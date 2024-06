Clotilde Armand acuză "fraude care implică mii de voturi" și insistă că au fost depuse ”oficial” plângeri la BEC și Parchetul General

Primărița Sectorului 1, Clotilde Armand, a insistat din nou că au fost depuse oficial zeci de cereri de renumărare, prin e-mail, la Biroul Electoral de Sector şi BEC. Ea a explicat miercuri, 12 iunie, și că a făcut plângeri și la Parchetul General, „prin procedură oficială”.

„Am explicat aici cu aceste chei care nu se încuie, cu aceste procese verbale care nu sunt corect întocmite şi care sunt modificate din pix. Tot ce spun aici am sesizat prin nişte cereri de renumărare care sunt justificate cu tot ce v-am explicat aici. Toate aceste lucruri sunt sesizate, prin nişte cereri”, a afirmat Clotilde Armand, întrebată unde a făcut plângerile, miercuri la sediul Biroului Electoral Sector 1.

Chestionată mai departe unde a depus plângerile, edilul Sectorului 1 a răspuns: „Aceste cereri de renumărare sunt depuse în mod oficial, sunt zeci de cereri depuse în mod oficial, sunt semnate şi depuse prin e-mail la Biroul Electoral Sector 1, la Biroul Electoral Central şi nu am primit niciun fel de răspuns. Ba da, au fost depuse plângerile şi la Parchetul General. Vă spun că au fost depuse la Parchetul General prin procedură oficială”.

Atenţionată asupra faptului că Parchetul General spune că nu sunt depuse plângeri, Clotilde Armand a replicat: „Sunt depuse la Parchetul General. Vă daţi demisia dacă nu este aşa cum vă spun şi plecaţi de aici şi toţi şefi dumneavoastră îşi dau demisia? Doamnă, vă spun că au fost depuse”.

„Sunt mai multe nereguli. Sunt nereguli legate de persoanele care sunt în Biroul Electoral de sector. Sunt persoane neidentificate care umblă în Biroul Electoral de sector. Umblă în sacii care sunt acolo sus, persoane care nu sunt autorizate în saci deschişi”, a continuat edilul.

„Vorbesc de jurnaliştii de la Antena 3”

Despre faptul că acuză acum că umblă alte persoane în sacii cu voturi, când la alegerile precedente ar fi umblat reprezentaţi ai USR în saci, Armand a propus să oprească declaraţiile, spunând presei „nu sunteţi jurnalişti adevăraţi, dacă faceţi asta, în loc să înţelegeţi”. „Eu nu vorbesc de toţi jurnaliştii. Vorbesc de jurnaliştii de la Antena 3, care în loc să înţeleagă ce se întâmplă, încearcă să spună nişte lucruri care nu sunt relevante aici”, a completat ea.

„Vă propun aşa – să ne oprim aici pentru că în loc să aveţi o atitudine corectă pentru a înţelege de ce nu este corect acest proces, treceţi la atac, vă legaţi de nişte fake news de acum patru ani pe care tot le-aţi repetat, vă legaţi de şobolani, în loc să încercaţi să înţelegeţi care este situaţia de acum. Nu sunteţi jurnalişti adevăraţi, dacă faceţi asta, în loc să înţelegeţi. Eu nu vorbesc de toţi jurnaliştii. Vorbesc de jurnaliştii de la Antena 3, care în loc să înţeleagă ce se întâmplă, încearcă spună nişte lucruri care nu sunt relevante aici. Doamna insistă într-una cu şobolanii şi ce s-a întâmplat acum patru ani. Asta spune nu în microfon, spune aici la mine la ureche. Este normal aşa ceva?”, a subliniat Armand.

Primarul Sectorului 1 a mai afirmat că nu a venit să vorbească „de urşi sau de şobolani sau de fake news de acum 4 ani”.

„Eu nu am venit aici să vorbesc de urşi sau de şobolani sau de fake news de acum 4 ani. Nu am venit pentru asta. Am venit pentru ceva extrem de grav care se întâmplă. E vorba de o pată neagră asupra democraţiei în România. Am vorbit despre fraude care implică mii de voturi. 110 procese verbale care nu se închid, de la care se pot lua până la o mie de voturi. Despre asta am venit să vorbesc”, a mai spus Clotilde Armand.

„Buletinele votate plus voturile nule nu sunt egale cu semnăturile primite”

Clotilde Armand a precizat că a venit, miercuri la Biroul Electoral al Sectorului 1, pentru că are suspiciuni că au fost făcute fraude la scrutin.

„Am venit la Biroul Electoral de Sector pentru că am suspiciuni că au fost nişte fraude în timpul scrutinului. O să dau câteva detalii. Acum o zi erau 110 procese verbale cu chei care nu se închid. Eu nu ştiu dacă oamenii înţeleg bine ce înseamnă cheile care nu se închid. Şi o să explic un pic, ca oamenii să înţeleagă. Înseamnă aşa, numărul buletinelor votate plus numărul buletinelor care sunt nule nu este egal cu numărul oamenilor, care au venit să voteze cu buletinul lor, cu semnătura lor. Primul caz cu aceste procese verbale, care nu sunt corect întocmite. Buletinele votate plus voturile nule nu sunt egale cu semnăturile primite”, a explicat edilul.

Primarul Sectorului 1 Clotilde Armand, care îşi dispută victoria în cursa pentru Primărie cu candidatul PSD-PNL George Tuţă, susţine miercuri dimineaţă că peste 1.000 de buletine de vot, în alb, de la Secţia de votare nr. 29, la Centrul Social Sf. Lazăr, „s-au evaporat”. „Marcele... ţi-am zis că nu te pricepi la matematică. Şi matematica nu minte”, îi transmite ea liderului PSD Marcel Ciolacu. La câteva ore distanţă, Armand a afirmat că „procesele-verbale din secţii unde sunt suspiciuni de fraudă sunt modificate, la BEC Sector 1, fără să se mai deschidă sacii cu voturi şi să fie verificaţi. În mod miraculos au reapărut cele 1.000 de voturi albe la Secţia de votare nr. 29, de la Centrul Social Sf. Lazăr”.

Scandal la Sectorul 1

Clotilde Armand acuză fraude la vot, susţinând că dispar voturi sau că sunt operate modificări în procesele verbale după numărarea votului, în defavoarea sa. Ea a depus şi o plângere penală împotriva preşedintelui AEP Toni Greblă. Contracandidatul ei George Tuţă, sprijinit de PSD-PNL, susţine că el este câştigătorul alegerilor.

Conform rezultatevot.ro, care afişează rezultate parţiale neoficiale, George Tuţă înregisttrează până acum 36,53% din voturi, iar Clotilde Armand are un scor de 35,85%. Prezenţa la vot la alegerile locale în Sectorul 1 a fost 46,31%.

