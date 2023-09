Candidații AUR au pornit asaltul împotriva instituțiilor europene. Teorii eurosceptice, dezinformări și atacuri la persoană

Mai mulți candidați AUR la europarlamentare, printre care se regăsesc și membri din conducerea partidului, au început un asalt asupra instituțiilor europene lansând diverse teorii eurosceptice sau dezinformări.

Printre cei menționați se regăsește și preşedintele Consiliului Naţional de Conducere AUR, senatorul Claudiu Târziu, care susține că „normalitatea” pro-familie este „amenințată” de către Comisia Europeană.

“Normalitatea este să fii pro-viaţă, pro-familie, pro-libertate pentru suveranitatea naţională, pentru spaţiul european aşa cum l-au gândit fondatorii UE, al păcii şi al prosperităţii, iar această normalitate este ameninţată astăzi de o Comisie Europeană ideologizată cu ideologia neomarxistă de la care emană o politică a urii şi o cultură a morţii. Noi trebuie să facem tot posibilul pentru a ne întoarce la normalitate cu Europa întreagă, Uniunea Europeană, cu ţara noastră”, a transmis Claudiu Târziu, sâmbătă, la Constanţa.

La rândul său, Christian Terheş, numărul unu pe lista AUR la europarlamentare, a afirmat că partidul său nu dorește ca România să părăsească UE, dar „nici nu dorim o României care să stea în genunchi vasală în faţa unor oameni care nu sunt aleşi de nimeni”, acuzând că „de ani de zile avem, din păcate, oameni şi în fruntea acestei ţări, dar şi în fruntea Uniunii Europene care nu doar că numai ţin cu poporul, dar pare că acţionează vădit împotriva lor.

Terheș s-a concentrat apoi împotriva Ursulei von der Leyen.

“Vine Ursula Von Der Leyen şi ne promovează de trei ani aşa numitul pact verde – Green Deal. Am fost în urmă cu doi ani la mina Lupeni, am intrat până în mină. Aţi văzut că s-a închis Termocentrala Mintia. Vin aceşti birocraţi europeni şi ne spun am închis Termocentrala Mintia pentru că uite, în Dobrogea, avem eoliene. Păi da, avem, dar eolienele produc curent câtă vreme bate vântul. Ce faci când nu mai bate vântul? Apelează la Înaltul Prea Sfinţitul Teodosie, poate faceţi o rugăciune să trimită Dumnezeu un vânt, să învârtă elicele. Nu aşa se poate conduce o ţară. Iar mesajul nostru şi al tuturor colegilor noştri este că nu suntem singuri şi că important este să fim uniţi şi important e să trimitem acelaşi mesaj că uniţi putem învinge şi chiar putem învinge”, a mai declarat Christian Terheş.

Un mesaj eurosceptic a lansat și avocatul Gheorghe Piperea, aflat și el pe listele AUR pentru europarlamentare, care acuză Comisia Europeană că „inventează” crize.

„În timp, Comisia Europeană și-a luat mai multe competențe decât cele pe care i le acordă tratatele, uzurpând competențele statelor membre. Un exemplu actual este politica față de grânele americane produse ultra-chimizat și modificat genetic în Ucraina, la preț de dumping, ruinător pentru fermierii români. La probleme globale și crize în mare parte inventate, Comisia Europeană a răspuns birocratic, de neînțeles, costisitor și în mare măsură corupt”, a transmis avocatul.

Cu un an înainte, AUR și-a lansat la jumătatea lunii iunie candidații la europarlamentare. Printre candidații eligibili se regăsesc membri fondatori ai Coaliției pentru Familie, sponsori ai partidului, politicieni susținuți de fostul mogul al presei Dan Voiculescu, dar și avocați și sociologi antivacciniști, naționaliști, anti-lgbt-iști. Pe lista de 44 de candidaţi se regăsesc Christian Terheş, Claudiu Târziu, Dan Tănasă, Şerban Dimitrie Sturza, Gheorghe Piperea, Mugur Mihăescu sau Monica Iagăr.