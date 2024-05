Ironie fină din partea lui Ciolacu la adresa lui Nicușor Dan. "Nu are curaj să vină singur într-un studio să se vadă cu doamna Firea"

Pentru ca nu a acceptat să participe încă la o dezbatere televizată împreună cu candidata PSD la Primăria Capitalei, Gabriela Firea, Nicușor Dan, actualul edil, este aspru criticat de șeful PSD, premierul Marcel Ciolacu.

"Primarul Nicuşor Dan ce-a făcut în aceşti ani? S-a luptat cu... cum îi cheamă? Spune o companie, nu ai voie companii, spune un nume, aia e mafia! (...) Dacă vrea domnul Nicuşor doar cu doamna Firea nu e nicio problemă, să spună fiecare ce a făcut, au fiecare câte un mandat. Îl văd pe domnul Nicuşor că nici măcar atâta curaj nu are, să se vadă cu o doamnă într-un studio, să spună fiecare, nu să ajungă la înjurături sau la ce se mai întâmplă prin Parlament, să spună fiecare... nu am vorbit cu doamna Firea, dar îmi asum: Dacă domnul Nicuşor nu are curaj să vină singur să stea cu doamna Firea, poate să o ia de mână şi pe doamna Clotilde. (...) Nu vreţi ca bucureştenii şi românii, în general, când pun ştampila să cunoască adevărul?", a afirmat liderul PSD joi seară, la România Tv.

El a susţinut că realizările din Capitală nu aparţin primarului general, ci unora dintre primarii de sector.

"Nu are nicio empatie pentru oameni, nu are nicio calitate administrativă acest om. El nu comunică. Ce vedem, realizări prin Bucureşti, sunt realizările anumitor primari din sectoare", a adăugat Ciolacu.