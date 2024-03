După Ramona Chiriac, și Titus Corlățean s-a retras de pe listele PSD pentru europarlamentare: "Să fie pentru sănătatea partidului"

Premierul Marcel Ciolacu a declarat joi, 21 martie, că Titus Corlăţean a decis să se retragă de pe lista de candidaţi la alegerile europarlamentare, iar în locul său organizaţiile de partid l-au propus pe Ştefan Moşoiu.

Ciolacu a fost întrebat, după şedinţa Consiliului Politic Naţional al PSD, cum vede retragerea lui Titus Corlăţean, în aceeași zi în care s-a retras și capul de listă, Ramona Chiriac, din „motive personale”.

„Este o decizie a domniei sale. Lista pe care v-am prezentat-o e compusă din propuneri pe fiecare regiune de dezvoltare. Regiunea Dâmboviţa, Ialomiţa, Teleorman, mai multe judeţe, l-au propus pe domnul Titus Corlăţean. Dânsul nu a dorit să meargă mai departe. Regiunea respectivă, judeţele respective, preşedinţii veniţi la Consiliul Politic Naţional s-au strâns şi au venit cu altă propunere, în persoana domnului Ştefan Moşoiu, preşedintele Comisiei de afaceri europene”, a spus Ciolacu la Palatul Parlamentului.

Acesta a adăugat că Maria Grapini „este o variantă pentru europarlamentare”.

Senatorul PSD Titus Corlăţean a afirmat joi că „nu e o chestiune de orgolii” faptul că nu se află pe un loc eligibil pe lista partidului pentru europarlamentare, subliniind că va munci în continuare pentru social-democraţi şi pentru succesul acestei liste.

„În viaţă părerea mea, poate continui să fiu idealist, ar trebui să fie un anumit set de criterii de profil, de performanţă şi ca fiecare să fie aşezat acolo unde îi este locul în funcţie de criteriile sale de performanţă. Nu m-am regăsit în logica respectivă. (...) La mine este cu totul altceva şi ceea ce am de spus colegilor le-am spus. Eu sper să fie pentru sănătatea partidului. O să am ceea ce am de spus în partid”, a declarat Corlăţean, la Parlament.

Ads