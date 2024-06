Ce decizii se vor lua după alegerile din 9 iunie. Independenții care le pot da planurile peste cap partidelor tradiționale

Campania electorală este la final, iar roadele muncii aparatelor de partid după o lună relativ liniștită se culeg duminică seara, 9 iunie. Dacă campania a fost una liniștită comparativ cu alți ani, fără dezbateri, certuri uriașe sau dezvăluiri care pot da peste cap calculele, perioada de după alegeri ar putea fi una de foc pentru toate partidele. În funcție de rezultatele obținute pe 9 iunie, formațiunile politice își vor face calculele și vor negocia candidații pentru alegerile prezidențiale și, posibil, pentru cele parlamentare. În ceea ce privește opțiunile pentru prezidențiale ale PSD și PNL, decizia pare să fie deja luată în sensul unor candidaturi separate.

Politologul Cristian Pîrvulescu, decanul Facultății de Științe Politice din cadrul SNSPA este de părere că PSD și PNL vor avea candidați proprii de teama candidaturii lui Mircea Geoană.

„Este evident că vor fi candidați separați ai celor două partide. Eu cred că situația lui Mircea Geoană complică foarte mult lucrurile și nu au alternativă. Vor trebui să se prezinte separat, pentru că una era să îi permită un culoar lui Simion și alta e să-i permită un culoar lui Geoană. Ca urmare, pentru a-i bloca culoarul lui Geoană vor trebui să aibă candidați separați, altfel Geoană intră în turul doi, și dacă intră în turul 2 complică foarte mult ecuația”, a afirmat Cristian Pîrvulescu pentru Ziare.com.

În ceea ce privește alegerile de pe 9 iunie, profesorul Pîrvulescu nu crede că PSD și PNL vor avea probleme serioase.

Ads

„Cred că acesta este motivul pentru care vor merge pe varianta aceasta. De altfel, eu nu mă aștept ca cele două partide să aibă probleme serioase. Sigur că va trebui să vedem exact care sunt rezultatele, dar în continuare, mă aștept la un efect mecanic, mai ales datorită lipsei de dinamism a campaniei tradiționale”, mai spune politologul.

Acesta a subliniat faptul că PSD și PNL mizează pe „electorii tradiționali”, acei alegători care vin mereu și votează același partid, PSD sau PNL.

„Toți electorii sunt dependenți de rețelele sociale, sau aproape toți. Mă aștept ca cele două partide să se declare satisfăcute de rezultat, să-și asume intenția de a continua până la sfârșitul lumii cunoscute cu varianta aceasta și așa mai departe”, a mai spus Pîrvulescu.

Politologul Cristian Pîrvulescu nu știe dacă cele două partide vor merge împreună la alegerile parlamentare, acest aspect depinzând de rezultatul de la prezidențiale.

Un alt aspect important este performanța unor candidați independenți la europarlamentare precum Nicu Ștefănuță și Vlad Gheorghe, care ar putea schimba scena politică și la nivel intern.

Ads

„Nu știm ce se va întâmpla cu Nicu Ștefănuță și cu Vlad Gheorghe, dar există, cel puțin din partea unui electorat care este dependent de rețelele sociale, o dorință de schimbare. Ați văzut că în sondaje și Ștefănuță și Gheorghe apar destul de bine, Ștefănuță mai bine decât Gheorghe, pentru că Ștefănuță n-a mers doar pe internet și a și organizat baze oarecum locale. Aproape că a creat un partid, de ci nu va avea probabil dificultăți dacă va avea succes să creeze un partid politic, și asta va complica mult lucrurile în România”, a mai spus Pîrvulescu.

Decanul Facultății de Științe Politice spune că PSD și PNL își vor face „tot felul de calcule” după 9 iunie pentru a nu permite formarea unor culoare pentru candidați nedoriți.

„Am văzut cu toții campania lui Ciucă, în mod normal ar trebui să fie Ciucă candidatul la prezidențiale. Ciucă nu este încă un politician care să se descurce foarte bine. Are în continuare un handicap în comunicare. Are calități, are și defecte, dar totul va depinde de partid. Dacă partidul îl va trimite în turul doi, șanse sale vor crește în mod semnificativ”,

Ads

Pe fondul unei candidaturi tot mai conturate a lui Mircea Geoană, PSD și PNL par hotărâte să aibă candidați proprii la prezidențiale pentru a-și maximiza șansele.

Preşedintele PNL, Nicolae Ciucă, a anunțat, joi, 6 iunie, că până la finalul lunii iulie va fi organizat un Congres al partidului, în care se va stabili candidatul la alegerile prezidenţiale. De asemenea, el a mai adăugat că va anunța săptămâna viitoare dacă va candida.

De partea cealaltă, premierul Marcel Ciolacu, președintele social-democraților a declarat, tot joi, 6 iunie, că este „exclus” ca PSD să nu aibă candidat la alegerile prezidențiale. El a punctat că este nevoie de un alt tip de preşedinte al României.

Preşedintele PSD a precizat că, după decizia din partid, validată în cadrul unui congres al formaţiunii, va urma şi o discuţie în coaliţie pe acest subiect.

Mircea Geoană a afirmat că un anunţ privind intrarea sa în cursa prezidenţială va fi făcut „la momentul potrivit” și a punctat faptul că legislația privind alegerile este încă incertă în România.

O decizie în privința candidaturilor mai trebuie luată și în cadrul Alianței Dreapta Unită, unde președintele USR Cătălin Drulă deja a declarat că are profil de candidat.