Cum va arăta USR în era Lasconi: ”Dacă vrei să fii relevant în spațiul public, trebuie să arăți că ai câștigat o luptă”

La finalul lunii iunie, USR își alege noua conducere, după retragerea lui Cătălin Drulă din fruntea partidului, iar favorită pare să fie Elena Lasconi, primărița municipiului Câmpulung. Aceasta a vorbit în ultima săptămână despre schimbările pe care le vrea la nivelul USR, și nu numai.

Fosta jurnalistă a lăsat să se înțeleagă că Alianța Dreapta Unită și-a atins scopul și că nu va mai continua, iar REPER ar urma să fie un partener de discuții mai important pentru noua conducere, dar nu cu Dacian Cioloș.

„La scorul care s-a luat, nu se pune problema să nu iei măsuri radicale. Alianța s-a dovedit o prostie, nu a avut niciun bonus. Oricum, scorul față de fostele alegeri europarlamentare, alea de reper, maximul pe care l-a avut USR-ul, sunt mult sub jumătate, cu tot cu aliați. Ea ar trebui să facă o analiză dură la propriul partid, până la aliați. E clar că partidul funcționa prost și ar trebui să se gândească la ce are de făcut partidul de acum încolo, acela este punctul de plecare. Nu dai în aliați posibili că este neimportant”, a afirmat sociologul Alfred Bulai pentru Ziare.com.

El a precizat că, în cazul în care preia partidul, Elena Lasconi trebuie să-l restructureze și să aducă un candidat viabil pentru prezidențiale.

„USR are șansa lui, doar dacă doamna Lasconi ar fi în stare să facă două lucruri: Unu, să taie în carne vie. Pentru că ea trebuie să arate problemele mari pe care le are USR-ul, altfel, dacă e doar o schimbare de ștafetă, e o glumă. Trebuie să stabilească ce propune USR, nu lozinci, că acolo sunt mai multe orientări. Doi, probabil că ar trebui să se gândească la o înnoire a modului în care se promovează și se pregătesc comunicatorii lor public, care nu au performat. Și trei, trebui să propună pe cineva drept candidat la prezidențiale, dar să fie cineva interesant ca propunere măcar. Doamna Lasconi are șansa ei, dar ar trebui cineva din afara partidului”, a explicat profesorul universitar.

Acesta a explicat că Cioloș este singurul purtător de imagine și de mesaj la REPER, iar discuția de a colabora cu REPER, dar fără Cioloș, nu are niciun rost.

„ REPER ce este fără Cioloș. Este o discuție întreagă legată de faptul că, totuși, nu există, de fapt, vreun câștig. E o formațiune care n-a intrat în Parlamentul European. Ce vreau să spun este că nu e prea mare oportunitate de a construi”, mai spus Bulai.

El a explicat faptul că foștii aliați ai USR trebuie ofertați cu funcții importante în partid, inclusiv cei din Forța Dreptei.

„De principiu, Lasconi ar trebui să ia în calcul că foștilor aliați trebuie să le pună în față doar alternativa de a intra în USR. Adică partidul lui Orban, PMP, care oricum nu mai au niciun orizont, că nu se mai pune problema să intre în ecuație la alegerile următoare singuri. Atunci ea poate să-i preia, pur și simplu, dându-le niște funcții în conducerea partidului, pentru că acolo sunt niște avantaje. Sunt câțiva lideri care ar putea să fie utili partidului, nu așa mulți, pe de altă parte PMP-ul mai are niște structuri în teritoriu”, a explicat sociologul.

De asemenea, Alfred Bulai a subliniat că USR trebuie să vadă în ce măsură poate negocia cu Nicușor Dan pentru o candidatură la prezidențiale, pentru că acestea sunt alegerile care vor conta.

„Singurul câștigător real în aceste alegeri, la nivel local, este Nicușor Dan. Mă refer la numărul de oameni care l-au votat. Nicușor Dan nu va mai accepta să fie șef la un partid care este mort. El a câștigat din capitalul acesta pe care îl are de independent, dar ei pot să-l convingă pe Nicușor Dan să fie candidatul lor la prezidențiale, și atunci s-ar putea să intre în cărți infinit de mai multe ori decât se așteptau, pentru că Nicușor Dan are toate datele pentru a fi un candidat veritabil la președinție”

Bulai a explicat că, chiar dacă USR nu câștigă alegerile prezidențiale, acestea sunt un „motor” care îi poate urca.

El a explicat că Lasconi nu este un personaj notoriu, în ciuda episodului cu votul de la Referendumul pentru Familie.

„Doamna Lasconi, nu știu ce s-ar putea face, deocamdată nu a făcut nimic până acum. În afară de episodul cu votul la referendum, nu a strălucit în spațiul public. Cu alte cuvinte, dacă vrei să fii relevant în spațiul public, trebuie să arăți că contezi, că ai câștigat o luptă”, a mai spus el.

Alfred Bulai a subliniat că multe personaje din conducerea partidului nu erau cunoscute publicului, inclusiv Cătălin Drulă, care era lider și fost ministru al Transporturilor.

De partea cealaltă, politologul Cristian Pîrvulescu, decanul Facultății de Științe Politice din cadrul SNSPA, spune că reunirea cu REPER este normală, iar la nivelul Alianței Dreapta Unită existau incompatibilități ideologice.

„E o alianță absolut normală. Recuperarea lui Nicu Ștefănuță nu este posibilă. Problemele sunt de natură ideologică, sunt incompatibilități de natură ideologică dincolo de aritmetică. E o incompatibilitate între USR, PMP și Forța Dreptei, incompatibilitate care mai mult era depășită de linia Drulă-Ghinea, care era o linie mult mai conservatoare și care s-a văzut și în pierderea de votanți, pentru că votanții liberali nu s-au putut recunoaște într-o formațiune politică cvasi fascistă cum era PMP-ul.

Acesta a subliniat că USR a fost în permanență împotriva unor politici culturale și sociale promovate de PMP, inclusiv unele legate de minoritățile sexuale, pentru ca într-un final să se alieze cu ei.

Politologul a subliniat și el divergențele ideologice, inclusiv din interiorul USR.

Lupta pentru putere în USR. Alianța Dreapta Unită, destrămată?

Odată cu retragerea lui Cătălin Drulă din fruntea USR, în urma înfrângerilor suferite de partid în alegerile locale, pentru conducerea formațiunii s-au profilat mai multe candidaturi.

La început, favorit era Dominic Fritz, primarul reales al Timișoarei, însă acesta ales să se retragă, lăsând loc unui alt edil din partea USR, ușor marginalizat de conducerea Drulă, Elena Lasconi, primarul de la Câmpulung.

De la anunțarea candidaturii, Elena Lasconi, care este favorită să preia partidul, a făcut mai multe afirmații care lasă de înțeles că s-ar putea reînnoda o colaborare cu REPER, partidul lui Dacian Cioloș și că soarta Alianței Dreapta Unită este deja decisă.

Lasconi, a declarat vineri, 21 iunie, că a vorbit cu REPER pentru a face o reconstrucție a USR, însă spune că nu vede ca „în poza asta de reconstrucție să apară domnul Cioloș”.

Elena Lasconi spune că USR nu mai poate merge alături de Ludovic Orban, dar recunoaște că a avut discuții cu membri din Forța Dreptei.

„O să am discuții și cu șefii de filiale. Nu voi face după ureche. Și am avut discuții și cu membri din Forța Dreptei – dar la fel, nu cred că mai putem defila cu domnul Ludovic Orban.

Lasconi a mai spus și că Alianța Dreapta Unită (USR+PMP+Forța Dreptei) „oricum nu mai există”, pentru că a fost făcută doar pentru alegerile locale și europarlamentare din 9 iunie.

