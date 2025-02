Dezbatere aprinsă cu puțin înainte de alegerile din Germania. „Nu, nu suntem neutri!” VIDEO

Alice Weidel, candidata partidului de extremă dreapta Alternativa pentru Germania (AfD), a fost pusă la punct și vizibil deranjată de candidatul CDU, Friedrich Merz, după declarațiile făcute privind războiul din Ucraina.

Weidel a insistat că „pacea și războiul vor decide aceste alegeri” și a spus că propunerile lui Merz de a trimite rachete Taurus în Ucraina ar fi o ”provocare pentru Rusia”. Candidata AfD a lăudat poziția lui Donald Trump în legătură cu războiul din Ucraina.

În acest context, candidatul CDU, vizibil nervos, i-a cerut lui Weidel să se uite la o fotografie cu distrugerile făcute de Rusia în Ucraina.

„Uitați-vă la imaginea aceasta cu ucraineni, doamnă Weidel. Tocmai ce ați spus aici o frază, că nu mai suntem percepuți ca o țară neutră de Rusia. Nu, doamnă Weidel, nu suntem neutri. Nu intervenim în război, dar suntem de partea Ucrainei și, împreună cu Ucraina, apărăm ordinea politică și democratică pe care o avem și aici și despre care tocmai am vorbit. Voi face tot ce pot pentru a preveni ca rușii să pună mâna pe decizia și responsabilitatea politică din această țară”, a declarat Merz.

German Chancellor Candidate (CDU/CSU) Friedrich Merz to far-right AfD Leader Alice Weidel:

“No, we are not neutral, Ms. Weidel! We stand with Ukraine. These are the people we support.” pic.twitter.com/Lm3EbINdF2