Soția unui candidat PNL, acuzată că a împărțit mită electorală. Poliția a deschis un dosar penal VIDEO

Un dosar penal a fost deschis de polițiștii din Bihor, județul Crișana, pentru coruperea alegătorilor în comuna Hidișelu de Sus, după ce soția unui candidat PNL la Consiliul Local a fost filmată în timp ce dădea unor localnici mai multe pungi cu produse, pe timp de noapte.

Potrivit ebihoreanul.ro, sesizarea cu privire la distribuirea de mită electorală a fost trimisă Bihoreanului de Ioana Orzan, care a filmat-o pe femeie vineri seara, 7 iunie, cum împărțea mai multe produse localnicilor în jurul orei 23.

„Soția domnului Sterp Ioan, candidat pe lista pentru funcția de consilier local PNL susținut de actualul primar Adrian Petroi, a fost observată împărțind bunuri în comunitatea de etnie romă din sat. Anterior acestui eveniment, actualul primar, domnul Adrian Petroi, a fost văzut vizitând magazinul doamnei Sterp Florina, persoana incriminată. Menționăm că a fost sesizat serviciul 112, iar autoritățile efectuează în prezent descinderi în legătură cu acest caz”, a declarat Ioana Orzan.

În videoclip se poate observa cum o femeie ia din portbagajul unei mașini mai multe produse și le împarte unor localnici.

„Am inițiat o mobilizare a comunității, a tinerilor din comună, toți voluntari, cu câte 4-5 mașini pe fiecare sat, cu cameră de filmare în interior, pentru că am primit o informație că actualul primar, dl Adrian Petroi, ar pune la bătaie între 40.000 și 60.000 de euro, mită electorală. Și ne-am mobilizat să avem dovezi, observând, fără să interacționăm, fără avem altercații sau conflicte cu nimeni, lăsând camerele de filmat să își facă treaba. Înainte de asta, am primit informația că domnul primar s-a dus la ea la magazin, iar apoi ea a mers în cartierul romilor. Noi am făcut filmările și am prezentat tot la Poliție”, a mai spus Ioana Orzan pentru ebihoreanul.ro.

Imediat după ce Ioana Orzan a anunțat Poliția, agenții au început cercetările.

Potrivit unor surse ale Bihoreanul, femeia care deține magazinul a recunoscut că le-a oferit localinicilor anumite porduse, dar a susținut că ea face astfel de gesturi de foarte mulți ani și că o face fără conotații electorale.

„Suntem peste 20 de martori care am văzut tot ce se întâmplă. Azi noapte, Poliția ne-a pus pe toți într-o cameră și am dat declarații. Am făcut această mobilizare pentru că noi 16 ani trăim în teroare, amenințări, șantaje. Ca să vă faceți o idee, domnul primar i-a amenințat pe locuitorii din Șumugiu că primul lucru pe care-l va face după ce mai câștigă un mandat va fi să demoleze școala din sat, iar duminică, pe terenul de sport din Hidișel, și-a amenințat propriii consăteni, din Mierlău, că dacă nu îl votează le demolează casele. În 2020, eu am primit chiar și amenințări cu moartea, iar în acest an (oamenii lui Petroi - n.r.) continuă să amenințe, de pe 19 conturi de Facebook false, își bat joc de mine și de alți opozanți”, a spus reclamanta.

Purtătoarea de cuvânt a Poliției Bihor, comisarul șef Alina Fărcuța a confirmat pentru ebihoreanul.ro că după apelul la 112, polițiștii au mers în zonă și au deschis un dosar penal.

„În cauză, polițiștii Secției nr. 5 de Poliție Rurală Oradea s-au sesizat din oficiu și efectuează cercetări sub aspectul comiterii infracțiunii de coruperea alegătorilor, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Oradea”, a informat comisarul șef Alina Fărcuța.

Publicația menționată a încercat să obțină un răspuns și de la edilul Adrian Petrol, dar până la acest moment nu răspuns apelurilor.