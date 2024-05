Pe cine susține Ilie Năstase la alegerile pentru Primăria Capitalei: „O să termine proiectele" VIDEO

Ilie Năstase a intrat în cursa electorală, indirect. „Nasty" e mare fan Gabriela Firea. Fostul 1 ATP a transmis un mesaj, cu acest prilej.

„Știu că se apropie alegerile la Primăria Capitalei. Am făcut și eu treaba asta cu mulți ani în urmă.

O susțin pe doamna Firea pentru că dânsa a mai fost la primărie, știe ce face. Nu a terminat proiectele pe care trebuia să le termine și o să le termine acum. Îi doresc mult succes și baftă!", a declarat Ilie Năstase într-un video publicat de către Gabriela Firea, pe Facebook.

La două zile după debutul lunii de campanie electorală, fosta gimnastă Nadia Comăneci a declarat și ea că merge pe mâna Gabrielei Firea.

Soția din Voluntari a primarului Florentin Pandele vrea un nou mandat la Primăria Bucureștiului, dar sondajele nu o ajută. Nicușor Dan este favorit pentru încă patru ani la PMB. Pe locul al treilea în preferințele bucureștenilor cu drept de vot ar fi Cristian Popescu Piedone.

Nicușor Dan a făcut noi dezvăluiri

Zilele trecute, Nicușor Dan a oferit un interviu pentru protestatarul Marian Ceaușescu. Actualul primar a dezvăluit de ce a intrat în politică.

„Inițial, n-am vrut să intru în politică. Am intrat într-un ONG. Inițial, voiam să fac matematică în România. După care am văzut că se demolează case, că se construiește pe spațiul verde, că se construiesc blocuri între case, am făcut un ONG. Tot dând în judecată, mi-am dat seama că nu ajungem prea departe, că blocăm un proiect, dar se construiesc 1.000 într-un an", a dezvăluit Dan.

De asemenea, el a povestit cum ar fi încercat să-l „cumpere" mafia imobiliară din Capitală.