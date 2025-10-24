Doua femei în cursa pentru președinția Irlandei, după ce candidatura luptătorului Conor McGregor a fost respinsă. Cine este candidata care conduce în sondaje

Alegătorii irlandezi merg la urne vineri, 24 octombrie, pentru a alege un nou președinte, sondajele de opinie finale anticipând o victorie covârșitoare pentru Catherine Connolly, o independentă de stânga.

Un sondaj de opinie realizat joi i-a acordat lui Connolly 40% din intențiile de vot față de 25% pentru adversara sa, Heather Humphreys (Fine Gael, centru dreapta), fost ministru. Când cifrele au fost ajustate pentru cei care sunt indeciși sau intenționează să-și anuleze votul, Connolly a avut 55%, iar Humphreys 35%.

Două sondaje de la începutul acestei săptămâni i-au acordat, de asemenea, lui Connolly, în vârstă de 68 de ani, un avantaj larg în cursa pentru a-l succeda pe Michael D. Higgins, care a servit două mandate de șapte ani, și a deveni al 10-lea președinte al Irlandei.

Aproape jumătate dintre alegători spun că nu se simt reprezentați de niciunul dintre candidați, ceea ce ridică îngrijorări cu privire la o prezență scăzută la vot și o rată ridicată a voturilor anulate.

Președinția este o funcție în mare parte ceremonială, dar victoria membrului parlamentului din Galway ar fi o mustrare umilitoare la adresa guvernului de centru-dreapta. Ar marca, de asemenea, un triumf pentru o alianță de partide de opoziție de stânga - Sinn Féin, Partidul Laburist, Social-Democrații, Oamenii Înainte de Profit și Verzii - care au creat o unitate rară pentru a face campanie comună pentru Connolly.

Fosta psiholog cliniciană și avocată pledantă, vorbitoare de limbă irlandeză, până de curând o figură politică marginală, a entuziasmat tinerii prin podcasturi și postări care au devenit virale pe rețelele de socializare. Artiști și muzicieni precum Kneecap și Mary Wallopers au susținut-o.

Connolly susține egalitatea și dorește să separe neutralitatea irlandeză de ceea ce ea numește „militarism” occidental. Ea a comparat cheltuielile Germaniei pentru arme cu epoca nazistă și a acuzat Marea Britanie și SUA că au permis genocidul din Gaza. Criticii o descriu ca pe o radicală care ar putea deteriora relațiile Irlandei cu aliații europeni. Sinn Cei, partidul ei, a fost asociat decenii întregi cu teroriștii IRA.

Președinții irlandezi au jucat în mod tradițional roluri discrete, simbolice, dar din 1990, Mary Robinson, Mary McAleese și Higgins au transformat funcția într-o platformă mai vizibilă pentru a susține pluralismul, reconcilierea cu Irlanda de Nord și politica externă etică.

Connolly a promis că va respecta limitele funcției dacă va fi instalată în Áras an Uachtaráin, reședința prezidențială din Phoenix Park, dar susținătorii speră că va continua să vorbească despre criza locuințelor, listele de așteptare din spitale și afacerile externe.

Regulile de nominalizare și gafele coaliției de centru-dreapta aflate la guvernare au creat o cursă care i-a oferit lui Connolly un avantaj.

Celebrități precum Bob Geldof, Michael Flatley, Conor McGregor și alți potențiali candidați nu au reușit să obțină sprijinul a patru consilii locale sau a celor 20 de legislatori necesari pentru a-și înscrie numele pe buletinul de vot. Geldof a spus că, dacă ar fi fost nominalizat, ar fi „mers pe teren” și ar fi fost un președinte „cu adevărat bun”.

Fianna Fáil l-a prezentat pe un novice în politică, Jim Gavin, care s-a retras după ce un scandal financiar i-a distrus campania. Retragerea târzie înseamnă că numele său rămâne pe buletinul de vot.

Candidata inițială a Fine Gael, Mairead McGuinness, s-a retras, invocând probleme de sănătate, așa că partidul a apelat la Humphreys, în vârstă de 62 de ani, o prezbiteriană din comitatul de graniță considerată a avea o popularitate generală. Cu toate acestea, ea a avut rezultate slabe în dezbateri și a fost afectată de asocierea cu guvernul, care este acuzat de lipsa locuințelor și de criza costului vieții.

Humphreys a făcut campanie electorală în Cork și Clare joi și a spus că ar putea câștiga cursa ca și candidată de centru. Connolly a făcut campanie electorală în Roscommon și Galway și a spus că victoria nu este garantată. „Nu o iau absolut de bună, absolut deloc. Va fi un privilegiu absolut dacă poporul irlandez mă va alege atunci când își va exprima votul”, a spus ea.

Secțiile de votare se deschid la ora 7:00 (9:00 în România) și se închid la ora 22:00, iar rezultatul este așteptat sâmbătă. Electoratul eligibil este de 3,6 milioane.

