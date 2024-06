PSD și PNL au bătut palma. Nicușor Dan nu va putea face majoritate cu liberalii în Consiliul General al Capitalei

Președintele PSD Marcel Ciolacu a anunțat miercuri, 12 iunie, că PSD şi PNL au decis în şedinţa coaliţiei să facă majoritate în Consiliul General al Capitalei. Astfel, dorința lui Nicușor Dan, ca liberalii și Alianța Dreapta Unită să constituie o majoritate, nu se va împlini.

"Ceea ce am decis este - unde am candidat împreună să creăm majorităţi împreună, cum este Braşov, Timiş. Unde avem fiecare majorităţi singuri este decizia organizaţiilor, în rest, ne vom întâlni cu fiecare preşedinte de organizaţie, atât eu cât şi domnul Ciucă, şi vom vorbi despre majorităţi şi de abordare”, a declarat Marcel Ciolacu la sediul PSD.

„Am hotărât că vom crea majoritate la Consiliul General al Capitalei - PSD şi PNL. (...) Eu vă spun ce am făcut împreună cu domnul secretar general Bode, cu domnul secretar general Stănescu, am trecut pentru fixarea cunoştinţelor, exact aşa s-a exprimat domnul Bode, şi am trecut aceste puncte", a mai spus premierul.

În timpul campaniei electorale pentru al doilea mandat la Primăria Capitalei, Nicușor Dan a refuzat să-l atace pe Sebastian Burduja, candidatul liberal, tocmai pentru a lăsa loc de negocieri cu liberalii.

După câștigarea celui de-al doilea mandat la Primăria Capitalei, Nicușor Dan a menționat din nou această speranță pentru o colaborare cu PNL la Consiliul General.

Chiar dacă a fost menajat de Nicușor Dan, Sebastian Burduja a obținut doar sub 8% din voturile bucureștenilor, adică puțin peste 50.000 de voturi.

