Vergil Chițac, primarul orașului Constanța a fost sancționat contravențional de Autoritatea Electorală Permanentă pentru că nu a respectat hotărârile privind urnele din secțiile de vot, transmite sâmbătă, 7 iunie, Biroul Electoral Județean Constanța.

2200 de lei va trebui să scoată din buzunar edilul de la malul mării, scrie g4media.ro.

Primăria Constanța, care este organizatorul alegerilor în municipiu, nu a respectat solicitările AEP de a amenaja cinci urne distincte, ci a amenajat doar trei, din care două erau separate printr-un perete interior. Reprezentanții AEP vor mai face un control la ora 18:00, să vadă dacă administrația locală a amenajat cele cinci urne în fiecare secție.

Municipalitatea constănțeană a invocat "rațiuni financiare" ca justificare la faptul că amenajează doar trei urne pe secție în loc de cinci.

Vlad Jipa, purtătorul de cuvânt al BEJ Constanța, a declarat pentru ISE că primarului i s-a adus în vedere să amenajeze cinci urne în fiecare secție, câte una separată pentru fiecare buletin, și nu trei urne, din care două cu pereți interiori, așa cum a amenajat primăria în prezent. Jipa a mai spus că primăria i-a răspuns că nu vor amenaja urne în plus, conform cerințelor structurilor electorale.

"Conform legii, primarul este cel care asigură dotarea secțiilor de votare având obligativitatea de a asigura cele 5 urne necesare procesului electoral din data de 9 iunie 2024. Din informațiile pe care le dețin, atât BEJ, cât și BECL Constanța, au pus în vedere Primarului municipiului Constanța să asigure respectarea legii prin dotarea fiecărei secții de votare cu 5 urne. Urmare a discuțiilor cu reprezentanți ai Primăriei, nu se vor rectifica. Au fost făcute adrese către Primărie. BEM și BEJ respectă legea. Veți fi informați cu privire la următorii pasi", a transmis purtătorul de cuvânt al BEJ Constanța pentru ISE.

De cealaltă parte, Vergil Chițac a declarat, într-o postare pe Facebook, că "în fiecare dintre cele 211 secții de votare din municipiul Constanța sunt amplasate câte cinci urne de vot, una pentru fiecare tip de buletin de vot! Mă simt nevoit să vă transmit acest mesaj pentru a înlătura orice dubiu cu privire la corectitudinea și siguranța procesului de votare în Constanța. Consider total iresponsabilă lansarea unei teme false cu doar câteva ore înainte de ziua votului, de către adversari politici, care riscă să pună sub semnul întrebării organizarea procesului de vot. Am mare încredere în capacitatea constănțenilor de a dejuca acest atac sub steag fals și au ocazia să o facă pur și simplu printr-o prezență mare la vot."