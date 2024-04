Ciprian Ciucu și-a depus candidatura pentru un nou mandat la Sectorul 6: ”Sunt parţial mulţumit de ce am reuşit în primul”

Liberalul Ciprian Ciucu şi-a depus luni, 29 aprilie, candidatura pentru un nou mandat de primar al Sectorului 6 al Capitalei.

”Mergem mai departe. Mi-am depus candidatura pentru a continua împreună cu dumneavoastră pentru Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti. Sunt parţial mulţumit de ce am reuşit în primul mandat şi nu complet mulţumit. Am învăţat multe în acestă perioadă şi mă aştept la rezultate mai bune în cel de-al doilea mandat. Au rămas multe proiecte de finalizat, fiecare este în diferite stadii de maturitate. Eu voi rămâne acelaşi pe care îl ştiţi. Determinat, uşor coleric, concentrat pe rezultate, împăciuitor şi, sper eu, la fel de autentic. Vorba aceea din bătrâni... "what you see is what you get"”, a scris Ciprian Ciucu, luni pe Facebook.

Edilul a mai spus că Sectorul 6 a renăscut şi avem toate premisele ca în următorii ani să ne batem pentru locul I în Bucureşti.

„Ambiția mea este că Vestul Bucureștiului să fie cât mai apropiat de Vestul Europei în ceea ce priveşte serviciile publice, spațiile publice, calitatea vieţii. Eu zic că se poate! Am nevoie doar de încrederea dumneavoastră!”, a conchis Ciucu.

