Sondajul care răstoarnă toate calculele pentru fotoliul de Primar al Capitalei. Pe ce loc s-ar clasa Sebastian Burduja

Un sondaj care îl plasează pe candidatul PNL la Primăria Capitalei, Sebastian Burduja, pe locul doi arată că liberalul ar câștiga un procent de 26,2%. Sondajul, realizat la comanda PNL, indică o diferență de doar 0,2 procente față de actualul edil Nicușor Dan, care rămâne pe primul loc.

Sondajul realizat de Jardin Global llc, la comanda PNL, arată că Nicușor Dan ar obține 26,4% din voturile pentru Primăria Capitalei. Pe locul doi este plasat liberalul Sebastian Burduja, cu un procent de 26,2%.

Candidata PSD, fostul primar Gabriela Firea, are 21% în intenția de vot, în timp ce candidatului PUSL, Cristian Popescu Piedone, are un procent de 16,4%. Candidatul AUR, Mihai Enache, este plasat pe locul cinci, cu 6,8 procente, potrivit rezultatelor indicate de cei care au spus că vor merge la vot și și-au exprimat o opțiune (73,2%).

Dintre respondenți, 64,2% au indicat că vor merge cu siguranță la vot pe 9 iunie.

Sondajul a fost realizat în rândul populației cu drept de vot din București, pe un eșantion de 1.123 de persoane, în perioada 27 mai - 3 iunie 2024, prin metoda interviului telefonic, și are o marjă de eroare de 3%.