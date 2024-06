Clotilde Armand, ironizată de cel care a învins-o în alegeri. George Tuță: "Următoarea etapă este să-i dea în judecată pe cetățeni că nu au votat cu ea"

George Tuță, câștigătorul alegerilor la Primăria Sectorului 1, susține că scandalul generat de contracandidata USR Clotilde Armand este doar o strategie pentru alegerile prezidențiale din luna septembrie. Tuță a ironizat-o pe Armand, spunând că tot ce mai poate face acum e să-i dea în judecată pe cetățenii care nu au votat-o.

"În momentul în care nu i-a convenit rezultatul, eu rezultatul l-am prezentat de luni dimineața, 10 iunie, la ora 10:00, după ce am discutat cu toți cei 166 de reprezentanți din secțiile de vot, mi-au comunicat câte voturi am avut eu, câte a avut doamna Armand, am prezentat că am un avans de peste 500 de voturi, 673, rezultatul final. Am văzut că doamna Armand, când a văzut că pierde, a început să zică că trebuie renumărate toate voturile, că trebuie făcut scandal. Circul ăsta și scandalul s-au oprit duminică, pentru că următoarea etapă pe care Clotilde Armand cred că și-o dorește este să-i dea în judecată pe cetățeni că nu au votat cu ea. I-a dat în judecată sau mă rog, le-a făcut o plângere penală celor din secțiile de vot, a făcut o plângere penală celor din Biroul Electoral de Sector, urmează acuma probabil să facă tuturor cetățenilor sectorului 1 plângeri penale că n-au votat cu ea", a precizat George Tuță, citat de gandul.ro.

Tuță a menționat că acuzațiile lansate de Clotilde Armand sunt o strategie de "victimizare" pentru alegerile prezidențiale din toamnă.

"Eu cred că este absurdă această strategie de a intimida, dar cred că în spatele acestor acuzații stă de fapt strategia pentru campania din toamnă, și anume: haideți să ne victimizăm acum pentru ca în toamnă românii să fie alături de noi. Dar este foarte clar pentru acest partid că nu mai merge să-i păcălească pe români. În Sectorul 1 n-a mai funcționat, iar Clotilde Armand a pierdut pentru că nu a făcut nimic. Și lucrul ăsta l-am văzut, ba din contră, Sectorul 1 s-a degradat și ăsta e motivul pentru că în celelalte sectoare am văzut primarii care au făcut treabă, au fost realeși și au fost realeși cu scorul uriașe”.

