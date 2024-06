Primarul Sectorului 4, Daniel Băluţă, candidat pentru un nou mandat din partea Alianţei electorale PSD - PNL, a mers la vot împreună cu Gabriela Firea. Edilul a declarat că a votat cu speranţa că echipa care a făcut „lucruri deosebite” pentru bucureşteni va continua.

„Am votat în primul rând cu foarte multă emoţie şi cu speranţa că echipa care a făcut lucruri deosebite pentru bucureşteni va continua (...). Sunt aici împreună cu familia mea extinsă şi sunt convins că diseară, la ora 22,00, Bucureştiul va avea parte de mai mult optimism, de mai multă sensibilitate şi de mai mult profesionalism”, a spus Daniel Băluţă, duminică, la ieşirea de la urne.

Daniel Băluță i-a îndemnat pe oameni să meargă la vot pentru că votul este esenţa democraţiei, punctând că a ales să voteze în jurul orei 16,00 pentru a îi mobiliza pe tineri să voteze. „Cei mai tineri se pornesc un pic mai greu şi nu facem altceva decât să îi mobilizăm - atât pe familiile tinere, cât şi pe cei care votează pentru prima oară”, a punctat Daniel Băluţă.

În opinia sa, procesul de votare nu este complicat cu cinci buletine de vot, pentru că reprezintă o „simplă formalitate”, atunci când oamenii ştiu ce vor.

„Sunt convins că bucureştenii ştiu exact ceea ce îşi doresc, de aceea procesul electoral nu are a fi decât extrem de eficient şi simplu”, este opinia edilului.

Băluţă a mers la vot și împreună cu candidatul PSD la Primăria Capitalei, Gabriela Firea.

Întrebat de jurnalişti de ce nu a venit şi preşedintele PSD, premierul Marcel Ciolacu, a menţionat că are colegi care au nevoie de mai mult ajutor.

„Premierul cu certitudine are şi alte obiective, în cursul zilei am fost împreună, noi am fost împreună toată campania, suntem împreună şi vom fi împreună, pentru că echipa noastră ştie să fie solidară. Astăzi sunt colegi care au nevoie de mai mult ajutor şi sunt convins că premierul este în această clipă alături de ei. Important este că astăzi împreună cu doamna Firea nu facem altceva decât să dovedim că avem cea mai puternică echipă”, a adăugat Daniel Băluţă.