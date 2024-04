Candidații PSD din București strâng din nou semnături. Firea: Este o situație nouă. Avem alte protocoale

Candidatul PSD pentru Primăria Capitalei, Gabriela Firea, a afirmat, joi, 25 aprilie, că protocoalele semnate de PSD cu PNL pentru candidaturi comune la primăriile de sector şi la Primăria Capitalei au fost "declinate" şi au fost semnate noi protocoale "adecvate situaţiei la zi".

"Am discutat dimineaţă cu juriştii noştri. Aseară s-au luat decizii în cadrul Biroului Electoral Municipal. Într-adevăr, acum suntem într-o altă situaţie. Noi aveam un protocol pentru a candida în comun PSD-PNL. Acum suntem într-o altă situaţie, în sensul că noi aveam un protocol pentru a candida în comun PSD-PNL atât la Primăria Capitalei, Consiliul General, primăriile de sector şi consiliile locale de sector. Acum avem o situaţie nouă, urmare a deciziei coaliţiei: se candidează separat doar la nivelul Primăriei Municipiului Bucureşti, deci primari-candidaţi pentru Primăria Capitalei şi Consiliul General şi acest lucru a trebuit să necesite o schimbare de abordare. Am declinat vechiul protocol, avem noi protocoale, adecvate situaţiei la zi. (...) Avem acum protocoalele pentru Primăria Capitalei şi pentru primăriile de sector. Le-am semnat şi eu şi colegii mei de la cele şase sectoare, la fel şi partenerii de la PNL, acolo unde a fost cazul. (...) Nu este nicio dificultate, este o temă falsă de campanie", a explicat Firea, joi, la Senat, după ce a participat la Conferinţa "Femei pentru femei".

Ads

Ea a precizat că Daniel Băluţă şi Robert Negoiţă strâng din nou semnături pentru propriile candidaturi.

"Într-adevăr, colegii noştri Daniel Băluţă şi Robert Negoiţă strâng acum din nou semnături, dar nu este nicio problemă. Dacă ar fi să semneze doar membri noştri de partid, dar plus de asta sunt şi simpatizanţi care doresc, de asemenea, să vină să ajute cu semnături... Şi eu, de asemenea, în această perioadă îmi strâng semnături pentru candidatură, fiindcă eu şi colegii mei am strâns semnături pentru domnul doctor Cîrstoiu şi tocmai îndeplinisem numărul legal necesar. Acum am luat-o de la zero, pentru că nu puteam să folosim acele semnături, deoarece erau pentru altă persoană şi cu două sigle, ale PSD şi PNL. Acum avem tabel pentru mine şi doar cu sigla PSD. Acelaşi lucru îl face şi domnul Burduja, strânge semnături prin colegii domniei sale cu sigla PNL şi cu alt cap de tabel. Cu siguranţă, vom fi în regulă, legali, regulamentari", a adăugat Firea.

Ads

Întrebată dacă refacerea protocoalelor ar fi un semn de intrare cu stângul în campania electorală, Firea a răspuns: "Nu este neapărat cu stângul, ci sunt mai multe lucruri de făcut într-o unitate de timp mai scurtă: să strângem semnăturile, să organizăm şi momentul depunerii şi întâlniri cu cetăţenii".

"Săptămâna viitoare suntem în Săptămâna Mare şi va trebui să respectăm dorinţa tuturor oamenilor de a fi cu familiile şi cu alt tip de subiect decât cel legat de politică. Sunt convinsă că va fi o pauză din punct de vedere al mesajelor politice şi este absolut normal. Nu este adecvat să transmiţi mesaje politice în perioada sărbătorii de Paşte", a mai spus Firea.

Ads