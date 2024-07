Alianţa Noul Front Popular s-a clasat pe primul loc în turul doi al alegerilor legislative anticipate de duminică, 7 iulie, urmată de partidul lui Macron şi Partidul Rassemblement national, extremă dreaptă.

Tabăra prezidenţială se clasează pe locul doi, cu 150-180 de mandate, potrivit Ifop.

Partidul Rassemblement national (RN., extremă dreapta) şi aliaţii săi sunt creditaţi cu 120-150 de mandate.

Partidul Les Républicains (LR, dreapta) şi alte formaţiuni de dreapta urmează să obşină 60-65 de mandate.

Diverse formațiunile de stânga sunt creditate, la rândul lor cu zece mandate.

La Paris, oamenii care purtau pancarte au aplaudat la ora locală 20.00 când a fost anunțat rezultatul, potrivit CNN.

Unii oameni s-au sărutat și au plâns, alții s-au îmbrățișat în momentul afișării rezultatului.

Emmanuel Macron, care urmează să ia miercuri parte la summitul NATO de la Washington, urmează să depună eforturi pentru a-şi asigura partenerii şi mediile financiare de stabilitatea Franţei.

În timp ce a reunit, potrivit cutumei, liderii majorităţii, duminică seara, la Palatul Elysée, anturajul preşedntelui a declarat AFP, înaintea primelor rezultate, că nu ”este avută în vedere o luare de cuvânt în acest stadiu”, la sfârşitul scrutinului.

Săptămâna care se profilează aduce multe negocieri dure cu privire la posturi în Adunarea Naţională, înaintea deschideri, la 18 iulie, a celei de-a 17-a legislaturi a Republicii a V-a, care va începe cu alegerea prezidului şi apoi cu constituirea grupurilor politice.

În contextul în care 76 de deputaţi au fost aleşi în primul tur, duminica trecută, ceilalţi 501 urmează să se prezinte începând de luni, de la ora locală 14.00 (15.00, ora României), la Adunarea Naţională, pentru a-şi ridica trusa de bun venit, inclusiv eşarfa tricoloră.

Ar fi fost și ciocniri între protestatari şi Poliţie.

„Poliția din Paris pe străzi după informarea că o ciocnire între extrema stângă și extrema dreaptă este pe cale să aibă loc”, se arată într-o postare pe X.

