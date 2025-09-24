Alegerile parlamentare din Moldova pot decide următorii 50 de ani ai țării. De ce votul pentru partidele mici poate influența rezultatul final - Analiză

Mai sunt doar câteva zile până când cetățenii Republicii Moldova sunt chemați la urne. Miza acestor alegeri parlamentare a fost discutată intens în ultimele luni, dar esențialul rămâne: este o alegere care poate influența destinul țării pentru următorii 50 de ani. Contextul geopolitic este complet diferit față de anii precedenți, iar votul din 28 septembrie va arăta în ce direcție se îndreaptă Republica Moldova – spre Uniunea Europeană sau în sfera de influență a Federației Ruse, potrivit unei analize semnată de Cristi Hrițuc, consultant politic cu experiență în campanii electorale din România și Republica Moldova.

Tabere clare, electorat divizat

Analiza electoratului arată că o treime din alegători sunt deja decişi: susţinătorii Blocului Patriotic (pro-ruşi) şi cei ai PAS (pro-europeni) constituie două coloane solide, greu de mişcat în ultimele zile de campanie.

Este clar că pentru două mari categorii de public decizia privind votul este deja luată. Pentru votanții Blocului Patriotic și pentru votanții PAS niciun mesaj nu mai schimbă decizia luată. Pentru ei nu mai există argumente suplimentare de adus.

Pro-rușii care cred încă în măreția Rusiei și în sistemul dictatorial ca formă de guvernare nu vor ține cont nici dacă le spui că nu pot striga „pace” în fața Kremlinului, pentru că vor fi arestați, nici că economia Rusiei este în degradare continuă, nici că Putin nu a dat banii pe care i-a oferit UE Moldovei și nici nu îi va da vreodată, preferând să arunce zeci de milioane de euro în războiul hibrid. Ei vor închide ochii la orice argument, chiar dacă este evident și probat, vor alege conform credințelor lor. Ei caută doar validarea propriilor argumente.

Pentru cei care votează PAS și sunt deja deciși, nu vor conta argumentele de tipul celor invocate de oponenții lor. Mulți dintre votanții PAS închid ochii și nu vor să recunoască faptul că guvernarea nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor populației. Ei vor reacționa negativ atunci când li se spune că anumite critici constructive au fost ignorate. Sunt deciși să își susțină liderii.

Pentru aceste categorii de votanți campania electorală s-a terminat. Și-au luat decizia. Știu cu cine să voteze.

Mai sunt votanții lui Ceban — și spun „ai lui Ceban” pentru că Blocul Alternativa nu reprezintă mare lucru fără el — și votanții lui Usatîi. Și aici situația este similară: fără liderul lor, Partidul Nostru nu există.

Acești votanți încă pot fluctua. Pot sta acasă dacă liderii lor greșesc în aceste zile sau se pot îndrepta către Blocul Patriotic dacă vor considera că acesta are o șansă în plus să schimbe lucrurile. Aceste categorii de votanți sunt mai degrabă împotriva PAS, unii mai radicali decât alții. Ceban a pierdut votanții pro-europeni încă de când a format Blocul Alternativa și s-a aliat cu figuri pro-ruse. Ambele formațiuni depind de mobilizarea propriilor votanți pentru a trece pragul. Sunt la limită”, a scris Cristian Hrițuc.

Cum funcţionează mecanica electorală — de ce contează votul pentru partidele mici

„Mai există însă două categorii de votanți care au o caracteristică comună. Mai este un electorat pro-european în rândul indecișilor — și aceștia sunt mulți — dar și în rândul celor care votează actori politici declarați pro-europeni. În cei 30-35% de indeciși nu se regăsesc doar votanții lui Shor, care nu știu încă pe cine să pună ștampila. Sunt și votanți pro-europeni dezamăgiți de actuala guvernare, precum și cei care se uită spre actori politici mici, care pot obține în jur de 1%.

Există și AUR Moldova, care a jucat un rol similar cu încă doi actori politici ce se declară pro-europeni. Ei candidează doar pentru a avea o platformă publică și pentru a valida discursul pro-rus. Pe scurt, critică și lansează mesaje care decredibilizează, în fond, proiectul european, doar pentru a ajuta pro-rușii. Este o strategie stabilită de comun acord.

Dar, așa cum spuneam, sunt foarte mulți indeciși și, în plus, mai sunt aproape 10 procente, care pot fi atrași de actorii politici ce se declară pro-europeni. Această resursă, până la urmă, se scade din contul PAS-ului.

Toți acești votanți pot schimba radical situația Republicii Moldova. Trebuie doar să reușească să treacă peste emoții, peste dezamăgirile justificate și să voteze rațional. Este greu, pentru că în politică emoția este cel mai puternic factor.

Cu toate acestea, există câteva argumente raționale care pot fi luate în calcul.

Așa cum este construit sistemul electoral în Republica Moldova, voturile partidelor mici care nu trec pragul electoral se redistribuie către partidele mari. Cu alte cuvinte, votul unui pro-european care a ales un actor politic diferit de PAS poate ajunge să ajute Blocul Patriotic să obțină un mandat în plus. Votul său poate să îi ajute inclusiv pe Voronin, Dodon sau Tarlev. Acesta este sistemul electoral și nu îl poți schimba. Cine nu crede poate verifica în Codul Electoral modul în care se redistribuie voturile.

Pentru votanții care își doresc UE, dar sunt dezamăgiți de PAS, trebuie spus că dacă stau acasă și nu votează nu fac altceva decât să ofere o șansă în plus Blocului Patriotic, care poate repeta după alegeri același discurs ca după prezidențiale: „Am câștigat alegerile în Moldova, diaspora nu are dreptul să decidă”. Este o luptă strânsă pe teritoriul moldovean, iar cele două formațiuni depind de mobilizarea electoratului pentru a se distanța.

Toți acești votanți trebuie să se gândească la ce va urma după 28 septembrie. Și aici nu mă refer neapărat la scenariul „negru” — o guvernare Dodon-Ceban, adică o majoritate pro-rusă — ci la o situație incertă, cu un parlament mai fragmentat, unde nu va exista posibilitatea formării unei coaliții de guvernare. Ar fi un teren propice pentru ca războiul hibrid desfășurat de Rusia să continue. Ar fi greu ca Moldova să fie guvernabilă, condusă și administrată corespunzător, să se plătească pensii și salarii, dar mai ales să continue procesul de aderare la UE.

Știu cât de mari sunt supărările. A fost o guvernare cu multe deficiențe, dar nu a fost o guvernare mai proastă decât cea a lui Ciolacu. Și România a trecut prin această etapă, iar acum se vede ce înseamnă o coaliție care nu este omogenă și nu poate face reformele necesare.

Guvernarea PAS a prins cele mai grele vremuri din ultimii 50 de ani în Europa. Nu există manual pentru o guvernare în vremuri de război sau pandemie; poți lua decizii greșite chiar și atunci când ești bine intenționat. Au existat și aroganțe ale unor miniștri, multe decizii proaste și oameni neexperimentați în funcții-cheie. Dar oare celelalte partide care se declară pro-europene au oameni experimentați capabili să guverneze?

Toate acestea sunt argumente. Nu sunt emoții. Iar viitorul Republicii Moldova va depinde, de data aceasta mai mult ca oricând, de un vot rațional”, arată analiza publicată pe hrituc.ro.

