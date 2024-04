Ciolacu, dragoste cu năbădăi cu Firea. Uite catastrofa, nu mai e catastrofa

.com

A ieșit domnul Marcel Ciolacu, premierul României și liderul PSD, la o conferință de presă alături de Gabriela Firea, să spună în fața tuturor cât este de deșteaptă și frumoasă, acum că este candidatul partidului pentru Primăria Capitalei, după ce s-a rupt lanțul de iubire cu Cătălin Cîrstoiu.

I-am ascultat declarațiile și nu pot să mă întreb decât de ce ne-o lua pe toți de proști. Că nu s-a așezat încă praful pe declarațiile domnului Ciolacu în care spunea, mai mult sau mai puțin voalat, că n-o prea vrea pe Firea. S-a auto propus femeia de i s-a acrit, Ciolacu nimic. I-a aruncat un os sub formă de prezență pe lista PSD-PNL la europarlamentare, un premiu de consolare, și s-a închis discuția. A strâns Firea din dinți la propriu când a fost adusă să țină discurs la anunțarea oficială a candidaturii lui Cîrstoiu, de am putut toți să-i simțim furia prin televizoare. Dar iată că s-a spălat coaliția pe mâini de Cîrstoiu și a revenit doamna Firea la viață, devenită din nou, peste noapte, bandajul de pus pe rană al bucureștenilor.

Practic, Ciolacu a tot spus în ultimele luni că, în contextul unui candidat comun, trebuie să caute ”un candidat potrivit”, care nu ar putea fi Firea, că ar aduna prea mult ”hate” din rândul electoratului de dreapta, după cum justifica chiar Firea decizia social democraților de a o înlătura din cursă. Acum e ok, că în rândul electoratului de stânga nu avem ”hate” către Firea. Practic își imaginează că, dacă o pune mâna pe un nou mandat, o să curgă râuri de apă fiartă prin București.

Ads

Acum să vorbim puțin de ipocrizie. Zicea Ciolacu în februarie că, dacă PSD o susține pe Firea, iar PNL pe Burduja, atunci câștigă Nicușor Dan și ar fi ”o catastrofă”. Acum, uite catastrofa, nu-i catastrofa!

”Din punctul meu de vedere dacă PSD vine cu Firea, PNL cu Burduja, fiecare ne susținem candidatul, în acel moment, statistic vorbind primarul în funcție are cele mai multe șanse. Și eu cred că ar fi o catastrofă pentru București să continue Nicușor la Primărie”, spunea mai exact Ciolacu.

Na, între timp s-au schimbat calculele și strategiile și acum zice Ciolacu că el se jură cu mâna pe buric că Firea câștigă Primăria Capitalei în 9 iunie.

Andreea Ruxanda este jurnalista la Ziare.com din 2020, unde coordoneaza departamentul Economic si Politic. A absolvit Facultatea de Jurnalism si Stiintele Comunicarii din cadrul Universitatii din Bucuresti si are un master in Jurnalism Tematic.

Autorii care semnează materialele din secțiunea Invitații – Ziare.Com își asumă în totalitate responsabilitatea pentru conținut.