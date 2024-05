Sebastian Burduja refuză să accepte că are doar 10% în sondajele pentru PMB: „Sunt publicate la comanda unui partid"

Sebastian Burduja, candidatul PNL pentru PMB, refuză să accepte că e pe locul 4 în preferințele bucureștenilor. Politicianul dă vina pe adversarii politici, care fac cercetări „la comandă".

„Eu nu mă uit la sondaje, ele sunt o poză în timp. În general, sunt publicate la comanda unui partid politic, au și un motiv în spatele respectivei decizii. Într-o precampanie, în campanie vor să influențeze bucureștenii și cred că pe 9 iunie decizia nu se va lua pe baza unor sondaje, ci în cabina de vot.

Cine este cel mai pregătit să fie viitorul primar general al Bucureștiului”, a precizat pentru B1 TV candidatul PNL.

El consideră că, datorită experienței sale, bucureștenii ar trebui să-i dea mai mult credit.

„Eu consider că am aceste argumente prin pregătirea academică, prin experiența în dezvoltare urbană la Banca Mondială în Washington, prin faptul că am un plan pentru București și cred că sunt singurul candidat care a pus pe masă niște proiecte concrete, bune, mai puțin bune, putem dezbate, dar cel puțin despre asta ar trebui să fie această campanie, nu despre matematică, usturoi, replici, urlete, scandal și circ.

Despre substanță, astea sunt problemele bucureștenilor, asta e soluția mea, asta e soluția celorlalți candidați”, a mai adăugat ministrul din guvernul PSD+PNL.

Inițial, Burduja a fost promovat ca un candidat din partea PNL, pentru Capitală. Apoi, a fost retras și propulsat Cîrstoiu, din partea PSD+PNL. Ulterior, Burduja a fost aruncat din nou în luptă, ca „manta de vreme rea".

Potrivit celor mai recente sondaje, Burduja ar obține la alegeri între 9-11%.

Cine se află în spatele lui Sebastian Burduja

Oficialul PNL este fiul lui Marinel Burduja, fost lucrător la comerțul exterior pe vremea lui Nicolae Ceaușescu. La acea vreme, întreprinderile de comerț exterior erau sub comanda Centralei de Informații Externe (CIE). Controversatul Marinel Burduja a fost coleg, printre alții, cu mogulul Dan Voiculescu.

După regimul „Ceaușescu", Burduja s-a îmbogățit. Astfel, a avut resursele necesare pentru a-l trimite la studii pe fiul său, departe de casă. În 1990, Marinel Burduja s-a înscris în „bunicul" PSD-ului, FSN. A fost ales primar, apoi deputat. În perioada 1994-1996 a fost numit vicepreședinte la Bancorex. El a plecat de acolo chiar înainte de faliment. A ajuns apoi la conducerea altor bănci, precum Credit Anstalt AM România, ABN AMRO, Raifeissen Bank sau Banca Română de Credite și Investiții.

Potrivit brokerului Cristian Sima, tatăl lui Sebastian Burduja a fost „șpăgar șef în toate afacerile IT dubioase din ultimii 20 de ani”.

