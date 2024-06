Surpriză de proporții la Sectorul 2. Cum s-a schimbat raportul de forțe după renumărarea voturilor

Bătălia mare dintre cei doi candidați principali la șefia Sectorului 2 pare să se tranșeze. După ce Radu Mihaiu a cerut renumărarea voturilor în mai multe secții invocând fraude, se pare că cel care are de câștigat în urma acestui proces este, culmea, contracandidatul său, Rareș Hopincă.

USR a cerut și a obținut renumărarea voturilor în dpuă secții, dar a avut parte de o surpriză foarte mare.

La secția de vot 195, la prima numărătoare Rareș Hopincă avea 133 de voturi, iar Radu Mihaiu avea 542. După ce s-au renumărat voturile, Rareș Hopincă are 234 de voturi, iar Radu Mihaiu are 545 de voturi.

"Renumărăm secția 195. Cea pentru care USR a construit întreg argumentul pestilențial cu privire la fraudarea alegerilor.

Inițial am avut 133 de voturi. După renumărare, s-a constatat că, de fapt, am 233. Un mizilic de 100 de voturi în plus.

Ce-i drept, și domnul Mihaiu are mai multe. Cu 3 (trei) voturi.

După ce au hărțuit oamenii din secții și oamenii din birourile electorale, zile întregi, până când unii au fost luați cu salvarea, la propriu, se demonstrează că mint și manipulează, pentru că nu pot accepta înfrângerea.

Practic, la fiecare secție renumărată câștig voturi. Să vă fie rușine, ticăloșilor!

LE. 101 voturi în plus. S-a mai găsit un vot și în sacul pentru Consiliul Local."

Ads

”Unele declarații publice, legate de procesul electoral, sunt ridicole și denotă doar disperare. Manipularea trebuie să înceteze. Susțin renumărarea voturilor acolo unde BEM sau BES 2 solicită, fiind îndeplinite condițiile legale pentru acest lucru. Sunt convins că și în urma renumărării voturilor din secția 195, cea mai contestată de către echipa primarului USR, voi avea voturi în plus față de cele consemnate în prezent (indiciu clar fiind faptul că Alianța PSD-PNL a obținut în acea secție 203 voturi pentru CL, iar eu doar 133 de voturi pentru Primărie, deși în TOATE secțiile din sector am avut cu 15-20% peste numărul de voturi ale Alianței pentru CL).

PSD a obţinut 34,94% dintre mandatele de primar, în urma alegerilor de duminica trecută, arată rezultatele parţiale transmise, luni seară, de Biroul Electoral Central, potrivit realitatea.net. PNL a obţinut 29,75%, fiind urmat de AUR, Alianţa Dreapta Unită, Alianţa PSD-PNL şi UDMR, potrivit rezultatelor valabile la ora 20.00.

Ads