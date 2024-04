BEC vine în sprijinul PSD și PNL. Decizia surpriză care le permite să aibă candidați separați la Primăria Capitalei

Biroul Electoral Central (BEC) a adoptat miercuri, 24 aprilie, o hotărâre prin care permite desființarea unei alianțe electorale până la data de 26 aprilie,astfel că PSD și PNL vor putea avea candidați separați pentru Primăria Capitalei.

Decizia vine în contextul în care o hotărâre adoptată de guvernul Ciolacu prevedea că un acord de desființare a protocolului de constituire a unei alianțe electorale se depune la biroul electoral unde a fost înregistrat acesta cu cel puțin 4 zile înaintea termenului-limită de depunere a candidaturilor. Astfel, alianța PSD-PNL ar fi avut termen pentru a desființa protocolul doar pana la 21 aprilie, scrie G4Media.ro.

Cele două partide însă au luat decizia de rupere a alianței electorale la Primăria București pe 22 aprilie, la o zi după termenul prevăzut inițial, iar conducerile celor două partide au formalizat deciziile marți, 23 aprilie.

Pentru a rezolva această problemă a PSD și PNL, Biroul Electoral Central a adoptat miercuri Hotărârea 54H/2024 prin care dă un termen diferit decât cel din OUG 21/2024 și HG 199/2024: e vorba de 26 aprilie.

Hotărârea 54H/2024: În aplicarea dispoziţiilor art. 5 alin. ( 4) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 21/2024, acordul de desfiinţare a protocolului de constituire a al alianței electorale la alegerile pentru autorităţile administraţiei publice locale din anul 2024, se poate depune la biroul electoral de circumscripţie unde a fost înregistrat acesta, cu cel puţin 4 zile înaintea termenului limită de depunere a candidaturilor, respectiv cel mai târziu la data de 26 aprilie 2024, ora 23.59, inclusiv.

Astfel, Biroul Electoral Central dă undă verde PSD și PNL să rupă vechiul protocol al alianței și să meargă cu candidați separați la Primăria Generală și cu liste separate la Consiliul General al Municipiului București.

Protocolul inițial al Alianței PSD-PNL prevedea candidaturi comune la Primăria București, Consiliul General, primăriile de sector și cele șase consilii locale.

De altfel, Daniel Băluţă şi-a depus vinerea trecută candidatura Primăria Sectorului 4 din Bucureşti în numele alianţei electorale PSD-PNL, pe baza protocolului inițial al alianței, împreună cu semnăturile necesare.

PSD și PNL au decis retragerea din cursa pentru Primăria Municipiului București a medicului Cătălin Cîrstoiu și au anunțat că vor avea candidați separați. Aceștia vor fi Gabriela Firea din partea PSD și Sebastian Burduja, din partea PNL.

Cîrstoiu a transmis că nu a fost decizia sa de a se retrage din cursa pentru Primăria Capitalei, întrucât „un medic nu abandonează niciodată”, în primul mesaj după ce PSD-PNL a decis să nu îi mai susțină candidatura.

„Nu am luat decizia de a face un pas înapoi pentru că un medic nu abandonează niciodată. În fond, decizia politică trebuie să revină liderilor politici. Ei au puterea de a face ceva sau nu pentru București”, a transmis Cătălin Cîrstoiu pe Facebook. El a reiterat că nu este în incompatibilitate și a cerut ca toți politicienii care sunt confruntați cu acuzații publice să iasă să răspundă public precum a făcut el.

„Mi-aș dori ca toți politicienii care sunt acuzați de presă să explice public, dacă sunt vinovați sau nu, așa cum am făcut eu. Eu afirm încă o dată: nu sunt incompatibil. Pacienții își aleg unde se tratează. Nu eu. Am o carieră în spate, am mii de oameni făcuți bine. Tratați”, a transmis Cîrstoiu.

