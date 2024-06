Ciprian Ciucu (PNL) a câștigat Primăria Sectorului 6 al Capitalei. Pe ce loc s-a clasat Mihaela Ștefan (USR)

Rezultatele primului exit poll pentru Primăria Sectorului 6 din București au fost publicate duminică, 9 iunie, la ora 22:00, după ce urnele de vot au fost închise.

Ciprian Ciucu (PNL) a câștigat alegerile la Sectorul 6 cu 72% din voturile valabil exprimate.

Pe locul al doilea s-a clasat Mihaela Ștefan (USR) cu 13% din voturi.

”Vă mulțumesc! Voi face tot ce pot eu pentru ca și în următorii ani să mă ridic la înălțimea încrederii dumneavoastră!”, a scris Ciucu într-o postare pe Facebook.

Prezența la vot a fost de 44,16%, numărul total de alegători fiind de 144.939 persoane.

Pentru funcția de primar al Sectorului 6 au concurat 10 candidați. Actualul edil, Ciprian Ciucu, a candidat pentru un nou mandat, din partea PNL (susținut de Alianța PSD-PNL).

Contracandidați i-au fost, printre alții, Monica Iagăr (AUR), Mihaela-Ana-Maria Ștefan (Alianța Dreapta Unită USR-PMP-Forța Dreptei) și Bogdan-Gabriel Pintileasa (PUSL).

Cine este Ciprian Ciucu

Ciucu este născut pe 16 martie 1978, este căsătorit și are un copil. Înainte de a fi primarul Sectorului 6, în 2019-2020 a fost președintele Agenției Naționale a Funcționarilor Publici. Înainte de asta a lucrat aproape 10 ani ca expert în creșterea capacității administrative, expert politici publice, expert evaluare administrație publică, expert comunicare și relații publice.

Ads

Ciucu este licențiat în Științe politice la Școala Națională de Studii Politice și Administrative/ Facultatea de Științe Politice. Mai are un master în Politici Publice și Integrare Europeană la Școala Națională de Studii Politice și Administrative.

Potrivit declarației de avere, Ciucu are împreună cu soția un teren de circa 5.000 de metri pătrați la Dâmbovicioara, un teren de 500 de metri pătrați la Clinceni, moștenit, două apartamente - unul de 33 de metri pătrați și unul de 60 de metri pătrați -, deținut împreună cu soția, și un Renault din 2023. În conturi are aproximativ 27.000 de lei, circa 33.000 de euro și un credit de 46.000 de euro, plus un credit de 75.200 lei luat de soție.

Pentru Consiliul local al Sectorului 6 s-au înscris partidele (în ordinea în care apar pe buletinul de vot): Alianța PSD-PNL, AUR, S.O.S. România, REPER, Partidul Alternativa Dreaptă, Partidul Drepttate și Respect în Europa Pentru Toți, PRM, Partidul Verde, Alianța Dreapta Unită, PUSL și candidatul independent Valentin Florea.

Ads

Lista candidaților pentru Primăria Sectorului 6 a fost următoarea:

Ciprian Ciucu – PSD-PNL

Monica Iagăr – AUR

Valentin Licxandru – Partidul Alternativa Dreaptă

Mihaela Ştefan – Alianţa Dreapta Unită (USR – PMP – Forţa Dreptei)

Constantin Oprea – PRM

Valeriu Gâdiuţă – Partidul Dreptate şi Respect în Europa pentru Toţi (D.R.E.P.T.)

Cristina Bordianu – REPER

Danil Tulugea – SOS România

Daniel Pintileasa – PUSL

Valentin Florea – independent

Poliţia Capitalei a făcut verificări în incinta unei secţii de votare din Sectorul 6, după ce o persoană ar fi pierdut ştampila. Conform unor surse citate de News.ro, femeia care a pierdut ştampila ar fi reprezentantul USR. Poliţia Capitalei a mai precizat că poliţiştii care s-au deplasat la faţa locului au identificat persoana în cauză, o femeie, în vârstă de 72 de ani, membru al comisiei, iar în urma efectuării controlului corporal şi al bagajului, asupra acesteia a fost găsită ştampila.