funcţie de riscurile sale potenţiale şi de impactul preconizat, se menţionează într-un comunicat al PE.

*Nu am evaluat caracterul uman, politic sau pregătirea profesională a persoanelor pe care le-am adus în discuție în acest material, nu am căutat să evidențiem în vreun fel eventualele scandaluri politice în care oricare dintre aceștia a fost implicat în țară înainte sau în timpul mandatului de europarlamentar și nu am zăbovit asupra trecutului sau afilierilor ideologice de partid ale niciunuia. Ne-a interesat să oferim cititorilor strict o expunere obiectivă a proiectelor concrete pe care aceștia le-au finalizat în ultimii cinci ani.