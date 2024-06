Gabriela Firea, prima reacție după înfrângere: ”Nu va rămâne așa. Haideți să comentăm după ce avem scorul real”

Gabriela Firea, candidatul PSD la Primăria Capitalei, a avut prima reacția după rezultatele primului exit poll, care o plasează pe locul 2, după Nicușor Dan.

Astfel, câștigătorul alegerilor este Nicușor Dan, cu un procent de 45%, fiind urmat de Gabriela Firea cu 24% și Piedone cu 13%, iar Sebastian Burduja are 10%, conform exit-poll-ului CURS-Avangarde, pe baza datelor culese până la ora 20.00.

Gabriela Firea susține că ”nu va rămâne așa”, fiind convinsă că lucrurile vor sta diferit după numărarea voturilor.

”Nu am reacționat la atacuri suburbane grobiene... Nu cred că puteam să fac mai mult decât am făcut în această lună în această campanie. Acesta a fost climatul, au fost alți candidați care și-au făcut campania lovind în mine. Nu vreau sa reproșez nimănui nimic. Dacă aș sta aici ce-as face, as sta sa ma uit al televizor. Ce pot sa fac. Am intrat în campanie foarte târziu. Nu vreau sa reproșez nimănui nimic. Vreau sa număram.

E un exit poll. Nu contează. Domnul Ciolacu a zis să numărăm voturile și să stăm în secții. Haideți să comentăm după ce avem scorul real. Vom face o analiză, dar o vom face intern, nu la televizor. Nu va rămâne cu siguranță așa. Sunt mai multe motive, dar nu are rost să le analizăm în stradă, pe fugă. Nu vreau să reproșez nimănui nimic. Am intrat în campanie foarte târziu, nu vreau să reproșez nimănui nimic. Vreau să avem o imagine clară asupra acestui rezultat.

Am fost multi candidați în coaliție. Asa au fost deciziile. Acum ce putem să mai facem. Am făcut o campanie corecta, bazata pe soluțiu, n-am atacat pe nimeni, iar din păcate ceilalți contracandidați domni m-au atacat, asa au găsit ei de cuviință.

Ar trebui să însemne faptul că am atras un miliard de euro fonduri europene și aș fi vrut să atrag în continuare. Rămân un om politic atașat acestei idei că Bucureștiul merită mai mult. Mesajul ar fi acela să aibă un mandat mai dinamic și transparent (n.r. - Nicușor Dan). Noi am vrut și în acest mandat să colaborăm cu dumnealui. Noi trebuia să negociem de fiecare dată voturi pentru dezvoltarea Capitalei. Sper ca în acest mandat să nu îi mai blocheze pe primarii de sectoare și să aibă un ritm de lucru mai alert”, a declarat Gabriela Firea.